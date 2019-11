Tina Cipollari e Vincenzo, crisi? Cosa è successo, la verità sul rapporto

Tina Cipollari è in crisi con il fidanzato Vincenzo? L’indiscrezione si è diffusa nelle scorse ore: la verità sulla situazione sentimentale dell’opinionista di UeD

Nelle scorse ore i rumors hanno raccontato di una possibile crisi in corso tra Tina Cipollari e il fidanzato Vincenzo. Ad accendere i riflettori sull’opinionista di Uomini e Donne e sull’imprenditore fiorentino è stato il settimanale Nuovo che ha reso noto di aver saputo che la coppia non starebbe affrontando un periodo roseo. Addirittura le indiscrezioni sono giunte a spifferare che Tina nutrirebbe dei dubbi sulla sincerità del compagno. Motivo? Ogni volta che lo raggiunge a Firenze sarebbe braccata dai paparazzi. La Cipollari, sempre secondo i rumors, avrebbe quindi pensato che dietro alle ‘pizzicate’ ci sarebbe proprio il fidanzato, in cerca di pubblicità. Tuttavia le cose sembrano stare in un altro modo e le suddette congetture non troverebbero conferme nella realtà. A far luce sulla vicenda è stato Fanpage.it.

“L’indiscrezione è completamente infondata”, tra Tina e Vincenzo l’amore procede a gonfie vele

“Fonti vicine a Tina Cipollari, hanno fatto sapere a Fanpage.it che l’indiscrezione è completamente infondata: ‘Non c’è nessuna ombra sul loro amore’. Tra Tina Cipollari e Vincenzo, dunque, non c’è alcuna crisi”, si legge sulla testata. Anche perché l’imprenditore fiorentino, da quando ha iniziato la relazione con la vulcanica opinionista in forza a Maria De Filippi, non è mai andato in cerca di notorietà gossippara. Anzi, se ne è sempre tenuto a debita distanza. Difficile perciò credere che ora si sia fatto ammagliare dalle sirene ‘rosa’.

Tina e Gemma, lo show a Uomini e Donne continua a divertire

Intanto Tina continua a dare spettacolo a Uomini e Donne, grazie alla sua ‘spalla’ e rivale Gemma Galgani. Nelle ultime puntate del Trono Over le due donne hanno divertito non poco gli affezionati da casa. L’opinionista sta tentando di mettere i bastoni tra le ruote alla dama torinese per quel che riguarda la sua conoscenza con il fascinoso Juan Luis Ciano. La strategia è quella di fare ingelosire la piemontese. E pare ci stia riuscendo: qui però siamo nell’ambito dello show, nella vita reale il cuore di Tina batte solo per Vincenzo.