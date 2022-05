UeD news, brutta pagina con Fabio: bufera su Maria, Tina da applausi

Liti accese nello studio di Uomini e Donne anche nella puntata andata in onda oggi. Questa volta, ad accendere gli animi ci pensa Fabio N., un nuovo cavaliere che si siede di fronte alle dame per presentarsi. Inizialmente, tutto sembra procedere in modo tranquillo e sereno. Ma le cose cambiano non appena esprime alcune dichiarazioni poco carine sulle donne. Innanzitutto, si presenta rivelando di aver fatto il fotografo per le campagne pubblicitarie per ben 30 anni. Oggi ammette di lavorare meno perché non ha tanta voglia.

Fabio del Trono Over viene da Milano abita vicino a Rio de Janeiro in inverno e sta dedicando il suo tempo alla musica. Ed ecco che arriva il momento per lui di regalare uno spazio di televisione poco carino. Scendendo nel dettaglio, il fotografo preannuncia di voler trovare una donna con determinate caratteristiche. Essendo stato un fotografo di campagne pubblicitarie guarda molto i dettagli e non gradisce inestetismi come smagliature e cellulite. Un messaggio terribile da passare sul piccolo schermo, eppure per Fabio parlare così è normale.

A UeD scoppia così il delirio, con Tina Cipollari che dà il meglio di sé per schiacciare e umiliare il fotografo. “Pensa allora se trovi tu una donna esigente”, tuona l’opinionista, senza peli sulla lingua. Ma Fabio non si fa intimorire e racconta di aver avuto relazione anche con “donne bellissime”. Non solo, il cavaliere prosegue e usa terminologie che disgustano il pubblico a casa e i presenti in studio.

“Sono stato lasciato da donne brutte, come ho lasciato le donne bellissime. La prima cosa che guardo è la classe. Sono viziato perché per 35 anni ho fatto questo lavoro”

Ma l’affermazione di Fabio che più fa infuriare è: “Una batosta l’ho ricevuta da un mezzo cesso”. Va precisato che il programma sceglie di inserire un bip sulla parola ‘cesso’, dunque potrebbe non essere questo il termine da lui usato. In ogni caso, le parole da lui usate scatenano l’ira del web e di Tina. Anche Gianni Sperti non riesce a trattenere il suo disappunto.

“Senza parole di come ti permetti a parlare. La vuoi smettere di dire donne belle e brutte? Tu poi non sei un gran figo”

Fabio, però, non si ferma e fa notare che per lui “l’estetica ha il suo valore”. Vedendo un po’ tutti alterati, il nuovo cavaliere fa un passo indietro: “Chiedo scusa, forse ho esagerato”. Interviene anche Ida Platano, attaccando pacatamente il fotografo: “Se hai scelto di stare con una donna carina, per te era bellissima”. E la risposta di lui aumenta il delirio in studio:

“Sì brutta, ma aveva molta classe. Non sono un bell’uomo, ma le donne mi dicono ‘sei interessante'”

E Tina non si ferma: “Inutile prendersi per il c..o, sei bruttarello”. A mettere il dito nella piaga ci pensa Maria De Filippi, che fa di proposito domande scomode sulla Cipollari al fotografo, facendo notare le sue misure. Gli chiede se una come lei l’avrebbe fotografata: “No, ma come fai a far fare la modella a Tina? Avrà la 48-50, ti mettevo in un sacco”. Chiaramente la risposta alimenta la furia della Cipollari, la quale gli fa notare che ci sono anche le modelle curvy.

Lui fa presente, invece, che anni fa non era così e precisa che, in effetti, anche in Brasile “c’è questa moda”. Non solo, poi continua: “Hanno delle gambone, mai mi metterei con una brasiliana”. A questo punto, Tina raccoglie tutti gli applausi.

“Sei brutto, fuori e dentro. Anche se pesassi 200 kg, mi vergognerei di uscire con un soggetto del genere”

Maria è, invece, divertita dalla situazione e chiede a Fabio di commentare il vestito di Tina. Il fotografo urta ancora la sensibilità dell’opinionista: “Fa ca..re”. La Cipollari si sente offesa e fa notare che questo potrebbe essere un insulto allo stilista che la veste.

Il pubblico si scaglia contro la De Filippi per le sue provocazioni. Qualcuno è, però, certo che la conduttrice volesse semplicemente ironizzare su Tina, consapevole che non l’avrebbe mai presa sul serio. E, in effetti, così è. Ma il pubblico non reagisce affatto bene!

Ma ultimamente che bassezza di argomenti e sembra che facciamo 100 passi indietro in cultura e cervello …e la cosa più brutta è che Maria ci scherza sopra senza accorgersi che lanciano dei messaggi sbagliati alle ragazze fissate col corpo #UominieDonne — Jasmine ????????????????‍♀️????????‍♂️ (@thenewkrys) May 13, 2022

Avete notato anche voi all’inizio della discussione con Fabio N. che è stata proprio la DeFilippi a mimare la “larghezza” di Tina? Mi sembra di guardare una classe di scuola media dove la prima bulla è la professoressa. #UominieDonne — Pestifera???? (@MoreJuve) May 13, 2022

gusto, che sia stato un teatrino preparato o meno, tutto molto evitabile

Ridendo su certi argomenti passano dei messaggi, ovvio non guardi a #uominiedonne aspettandoti insegnamenti, è un programma trash e ok, ma un minimo di decenza ci vorrebbe… (2) — sunflower???? (@_00sunflower00_) May 13, 2022

Per fortuna che sono felicemente sposata, perché dopo questa “bella” uscita di Fabio e il ridere e sbeffeggiare di tutti in studio, io non ci andrei mai a cercare un fidanzato a ????‍♀️????‍♀️????‍♀️#uominiedonne — Sabrina (@SabrinaGalli68) May 13, 2022

Uomini e Donne, Gianluca genera ancora critiche

Fabio non è l’unico a creare caos in studio. Torna a sedersi al centro Gianluca del Trono Over, che aveva già fatto discutere per via delle dichiarazioni da lui fatte sulle sue necessità a letto. Secondo il racconto di Stefania, esce fuori che il cavaliere una volta conclusa quella puntata le ha assicurato di aver trattato certi argomenti solo perché Sara e Alberta si erano mostrate propense a parlare di certi argomenti.

E ovviamente non mancano gli scontri accesi, con le due dame profondamente deluse. Si riaccende anche una discussione con Biagio Di Maro, che continua ad accusarlo di avere varie frequentazioni fuori.