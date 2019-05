Francesca e Gennaro, quel bacio che non convince: al Gf 2019 i primi grandi dubbi

Francesca De André e Gennaro Lillio, quel bacio che non convince

In molti stanno parlando incessantemente del bacio tra Francesca De André e Gennaro Lillio, un gesto che in tanti si aspettavano da parecchio tempo e che avrà senz’altro emozionato i fan della presunta nuova coppia del Grande Fratello 2019. Ma è davvero tutto oro ciò che luccica? Questo scambio d’affetto di cui tutti sono stati testimoni, e che sembra essere stato negato da loro stessi tra una risata e l’altra in confessionale, porterà alla nascita di un legame più forte e ufficiale? Siamo molto dubbiosi, e come noi lo era – almeno prima del bacio – lo stesso concorrente napoletano che ora invece fa i salti di gioia per tutta la Casa di Cinecittà. Veniamo subito al dunque.

Gennaro e Francesca al Gf 2019, lei è confusa (ma felice?)

“Lo vedo come ci guardiamo – queste le parole di Francesca in confessionale –, lo vedo ma come vedo quello arriva Giorgio. Mi sento un’idiota, non mi sento lucida, non mi sento me stessa”. A Gennaro poi Francesca ha anche rivelato di avere “il cuore spezzato” dimostrando chiaramente che pensa ancora a Giorgio e che quello che le ha fatto l’ha delusa profondamente. “Io – queste le parole di Gennaro in confessionale – vedo continuamente una Francesca innamorata, anche tanto, una Francesca delusa ma non convinta e che non lo accetta”. Forse proprio su questa insicurezza di Francesca sarà basata la narrazione autoriale delle prossime settimane, visto che lei e Gennaro sono senz’altro tra quelli che più fanno parlare di sé, e ormai gli argomenti, diciamocelo, stanno diventando pochi.

Il futuro di Francesca e Gennaro: cosa deciderà la gieffina?

Anche Gennaro da parte sua si sente insicuro e demotivato, o meglio si sentiva così perché poi è arrivato il bacio nella notte: “Ci tengo a lei – così ha parlato in confessionale –, forse a me piace lei e forse è a senso unico, e io non penso di piacere a lei. Quando lei è dolce, mi accarezza, mi parla, quello mi piace tanto di lei… oltre l’attrazione fisica”. Cosa sarà di questa coppia, visto che la De André sembra pensare ancora a Giorgio? Ci sembra improbabile che dopo il bacio lo abbia dimenticato, quindi vedremo se deciderà di lasciarsi andare oppure se il tradimento del suo ex non le permette ancora di spiccare il volo.