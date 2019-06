Francesca e Gennaro ospiti a Live, intanto spuntano retroscena: “Ha fatto l’attore”

Francesca De André e Gennaro Lillio dopo il Grande Fratello arrivano a Live Non è la d’Urso

Francesca e Gennaro dopo il Grande Fratello saranno a Live Non è la d’Urso tra gli ospiti della puntata di mercoledì 12 giugno 2019. Per loro potrebbe arrivare l’ospitata direttamente in prima serata, oppure passeranno da Pomeriggio 5 domani? Oggi c’erano altri finalisti della 16esima edizione: Enrico, Gianmarco ed Erica, oltre a Kikò e Ambra e Cristian Imparato in collegamento. Per Francesca De André c’era comunque sua sorella Fabrizia, che l’ha difesa dagli attacchi e a sua volta ha criticato Malgioglio. Ma procediamo con ordine. Innanzitutto vi diciamo che Barbara d’Urso ha annunciato la presenza di Francesca e Gennaro a Live Non è la d’Urso: si confronteranno anche con le sfere. La conduttrice ha detto che i protagonisti delle sfere sono agguerritissimi!

Francesca e Gennaro dopo il Gf, la coppia sotto attacco: “Non può durare”

Intanto a Pomeriggio 5 si è parlato di loro, ovviamente. Biagio D’Anelli ha difeso la coppia, mentre Signoretti e Imparato no. Il direttore di Nuovo ha detto: “Loro hanno vissuto al Grande Fratello come in un frigorifero. Sono un ghiacciolo che a Ferragosto si scioglierà. Non può durare”. Secondo Signoretti, il carattere di Francesca necessiterebbe un uomo forte accanto, mentre Gennaro si è mostrato un po’ debole nella Casa. Fabrizia De André non era d’accordo con questo. Ma un ulteriore attacco è giunto da Cristian! Quest’ultimo ha sparato a zero su Gennaro: “C’è solo attrazione fisica. Io credo che Francesca sia sempre stata attratta da lui. Lui un grande attore come ha confessato in Casa, che ha fatto l’attore con Mila. Ha consigliato a Daniele di farsi la storiellina con Martina. Calcolatore number one”. Anche in questo caso, Fabrizia ha detto di essere d’accordo, anche se pare che Cristian le abbia già parlato in privato e in quella occasione lei era rimasta senza parole. Questo, almeno, ha raccontato lui.

Francesca e Gennaro news, la sorella Fabrizia attacca Malgioglio dopo la finale

Dopo questo momento è stata mandata in onda una clip riassuntiva degli scontri tra Malgioglio e Francesca al Gf (anche ieri sera l’opinionista ha sclerato!). Fabrizia ha mosso una critica verso l’opinionista. Ecco cosa ha detto la sorella di Francesca: “Ognuno di noi sfoga il dolore a modo proprio. Mia sorella ha sicuramente usato toni aggressivi, ma Cristiano è andato oltre. Ieri sera durante l’abbraccio tra me e mia sorella, ha iniziato a urlare chiamate un neurologo. Lui è sempre stato favorevole alle riappacificazioni familiari. Durante un abbraccio tra sorelle non l’ho accettato”. Rivedere una sorella dopo qualche settimana, però, non si potrebbe definire una “riappacificazione familiare”. Signoretti ha difeso l’opinionista dicendo che aveva il diritto di dire la sua e poi era ironico stava scherzando, come ha detto anche Cristian.

Barbara d’Urso difende ancora Francesca: “Non toccatela su questa storia”

Quando Signoretti ha detto che Francesca è piena di rabbia nei confronti di suo padre, Barbara è subito scattata in difesa della sua opinionista. Prendendo la parola, ha detto: “Francesca è entrata nella Casa ed è stata diffidata dal parlare di suo padre, quindi non è lei che non è propensa a riappacificarsi. Dite che lei è aggressiva, ma non toccate Francesca su questa storia”. Il direttore non si è lasciato intimidire più di tanto, affermando che comunque questo rimaneva un punto di vista della conduttrice.