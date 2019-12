Tina Cipollari in crisi col fidanzato Vincenzo: gli ultimi gossip

By

Tina Cipollari e il fidanzato Vincenzo si sono lasciati? Ultimi gossip

C’è aria di crisi nella relazione tra Tina Cipollari e Vincenzo, il ristoratore fiorentino incontrato dopo la fine del lungo matrimonio con Chicco Nalli, in arte Kikò. Secondo quanto si legge sull’ultimo numero del settimanale Vero, in edicola da venerdì 13 dicembre, l’opinionista di Uomini e Donne sarebbe ai ferri corti con l’imprenditore. Le visite a Firenze, dove Vincenzo vive e lavora, si sarebbero ridotte parecchio nell’ultimo periodo. E, secondo i beninformati, la Cipollari avrebbe preferito passare più tempo con l’ex marito dopo i recenti problemi di salute che l’hanno addirittura portato al ricovero in ospedale. Sarà vero?

Cosa dicono gli ultimi gossip su Tina Cipollari e Vincenzo

“Sembra che la relazione tra Tina e Vincenzo sia in una fase di riflessione. Gli amici della coppia negli ultimi tempi avrebbero notato che le trasferte a Firenze siano diventate sempre più sporadiche. A conti fatti la coppia si vedrebbe meno, tanto da spingere sempre più persone a pensare che possano addirittura aver concluso quella che sembrava una storia d’amore destinata all’altare”, si legge sulla rivista. È dunque finita tra la Cipollari e il suo fidanzato? Non è la prima volta che si parla di crisi seppur i diretti interessati non abbiano mai affrontato l’argomento pubblicamente.

Tina Cipollari e il matrimonio col fidanzato Vincenzo

Qualche tempo fa Tina Cipollari aveva parlato di secondo matrimonio con Vincenzo per poi fare retromarcia. Alla fine l’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne ha scelto di aspettare soprattutto per il bene dei suoi tre figli – Francesco, Mattias e Gianluca – avuti proprio dall’ex Kikò.