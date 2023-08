Giorgio Manetti: “Tina bulla, bene che Berlusconi la voglia cacciare”

Giorgio Manetti a tutto campo. Il ‘Gabbiano‘ è stato uno dei volti più amati e discussi di Uomini e Donne. La sua storia con Gemma Galgani è stata una delle vicende più seguite di sempre nel dating show di Canale Cinque. Di recente si è mormorato di un suo clamoroso ritorno in studio. A questo e molto altro ha risposto in una lunga intervista rilasciata a Tag24. Con la testata ha anche parlato di Tina Cipollari, vulcanica opinionista del programma. E sulla romana ha menato fendenti affilatissimi, definendola una bulla e augurandosi che Pier Silvio Berlusconi faccia piazza pulita in fretta.

Giorgio Manetti contro Tina Cipollari

Nelle ultime settimane alcuni rumors hanno sussurrato di una possibile non riconferma di Tina a UeD. Di vero non c’è nulla, la Cipollari tornerà a fare l’opinionista assieme a Gianni Sperti. Manetti, però, spera che possa esserci un cambio di rotta drastico sul modo di commentare le dinamiche della trasmissione di Maria De Filippi:

“Se l’indirizzo è quello (stop al trash da parte di Mediaset, ndr), sono dalla parte di Piersilvio non tanto perché vuole mandare via Tina ma perché almeno ci sarebbe una rivoluzione in positivo del programma. Penso che ne abbiamo abbastanza di vedere certe scene in tv come nella scorsa edizione quando Tina ha mangiato la ricotta davanti a quel poveraccio di Elio che era allergico. Un comportamento maleducato ma anche da bulla. Si era già passato il limite nelle scorse edizioni ma l’ultima è stata davvero triviale”.

Nessun ritorno a UeD e il rapporto con Anna Tedesco

Giorgio Manetti tornerà a Uomini e Donne come qualcuno a sostenuto di recente? No, non è previsto che rimetta piede negli studi del dating show. Lui stesso lo ha spiegato, confidando di non aver avuto alcun contatto con lo staff di lavoro della trasmissione. Inoltre ha aggiunto che lui stesso non ha idea di ributtarsi nell’agone degli incontri sentimentali televisivi:

“Non ho sentito nessuno della produzione in questi mesi e non ho nemmeno il desiderio di sentirli. Non sono assolutamente interessato a tornare nel programma. Non sarei per scontato un mio ritorno nel programma poi per carità tutto può succedere”.

A Tag24 Manetti ha fatto chiarezza anche sul suo legame con Anna Tedesco, altro volto noto di UeD. Con lei era stato immortalato a cena a Sanremo qualche mese fa. Il gossip si era infiammato: “Anna Tedesco è sempre stata un’amica per me. L’ho rivista in occasione di un evento a Sanremo e mi ha fatto piacere. Ogni tanto ci sentiamo, ci vediamo per prenderci un drink ma le occasioni sono poche”.

“Gemma Galgani non lascerà nemmeno quest’anno il programma”

Infine il ‘Gabbiano’ ha parlato di Gemma Galgani, dicendo di avere la certezza che nemmeno quest’anno lascerà il dating show. Secondo il toscano oramai la presenza della dama torinese negli studi di Uomini e Donne non dipende più dalla ricerca dell’amore ma da altri non meglio precisati fattori. Inoltre ha aggiunto che la storia vissuta con lei è stata autentica e genuina senza alcunché di studiato a tavolino.