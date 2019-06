Francesca De André fa pace con Gennaro e lo bacia con passione

News Francesca De André e Gennaro Lillio: pace fatta e bacio passionale VIDEO

Pace fatta tra Francesca De André e Gennaro Lillio al Grande Fratello 16. Come ormai è noto, i due hanno avuto un furioso litigio a causa della presunta gelosia di Francesca nei confronti di Taylor Mega, ospite nella Casa di Cinecittà per una settimana. Dopo che tra Francesca e Gennaro sono volate parole grosse i due sono riusciti a ritrovarsi e si sono pure lasciati andare alla passione. La De André e il modello napoletano non si sono rivolti la parola per ore ma è stata poi la nipote del grande Fabrizio a riallacciare il rapporto. L’opinionista di Barbara d’Urso ha chiesto a Gennaro di non fischiare in Casa per non compromettere il suo mal di testa. Una richiesta che si è rivelata una vera e propria prova di disgelo anche se la svolta è avvenuta durante la notte.

Francesca e Gennaro si risvegliano con un bacio d’amore

Nel cuore della notte Francesca De André e Gennaro Lillio si sono riavvicinati e al mattino si sono svegliati con un lungo e appassionante bacio. I due si sono nascosti sotto un cuscino per non farsi vedere dalle telecamere ma come potete vedere nel video più in basso il gesto è inequivocabile. La storia tra i due ripartirà da questo bacio? La De André ha finalmente dimenticato Giorgio e scelto di ripartire da Gennaro?

Il pubblico del Grande Fratello contro Gennaro Lillio

Questo riavvicinamento tra Francesca De André e Gennaro Lillio non è particolarmente piaciuto al pubblico del Grande Fratello 16. Sui social network in molti si sono scagliati contro l’ex flirt di Lory Del Santo, usando parole forti come “senza dignità” per via di quanto accaduto durante la furiosa lite. La liason con Francesca ha davvero compromesso la vittoria di Gennaro come insinuato qualche giorno fa da Cristiano Malgioglio?