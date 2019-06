Kikò e Ambra, nuovo attacco da Malgioglio: lui perde la pazienza a Pomeriggio 5

Kikò Nalli e Ambra a Pomeriggio 5, la coppia fa sul serio dopo il Grande Fratello

Abbiamo visto oggi Kikò Nalli e Ambra a Pomeriggio 5, ospiti dopo la finale di ieri sera. Non sono più l’unica coppia nata al Grande Fratello 2019, eppure una frase di Ambra proprio sulle coppie ha scatenato la polemica! Ma procediamo con ordine, perché Barbara d’Urso ha voluto parlare con la coppia per altri motivi. C’è stato infatti un nuovo attacco da parte di Cristiano Malgioglio! L’opinionista continua a non credere al loro amore e non ne ha mai fatto mistero. Anche durante le puntate del Gf 16 ha sostenuto più volte che secondo lui sarà un amore passeggero. Non ha nemmeno creduto al bacio che Ambra ha dato a Kikò quando è rientrata in casa, dopo essere stata eliminata. Ebbene, prima della finale del Gf 2019 è stato intervistato da un’inviata di Pomeriggio 5 e oggi abbiamo scoperto cosa ha detto!

Kikò e Ambra, Malgioglio torna all’attacco: “Durerà due o tre mesi”

Malgioglio ha lanciato una nuova frecciatina alla coppia: “Beh è un amore da fotoromanzi. Un amore che durerà due o tre mesi. Quegli amori estivi. […] Se dura sono felice, ma siccome non dura…”. Nello stesso servizio c’erano le dichiarazioni dei due interessati. Kikò ha ammesso di essere innamorato: “Da 1 a 100? 110. Sembra la persona giusta, anche se è da poco che la conosco”. Ambra pensa già al grande passo: “Non siamo ancora all’altare, ma ci stiamo arrivando. Ci arriveremo, è amore”. Appena tornati in studio, Kikò ha subito preso la parola ed era infastidito dal nuovo attacco di Malgioglio. Ecco cosa ha detto: “Non conoscete la serietà di Chicco e soprattutto non conoscete quanto è furbo Chicco. Non è che io ho bisogno di essere… So a cosa vado incontro, so come gestire la mia vita. Qualcuno mi può fare anche del male alle spalle, però me la vivo io in serenità”.

Pomeriggio 5, Kikò e Signoretti scontro per Ambra: ecco cosa è successo

A queste parole di Kikò sono seguite quelle di Ambra che hanno scatenato il caos a Pomeriggio 5: “Posso fare un’osservazione? Questo è un salotto in cui si sta tanto parlando delle coppie o pseudo coppie della Casa. Vorrei sapere se ciascuna di loro avrebbe avuto il coraggio di aspettare come abbiamo fatto noi e poi diventare veramente coppia”. A riprendere Ambra Lombardo è stato Signoretti, il direttore di Nuovo, secondo cui non c’è bisogno di elargirsi a coppia che può dare lezione ad altre coppie. Queste le sue parole: “Ogni coppia la nascita del proprio amore la vive come storia a sé. Non è che si può dare lezioni agli altri, noi siamo quelli giusti e gli altri sbagliati. Non ci sono coppie perché magari sono a casa e si stanno amando mentre voi siete qua in televisioni ad apparire”. Kikò si è infuriato dopo queste parole del direttore, ha iniziato a dirgli di non parlare in questo modo quando c’è lui presente e Signoretti non è rimasto in silenzio! “Se voglio attaccare attacco che tu ci sia o no perché non ho nessuna paura. Non usare questi toni minacciosi. Ho parlato di Ambra, non di te”, ha detto il direttore. “Stai parlando con la mia donna e la difendo”, ha subito risposto Kikò.

Kikò difende Ambra e perde la calma… inutilmente?

L’ex gieffino però non ha compreso il discorso fatto da Signoretti, perché non stava affatto criticando Ambra e Kikò come coppia (come ha fatto invece con Gennaro e Francesca, dandogli una scadenza!). Infatti poco dopo Signoretti ha cercato di far capire a Kikò che si stava scaldando per nulla: “Ho solo detto ognuno parli di sé. Sono stato il primo a dire che siete una bella coppia”. L’ex marito di Tina ha invece continuato a ripetere che tra lui e Ambra è amore: “Ci sono basi importanti. Un’attesa di un mese e mezzo con la testa che ti brucia, che ti fa esplodere. Io esco dalla Casa fulminato. Ho saputo che lei è stata massacrata, io non c’ero. Io vengo carico da una situazione dove ho visto attaccare una persona che era da sola”. A Signoretti piace la coppia ma non sono piaciuti i toni di Kikò, che dal canto suo si è giustificato dicendo di essere fatto così. A proposito di Gf, avete letto il retroscena su Gianmarco e Ivana dopo la finale?