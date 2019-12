Ambra Lombardo, silenzio rotto su Kikò Nalli? La professoressa in un mare di critiche

Ambra Lombardo non parla del malore di Kikò Nalli: cosa sta succedendo davvero?

Kikò Nalli sta bene: ha avuto un malore dovuto allo stress, ma si è ripreso alla grande. Quello che però i suoi fan si sono chiesti è come mai Ambra Lombardo non abbia speso mezza parola sulla condizione di salute del suo fidanzato, lei che è sempre attiva sui social network. L’insegnante ha spiegato che ha deciso di disintossicarsi dai social per tre giorni ed è ritornata su Instagram più carica che mai: ha infatti postato una miriade di foto e video… Ma di Kikò? Nessuna parola.

Come sta Kikò Nalli? Le sue parole

Kikò Nalli aveva spiegato di trovarsi all’ospedale. Ecco cosa ha detto ai suoi follower di Instagram: “Sto bene, tutto apposto, solo un forte stress. Chi crede di vedermi cadere può mettersi l’anima in pace. Io mi rialzo sempre! Grazie a tutti”. Molti si sono chiesti come mai Ambra Lombardo non abbia detto nulla e adesso sappiamo la verità.

Ambra Lombardo fa capire come mai non ha parlato di Kikò Nalli: il vero motivo su Instagram

A chi le ha chiesto come mai non abbia mai scritto nulla su Kikò, hanno risposto al suo posto i suoi fan: “Certi messaggi non si sbandierano! Ma si saranno sentiti in privato”; “Figurati se lei non sa che Kikò è in ospedale! Sicuramente lei ci ha parlato in privato. Non serve niente sbandierarlo”. La motivazione del suo silenzio è chiara: non vuole parlare con tutti di quello che è successo al suo fidanzato, col quale però si sente costantemente.