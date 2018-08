Chicco Nalli, ex marito di Tina Cipollari, torna single: è già finita con Myr Garrido

Ex marito di Tina Cipollari, Kikò: Chicco Nalli e Myr Garrido si sono lasciati

È già finita la storia d’amore tra Chicco Nalli, in arte Kikò, e Myr Garrido. L’ex marito di Tina Cipollari l’ha annunciato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Mio. L’hair stylist ha rivelato che la lontananza e i numerosi impegni di entrambi non hanno permesso di poter continuare questa storia d’amore. Una relazione nata per caso la scorsa primavera, complice un servizio fotografico, dove Chicco era stato chiamato a curare le acconciature delle modelle, tra cui Myr. Quest’ultima è infatti un’indossatrice e attrice spagnola di 37 anni. Nonostante il colpo di fulmine, Nalli e la nuova fidanzata si sono vissuti con calma, tanto da evitare pure le presentazioni in famiglia.

Perché Chicco Nalli e Myr Garrido si sono lasciati

“La lontananza e gli impegni, alla fine, non ci hanno permesso di vivere il rapporto come avremmo desiderato”, ha confidato Chicco Nalli. “Dovevamo stare insieme ad agosto e, invece, a causa delle tante cose da fare, non è più stato possibile. Io il rapporto o lo vivo o non lo vivo. E allora meglio lasciar stare, magari ci prendiamo l’estate per riflettere”, ha puntualizzato l’esperto di bellezza di Pomeriggio 5. “C’erano davvero tutti i presupposti per una storia bella ma la distanza non permette di creare quell’empatia bella che dovrebbe esserci in una coppia. A 48 anni non posso vivere un rapporto tramite social, io vivo di realtà, di quotidianità”, ha aggiunto Kikò.

Chicco Nalli: “Myr Garrido è una persona splendida”

Nonostante la rottura, Chicco Nalli ha solo parole di stima e affetto per Myr Garrido: “È una donna adorabile, d’oro e mi dispiace che il tutto sia andato a sfumare per via del poco tempo da passare insieme”. Al contrario dell’ex marito, procede invece a gonfie vele la nuova relazione di Tina Cipollari con il ristoratore Vincenzo. Di recente i due si sono concessi un romantico viaggio a Venezia.