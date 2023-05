Uomini e Donne, Pinuccia diventa cantante! Colpaccio dell’ex dama

Ebbene sì Pinuccia Della Giovanna di Uomini e Donne diventa una cantante. Una notizia che lascia il pubblico affezionato al noto dating show di Maria De Filippi senza parole. L’ex dama del Trono Over tanto discussa torna in scena con una canzone estiva. A lanciare questo inaspettato annuncio ci pensa Angela Di Liberto, cantante e corista. Quest’ultima ha il compito di occuparsi della preparazione del brano, che a breve uscirà e che pare potrebbe addirittura diventare un tormentone estivo.

Sembra che la canzone di Pinuccia sia legata al suo percorso nel programma di Canale 5. E questo si intuisce dal titolo del brano ‘Uomini e Donne’. Sui social network, così Angela Di Liberto anticipa che presto Della Giovanna delizierà tutti i telespettatori che l’hanno seguita nella sua esperienza sul piccolo schermo con una canzone:

“Si preannuncia il grande ritorno di Pinuccia Della Giovanna, celeberrima e sanguigna dama della nota trasmissione Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi. Questa volta, nell’inedita veste di cantante, presenta il suo primo singolo dal titolo Uomini e Donne, un brano inedito dal sapore estivo e dal ritmo travolgente che ci invita a ballare e cantare insieme a lei”

Questa per Pinuccia è la prima esperienza nel ruolo di cantante, come spiega Angela Di Liberto. Quest’ultima, inoltre, anticipa che la canzone dell’ex dama del Trono Over ha un “forte carattere Nazional-Popolare”. A breve il brano sarà disponibile in radio, in televisione e nei digital stores. Ha collaborato nella scrittura del testo anche Marco Ferracini, che in passato ha affiancato Cristiano Malgioglio, e Salvatore Passante.

Non resta ora che attendere per scoprire la canzone estiva di Pinuccia, che a detta della Di Liberto diventerà un tormentone.

Uomini e Donne: Pinuccia che fine ha fatto?

Ecco che fine ha fatto Pinuccia: ha lavorato in questi mesi alla sua prima canzone. Una notizia davvero inaspettata, da colpo di scena. Chi si sarebbe mai aspettato che la discussa ex dama sarebbe approdata nel panorama musicale? Certo, per dare un’opinione sul brano bisognerà attendere la sua uscita. Addirittura c’è chi crede che si tratti di uno scherzo. Ma sembra proprio di no.

Risale a mesi fa l’uscita di scena dell’ex dama dal dating show di Canale 5. Maria De Filippi ha preso la decisione di non invitare più in studio Pinuccia dopo una serie di momenti abbastanza particolari. Infatti, Della Giovanna aveva ormai reso il percorso di Alessandro Rausa nel programma un inferno.

L’anziano cavaliere, a un certo punto, è anche sbottato contro Pinuccia, dando vita a un duro sfogo. Neppure questo ha fermato l’ex dama, che è stata richiamata da Maria, colei che aveva sempre cercato di capirla. Alla fine, dopo il rimprovero di ‘Queen Mary’, Pinuccia è uscita di scena.

La conduttrice si era detta convinta del fatto che il programma non risultasse per lei un bene. Cosa penserà ora De Filippi della decisione di Della Giovanna di diventare cantante?