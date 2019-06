Malgioglio sclera e litiga con Iva Zanicchi al Gf: “Potevamo stare a casa!”

Grande Fratello 2019, Malgioglio e Iva Zanicchi litigano durante la finale!

Scontro tra gli opinionisti alla finale del Gf 2019! Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi hanno regalato un simpatico siparietto al pubblico, ma c’era un fondo di verità. Mai come stasera Malgioglio si è ribellato con Barbara d’Urso, rea di non dargli mai la parola. Tutto è partito dopo la sorpresa a Gennaro Lillio, cha ha abbracciato prima suo fratello Guido e poi la sorella Maria, che ha ritrovato durante il Grande Fratello. La giovane è figlia del papà di Gennaro, che però ha abbandonato lui e il fratello quando erano piccoli. I tre fratelli hanno intenzione di frequentarsi e iniziare un rapporto, perché non hanno colpe, come ha sottolineato Gennaro abbracciando la sorella. Iva e Cristiano hanno commentato questo bel momento della puntata, ma entrambi volevano parlare per primi e ne è nato uno scontro!

Gf, Malgioglio e Iva: lo scontro durante l’ultima puntata

Cristiano ha detto: “È molto bello questo quadro. Mi dispiacerebbe molto se lui uscisse, ma se dovesse uscire fuori ci sono vari motivi. Sappiamo il motivo principale. Lui sta facendo un Grande Fratello meraviglioso”. Poi ha preso la parola Iva: “Ne abbiamo visti tanti di momenti commoventi”. Poi avrebbe voluto aggiungere altro, ovvero i complimenti a Erica e i suoi genitori, ma Malgioglio aveva ancora qualcosa da dire. Hanno alzato la voce entrambi, nessuno dei due voleva cedere il turno di parola all’altro fino a quando proprio Malgioglio ha ceduto e ha fatto parlare l’altra. Ma non prima di aver detto la sua: “Questo è il Grande Fratello che noi vogliamo”. Ma da questo siparietto alla ribellione il passo è stato molto breve: Cristiano Malgioglio ha letteralmente sclerato contro Barbara d’Urso!

Malgioglio sclera al Grande Fratello e si ribella: “Potevamo stare a casa!”

Ecco cosa ha detto, rivolgendosi anche a Iva: “Noi potevamo stare a casa, a letto. Lei mi poteva chiamare e mi chiedeva Cristiano cosa ne pensi. Stavo a casa, col mio brodino. Ti vedevo da casa. La stessa cosa. Ma fammi parlare! Tu penserai che io adesso parlo con Francesca? No cara, non ti do questa soddisfazione. No, no no no”. Barbara ha riso e sembrava divertita, poi ha scherzato dicendo “Che cre…o”. Cristiano ha subito reagito: “Ecco grazie del complimento, brava. Adoro. Ci voleva questo”. La sua battaglia contro la De André non è terminata, ma c’è da dire che quando lei è arrivata in studio c’è stato un po’ di dialogo. “Se tu non fossi stata così aggressiva avresti vinto”, le ha detto addirittura. Fino a quando Francesca ha ricominciato a parlare come un fiume in piena contro Mila Suarez e Cristiano ha chiesto al pubblico di chiamare i soccorsi.