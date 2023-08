Anticipazioni UeD Over, chi è tornato e chi no: grandi assenze

Quella di oggi è stata la prima registrazione di Uomini e Donne, tanto attesa dai telespettatori più affezionati. Nello studio di Canale 5, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, ci sono delle assenze nel Trono Over, due abbastanza rumorose tra l’altro. Non mancano i ritorni, che hanno generato i primi scontri della nuova edizione. Dunque, si può dire che le prime puntate di settembre saranno di sicuro scoppiettanti.

Ciò che è certo è che l’indiscrezione che parlava di Ida Platano nel ruolo di nuova opinionista si è rivelata una fake news, come si poteva immaginare. Infatti, già prima della passata edizione girava questo gossip, che poi si è rivelato falso. Al massimo, Ida potrebbe tornare nelle prossime registrazioni come ospite con Alessandro Vicinanza. Questo non accadrà di sicuro domani. La registrazione di venerdì è stata annullata per alcuni problemi legati a Maria De Filippi.

Intanto, le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi fanno sapere che la registrazione è stata incentrata sui nuovi tronisti. Sono stati presentati nello studio di Canale 5 Manuela Carriero, Brando e Christian. Tina Cipollari e Gianni Sperti, come già era noto, sono confermati come opinionisti anche in questa edizione, ormai volti essenziali per il dating show. Qualcuno ha ipotizzato che, con le nuove linee anti-trash imposte da Pier Silvio Berlusconi, Tina avrebbe lasciato il programma. Invece, come lei stessa aveva assicurato, è ancora lì!

Uomini e Donne anticipazioni: chi è tornato degli Over e chi no

Per quanto riguarda il Trono Over, si notano “due grandi assenze”, ovvero quella di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Si era parlato della possibilità che i due discussi cavalieri non facessero più parte del parterre. Sembrava, però, impossibile che ciò accadesse. Viene, però, precisato che è anche probabile che i due si trovassero dietro le quinte.

Armando e Riccardo potrebbero non aver fatto in tempo a entrare in studio. Questo si scoprirà con certezza nella prossima registrazione. Al contrario, l’insostituibile Gemma Galgani è ancora lì. Tra le dame nel parterre sono presenti anche Aurora Tropea e Roberta Di Padua. Per gli Over sono nate delle discussioni “già molto colorite”.