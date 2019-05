Gennaro e Francesca, Taylor Mega rompe gli equilibri: cosa succede al Gf 2019

Grande Fratello 2019, Francesca De André gelosa di Gennaro Lillio a causa di Taylor Mega

Tra Gennaro Lillio e Francesca De André adesso c’è Taylor Mega. Si scherza, chiaramente, anche se la gelosia della De André è sotto agli occhi di tutti: la concorrente infatti non risponde benissimo alle richieste, sempre molto gentili, di Taylor, e non fa altro che punzecchiare Gennaro quando i suoi occhi cadono sulle forme di Taylor e si lasciano attrarre dalle sue movenze. Gennaro da parte sua non ha mai negato che Taylor sia una bellissima ragazza sebbene sia palesemente invaghito della De André, e anche in questo caso sono gli occhi a parlare.

Gennaro e Francesca sempre più vicini dopo il bacio

Ci siamo lasciati a ieri con Francesca e Gennaro vicinissimi dopo il bacio, e ci ritroviamo oggi con una coppia ancor più affiatata che trova sempre l’occasione per coccolarsi e strapazzarsi giorno e notte. Il day time ha parlato abbastanza chiaro, diciamocelo: è evidente che i due si volessero da tanto tempo, soprattutto Gennaro che però ha vissuto dei momenti di grande tristezza e indecisione a causa dell’insicurezza della De André; ricordiamo a tutti al riguardo che la gieffina si è appena lasciata con Giorgio e che per molto tempo non ha fatto altro che parlare di lui, anche dopo il tradimento.

La gelosia di Francesca: “Gli faccio passare la voglia”

“Stai alla larga oggi – queste solo alcune delle parole della De André a Gennaro dopo aver notato una certa affinità con Taylor –, grazie!”. E la gelosia si è fatta ancor più accesa quando Taylor ha parlato dei suoi brufoli proprio con lui che non ha certo evitato di darle troppa corda: “Fa il galletto – così ha parlato Francesca in confessionale –, gli faccio passare la voglia!”. Il fatto che Francesca sia molto gelosa ci informa molto sul suo sentimento ma a nostro avviso è ancora presto per parlare di amore o di relazione a tutti gli effetti, perché nelle ultime ore è emerso che potrebbe perdonare Giorgio; a parlare è stata Erica Piamonte in confessionale: “Un uomo che si comporta così – queste le parole della ragazza – mi dispiace ma non auguro a nessuno una persona così. Secondo me non ha chiuso con Giorgino; purtroppo il fatto che lei abbia iniziato a dire che bisogna saper perdonare mi fa pensare che lei sicuramente lo giustifica…”. Cosa succederà davvero? Altri colpi di scena in arrivo? Chissà!