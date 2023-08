Tina Cipollari cacciata da Pier Silvio? Replica furiosa: “Ora parlo io”

A poche ore dalle dichiarazioni dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne Giorgio Manetti sull’opinionista Tina Cipollari, è arrivata la replica della diretta interessata che ha deciso i rompere gli indugi e rivelare la verità sulle indiscrezioni uscite negli scorsi giorni circa la sua partecipazione alla prossima edizione del dating show di Maria De Filippi. Ultimamente infatti stavano circolando voci circa la sua esclusione dal programma a causa delle nuove linee editoriali di Mediaset. Ecco che cosa ha dichiarato Tina Cipollari in merito.

La story su Instagram e la furia di Tina

“Buongiorno a tutti”, ha esordito la Cipollari tramite una story sul suo profilo di Instagram, “stanca e annoiata da qualche mese di leggere dappertutto ‘”Tina troppo trash” “Piersilvio caccia Tina” “Tina fuori da Uomini e Donne” “Mediaset decide di dare un taglio all’opinionista di Maria De Filippi”. Volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti o di rimproveri mai avvenuti, che purtroppo per loro, anche quest’anno, mi ritroveranno seduta al mio solito posto.”

L’opinionista ha poi proseguito rincarando la dose e promettendo di essere ancora più agguerrita da settembre: “E vi dirò di più, talmente che mi hanno esasperata a leggere tutte queste fake news che sarò più carica pungente delle edizioni passate. Guai a chi parla, specialmente a sproposito! Buona estate a tutti, e un caro saluto a Piersilvio.” Una frase che ha tutta l’aria di essere una vera e propria minaccia nei confronti della sua acerrima nemica Gemma Galgani, altra pietra miliare del programma.

Una cosa è certa: i programmi di Maria De Filippi non potranno mai essere colpiti dalla linea anti-trash voluta da Pier Silvio Berlusconi. La conduttrice è una risorsa molto importante per la Rete del Biscione e per questo motivo per lei tutto rimarrà esattamente come è sempre stato. A settembre la protagonista assoluta di Uomini e Donne sarà ancora Tina Cipollari con la sua cifra stilistica caratterizzata da toni gridati, parolacce, insulti e tanti dispetti a Gemma.

Smentita quindi una volta per tutte la voce che vedeva un ultimatum da parte dell’amministratore delegato di Mediaset nei confronti della storica opinionista. Anche sul fronte tronisti e corteggiatori per il momento nessuna novità: l’unica certezza è rappresentata dal fatto che Tina Cipollari sarà a Uomini e Donne e non è stata cacciata né ridimensionata. Smentite quindi le dichiarazioni di Giorgio Manetti che vedeva la cacciata di Tina Cipolari da Mediaset come un giusto intervento nei confronti di una vera e propria “bulla”.

Tina non abbandonerà Uomini e Donne

Già qualche giorno fa, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Tina Cipollari aveva annunciato la sua presenza sicura nella prossima edizione del celebre dating show di Canale 5. L’opinionista aveva così smentito i rumors, circolati negli ultimi giorni, su un suo possibile addio al programma.

“Se lascerò la trasmissione? Assolutamente no. Io non ho ancora ricevuto alcun avviso. E penso di esserci ancora”, aveva affermato Tina in quell’occasione. A oggi quindi, anche alla luce delle ultime dichiarazioni dell’opinionista, ci si può ritenere sicuri circa la sua presenza, diventata ormai fondamentale, nello studio di Uomini e Donne. Il pubblico infatti non potrebbe di certo fare a meno dei suoi continui battibecchi con Gemma Galgani, dei commenti pungenti sui tronisti e sulle dame e cavalieri del Trono Over, e ovviamente anche dei siparietti con Maria e Gianni Sperti.

Potrebbe essere proprio questo il motivo che avrebbe spinto Pier Silvio Berlusconi a chiudere un occhio e a decidere di non cacciarla dal programma. Inoltre tra Tina e Maria De Filippi vi è un rapporto di grande stima e amicizia, pertanto sembrava poco probabile che il suo ruolo venisse messo in discussione. Nonostante ciò pare però che la conduttrice abbia messo una condizione con Tina: non eccedere con il trash. Si vedrà se l’opinionista riuscirà a tenere fede alla parola data.