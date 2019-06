Francesca De André, il gesto che non convince: bacio alla lettera di Giorgio

Grande Fratello news, Francesca De André tra due fuochi: la sua scelta ricadrà su Gennaro o Giorgio?

Cos’è successo davvero tra Gennaro e Francesca del Gf 16? Sappiamo che hanno fatto pace, è vero, ma prima di trovare un punto d’incontro, se ne sono dette di tutti i colori. Non sono ancora fidanzati e già la tensione è alle stelle! Francesca ha più volte sostenuto di trovarsi bene con Gennaro, ma nei suoi confronti comunque non prova un forte sentimento. Sono solo amici. Ovviamente nessuno ha mai creduto alle sue parole, nemmeno Barbara d’Urso che, durante la semifinale, le ha chiesto di raccontare tutta la verità. Conclusa la puntata, Francesca ha avuto un’altra scenata di gelosia, accanendosi contro Gennaro.

Il bacio di Francesca e Gennaro dopo la guerra

Dopo la discussione, Francesca De André è andata in confessionale: “Ha fatto una scenata che veramente… Non c’è stata nessuna discussione in cui ha preso le mie parti. Ha pensato solo a lui”. Le parole di Gennaro Lillio sono state invece queste: “Sono ferito, triste, dubbioso. Non riesco a darmi una risposta. Tra l’altro ho ragione. Sono rimasto scioccato: una persona che passa dall’amore all’odio non l’ho mai vista. Due estremi. Per me ormai siamo in sei, non più in sette. Stop”. Un altro bacio è scoccato: hanno fatto pace.

Francesca Gf 16, ecco cosa pensa davvero di Gennaro Lillio

Ma comunque alcune esternazioni fatte da Francesca restano: “Adesso che sei in finale, mi dai addosso come un treno. C’è qualcosa che non torna. Lui è un calcolatore”. Le serve semplicemente un bacio per farle cambiare idea? Non c’è stato un bacio fra Daniele e Martina, ma un importante riavvicinamento sì: il ragazzo ha deciso di raccontare tutto.

Grande Fratello news, Francesca bacia la lettera di Giorgio

Quello che però ha fatto emergere non pochi dubbi su quello che intende fare Francesca De André è stato uno dei suoi ultimi gesti: poche ore prima di baciare Gennaro, ha dato un bacio alla lettera scritta dal suo ex (?) Giorgio. La ragazza è sempre più indecisa o nel suo cuore c’è spazio solo per Giorgio? Dopo la finale del Grande Fratello 2019, scopriremo finalmente la verità.