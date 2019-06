Francesca e Gennaro insieme dopo il Grande Fratello? Lei si arrabbia

Grande Fratello gossip, Gennaro e Francesca si mettono insieme?

Cosa succederà a Francesca De André e Gennaro Lillio dopo il Gf 16? I due hanno affrontato questo argomento: non sanno perfettamente come evolverà il loro rapporto, considerato che la ragazza, fuori dalla Casa, ha diverse situazioni lasciate in sospeso. La più importante da risolvere è quella col suo (ex?) fidanzato Giorgio. Francesca non è riuscita a mettere un punto sulla sua storia d’amore, anche se Barbara d’Urso ha cercato in tutti i modi di farla ragionare. Si trova fra due fuochi: da una parte c’è Giorgio, col quale ha vissuto momenti importanti, ma che l’ha delusa profondamente; dall’altra, invece, c’è Gennaro, che indubbiamente le piace (anche se non lo ammetterà mai) e col quale potrà avere una storia – si spera – da favola.

I dubbi di Francesca De Andé: Gennaro o Giorgio nel suo futuro?

Gennaro Lillio ha cercato di immaginare il suo futuro con Francesca De André dopo il Grande Fratello 2019: “Quando verrò a Milano per Pomeriggio 5, se tu sei libera, andiamo a bere qualcosa. Avrai cose da risolvere, casa, problemi tuoi, magari alcune cose di lavoro. Magari anche un’oretta, se ce l’hai”. Parole, queste, che non sono piaciute per niente a Francesca, che non è riuscita a trattenersi: “Finiscila. Ora mi arrabbio!”. Cosa significa questo, che potrebbe esserci solo Gennaro nel suo futuro? L’ultimo bacio dato alla lettera di Giorgio ha fatto emergere altri dubbi. La De André è più che mai indecisa.

Francesca e Gennaro bacio: lui le manda un messaggio in codice

Ha colpito nelle ultime ore quello che ha fatto Gennaro Lillio: ha mimato un bacio e ha chiesto a Francesco di dirgli tutta la verità… Le avrà forse chiesto se il bacio le è piaciuto davvero? Se Francesca e Gennaro del Gf sono più vicini che mai, non si può dire lo stesso di Martina e Daniele che, dopo delle confessioni inaspettate, hanno dovuto affrontare un’ultima crisi. Probabilmente quella definitiva, quella che farà capire a entrambi che sono incompatibili.