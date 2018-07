Tina Cipollari felice con il nuovo fidanzato Vincenzo: “Non sono incinta”

Chi è il nuovo fidanzato di Tina Cipollari di Uomini e Donne

Nessuna quarta gravidanza per Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne ha seccamente smentito il gossip del settimanale Nuovo, che insinuava un dolce attesa per via delle forme morbide della Vamp. La nemica di Gemma Galgani ha chiarito la situazione a Sono, la rivista sulla quale cura una rubrica amorosa. Tina ha puntualizzato di non essere incinta e di non essere ritornata con l’ex marito Chicco Nalli. Le foto insieme dei paparazzi non sono altro che la prova di un legame diventato ormai fraterno, come ribadito dalla stessa Tina. Quest’ultima, poi, ha trovato un nuovo amore: si tratta di Vincenzo, un affascinante uomo di Firenze, che lavora come ristoratore.

Le ultime parole di Tina Cipollari sulla sua vita privata

“Io incinta? Tutto assolutamente falso“, ha detto Tina Cipollari a Sono. E sulle recenti foto che la immortalano sorridente con l’ex marito Kiko, la Vamp ha ribadito: “L’ho incontrato per caso al mare, stavo andando a fare la spesa e abbiamo fatto due passi insieme. Poi ci siamo salutati davanti al super. Chicco ora lo vedo come un fratello. Rimane un bell’uomo ma non mi interessa più. Quando è finita, è finita. L’unica cosa che mi preme è il suo ruolo di padre dei nostri tre figli. E sono molto contenta di come lo svolge. Come ho sempre detto e ribadisco, il nostro è un rapporto estremamente civile“. Insomma, la storia con Chicco è morta e sepolta: Tina ora guarda avanti e il suo futuro ha solo un nome, quello di Vincenzo.

Tina Cipollari e Vincenzo stanno insieme da circa due mesi

Tina e Vincenzo – titolare di un rinomato ristorante nel centro di Firenze – stanno insieme da circa due mesi. Nell’ultimo periodo la Cipollari ha intensificato i suoi weekend in Toscana e più di qualcuno ha visto la neo coppia in giro per la città mano nella mano.