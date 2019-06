Gianmarco e Ivana, confronto senza telecamere dopo il Gf: Imparato rivela tutto

Gianmarco Onestini news, Ivana Icardi ha chiesto un confronto dopo il Grande Fratello 2019

Gianmarco Onestini dopo il Grande Fratello è stato subito ospite a Pomeriggio 5. Il terzo classificato è arrivato in studio accompagnato da Enrico, Erica e poi anche da Kikò e Ambra. Tra gli ospiti di oggi c’era anche Cristian Imparato, ma in collegamento dalla sua Sicilia. Proprio quest’ultimo è stato autore di una rivelazione su Gianmarco e Ivana dopo il Gf! Ad aprire questo capitolo però è stata la padrona di casa. Barbara d’Urso ha parlato con il suo ospite di quanto accaduto con Ivana Icardi: quest’ultima infatti dopo l’eliminazione era rientrata nella Casa per dire a Gianmarco di essere confusa. La loro intesa è stata causa di troppi pensieri per la bella argentina, ma Onestini ha spento il suo entusiasmo dicendo di non nutrire le stesse emozioni o sensazioni.

Gf, confronto tra Gianmarco e Ivana? Lei lo chiede, lui non si presenta

Cristian ha rivelato oggi che Ivana è ancora in crisi con il suo fidanzato storico. E potrebbe essere ancora colpa di Gianmarco! Pare infatti che Ivana subito dopo la finale del Gf 2019 fosse pronta ad avere un confronto lontano dalle telecamere con il fratello di Luca Onestini. Ecco il racconto di Imparato: “Io sono molto amico con Ivana, ieri siamo stati insieme a festeggiare. Lei sta vivendo un periodo di pausa col fidanzato per capire le sensazioni che sente. Siamo stati a fine serata in camera da me, ho chiamato Michael e ho detto di venire con Gianmarco. Ivana voleva parlare con lui”. Gianmarco non si è presentato, però, dicendo che ha preferito trascorrere i primi momenti di libertà con i suoi genitori. Sappiamo tutti quanto Gianmarco sia legato alla sua famiglia, per cui è facile immaginare che non si sarebbe separato dai genitori dopo la puntata.

Cristian Imparato attacca Gianmarco a Pomeriggio 5: “Ivana voleva un confronto”

Cristian, però, ha sostenuto di averlo invece visto con i fan a scattare foto e per questo ha tentato di attaccare il finalista. Diciamo che ha tentato un attacco perché non è riuscito! Gianmarco non ha risposto per le rime, si è limitato a dire quanto segue: “Io dovrei avere il diritto di parlare con i miei genitori. Foto con i fan? Non è assolutamente vero. Il Grande Fratello è finito, questa acidità dai…”. Gianmarco ha trovato anche l’appoggio di Biagio D’Anelli, che ha subito sottolineato il fatto che il giovane sia stato chiaro con Ivana già settimane fa. “Ivana voleva il confronto fuori dalla Casa. Non c’è nulla di male”, ha ribattuto Cristian (che ne ha avute anche per Gennaro!).