UeD Tina Cipollari, la strategia su Juan e Gemma va oltre la tv

UeD Tina Cipollari, la strategia per far capitolare Juan Luis Ciano e Gemma. La tattica esce dagli studi di Canale 5 e viene messa in atto anche a riflettori spenti

Tina Cipollari non demorde e passa al piano B per mettere ulteriore pepe sulla conoscenza in atto tra la sua storica rivale Gemma Galgani e il cavaliere Juan Luis Ciano. La vulcanica opinionista di Uomini e Donne va ora alla ‘controffensiva’ non solo negli studi dello show, ma anche sui social. Pare proprio che la strategia della Cipollari sia quella di trascinare la dama torinese nel dubbio e di metterle i bastoni tra le ruote nell’avvicinamento al fascinoso uomo. Se il Trono Classico stenta, il Trono Over continua a volare negli ascolti, riuscendo a coinvolgere sempre più i telespettatori da casa. E l’accoppiata Gemma-Tina è ormai una garanzia. Juan è invece la ciliegina sulla torta.

Luis Ciano riscuote successo di pubblico non solo nello show di Maria De Filippi, ma anche sui social. Da poco ha anche aperto il profilo Instagram. Ed è stato subito boom: in pochi giorni i follower sono schizzati a oltre 8 mila. Tra questi non potevano mancare Gemma e Tina. E proprio la Cipollari è particolarmente attiva nei confronti del cavaliere, piazzando dei like strategici sotto ai suoi post. Insomma, l’operazione ‘gelosia’ nei confronti della Galgani si sposta anche fuori dagli studi. Naturalmente l’ex moglie di Kikò Nalli non sembra nutrire alcun vero interesse sentimentale per Juan (anche perché è felicemente fidanzata con l’imprenditore fiorentino Vincenzo). Soltanto non vuole farla ‘passare liscia’ alla ormai storica rivale torinese.

UeD tempi di vacche magre al Trono Classico, un Juan Luis Ciano è tutta salute per l’Over

Via social Tina stuzzica, così come in trasmissione, dove nelle scorse puntate ha chiesto un ballo a Ciano oltre a voler far credere un interesse malizioso. Il tutto per provocare Gemma. In molti affezionati al programma rivedono in Juan un Giorgio Manetti bis, ossia un uomo in grado di fare da ‘spalla’ alla dama piemontese e capace di stimolare le attenzioni del pubblico. La vulcanica Cipollari ci mette il resto. Tutta roba che, se tramutata in numeri, spinge l’Auditel al rialzo. Maria ringrazia. In tempi di vacche magre al Trono Classico, un Juan Luis Ciano è tutta salute. Televisiva s’intende.