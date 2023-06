Uomini e Donne, Isabella Ricci: Fabio rompe il silenzio sul divorzio

Isabella Ricci e Fabio Mantovani di Uomini e Donne hanno divorziato e lui ha deciso in queste ore di dare qualche risposta ai fan. Una notizia che ha sconvolto i loro fan e che è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Certo, da tempo si parlava di una presunta crisi nera tra i due ex volti del Trono Over, ma si sperava che tutto potesse essere risolto. Ed ecco che proprio Isabella ha preso la parola sui social network per annunciare la separazione da Fabio. L’ormai ex coppia del programma di Maria De Filippi si è separata legalmente il 6 giugno 2023.

L’annuncio della Ricci ha subito attirato l’attenzione dei fan. Molti di loro erano in attesa di notizie e avevano addirittura iniziato a pensare che ci fossero problemi di salute per Isabella. Da ormai tanto tempo l’ex dama non tiene aggiornato il suo profilo Instagram. Prima si teneva costantemente in contatto con il pubblico, per poi sparire improvvisamente. Oggi sembra ormai certo che questa assenza sia dovuta al divorzio con Fabio. E proprio Mantovani ha deciso di rompere il silenzio.

Come riporta IsaeChia, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha risposto alle domande di Opinionista Social su Instagram, parlando per la prima volta pubblicamente dopo la rottura. Fabio ha ammesso che questo per lui “non è un bel momento”. Nonostante questo, Mantovani ha confessato di aver ritrovato il sorriso grazie alla nascita del suo primo nipotino.

Detto ciò, l’ex cavaliere ha parlato direttamente del divorzio, dichiarando di non essersi pentito del loro matrimonio affrettato:

“Sono cose che succedono purtroppo. Ne esco con un ricordo bellissimo e con amarezza per la conclusione. Assolutamente non sono pentito, l’ho voluto”

Oggi Fabio si sta concentrando solo sui suoi figli e sul nipotino che è appena venuto al mondo. Questa estate andrà a trovare il nipote in Spagna e porterà con sé solo i ricordi del brevissimo matrimonio con Isabella Ricci. Non si conoscono, però, i motivi per cui l’ex coppia ha deciso di procedere con la separazione.

Sono sempre apparsi abbastanza affiatati con la loro nuova vita divisa tra Italia e i lussi a Dubai. Il matrimonio era stato celebrato il 28 maggio 2022, con una cerimonia intima, e nei mesi successivi tutto sembrava procedere nel migliore dei modi. Ma è evidente che qualcosa non andava. Non si sa neanche chi dei due abbia deciso di divorziare o se la decisione sia arrivata da entrambi.

Probabile che Isabella e Fabio decidano di tornare come ospiti nella prossima edizione di UeD per raccontare quanto accaduto al pubblico di Canale 5. Ma Mantovani ha escluso già da ora un suo ritorno nel parterre dei cavalieri.

“No, quel programma per me è Isabella. Tutti nella redazione e nello studio sono stati nei miei confronti magnifici. Mi hanno accolto con affetto. Ma io ero andato per Isa e senza non ha senso tornare”

Con sincerità, Fabio ha così anticipato di non avere alcuna intenzione di tornare a far parte del programma di Maria De Filippi. Quando gli è stato chiesto se avesse voglia di dire qualcosa a Isabella, Mantovani non ha avuto alcun dubbio: “No, sappiamo entrambi quali pensieri ci passano per la testa senza dover esprimere niente”.