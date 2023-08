Uomini e Donne, Gemma e un ultimatum di De Filippi: il rumor

Cosa accadrà nella nuova edizione di Uomini e Donne? Sicuramente il pubblico di Canale 5 ritroverà nel parterre del Trono Over Gemma Galgani. La dama torinese si rimetterà nuovamente in gioco per cercare l’amore, da grande protagonista del programma. Ma pare che Maria De Filippi le abbia concesso l’ultima possibilità per raggiungere questo obiettivo. Sarà davvero così? A lanciare l’indiscrezione è Lorenzo Pugnaloni, sul nuovo numero del settimanale Mio.

L’esperto del celebre dating show fa sapere che questa potrebbe essere davvero l’ultima edizione che vede Gemma nello studio di Canale 5.

“Gemma ci riproverà anche quest’anno: a fine agosto, infatti, ripartono le registrazioni del dating show di Maria De Filippi e la dama torinese sarà, ovviamente, presente nel parterre femminile della trasmissione, pronta a rimettersi a caccia dell’amore. Questo, però, sarà l’ultimo tentativo, almeno secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni che ci ha rivelato che potrebbe essere il suo ultimo anno nel Trono Over”

L’addio di Gemma a Uomini e Donne sarebbe di sicuro la fine di un’era. La Galgani è un volto centrale della trasmissione, che ultimamente ha spesso messo in secondo piano, dando più spazio ad altri volti. Ma il programma non riesce proprio a fare a meno della dama torinese, che riesce sempre a regalare ai telespettatori nuovi e scottanti colpi di scena con le sue conoscenze.

Finirà davvero con questa edizione il percorso della dama nel programma di Canale 5? In realtà, una parte dei suoi fan ci spera. Il suo addio potrebbe coincidere con l’inizio di una nuova vita per lei, a fianco all’uomo che sogna. Dunque, se mai riuscisse a trovare l’amore con questa edizione, il suo sarebbe un addio memorabile e anche positivo. D’altronde è proprio questo lo scopo del dating show di ‘Queen Mary’.

Uomini e Donne news: chi tornerà tra dame e cavalieri?

Mentre si fanno delle ipotesi sui nuovi tronisti, il pubblico si chiede giustamente chi tornerà in studio tra i protagonisti del Trono Over. C’è chi farà ritorno come ospite e chi, invece, per continuare la sua ricerca. Qualcuno ha anche ipotizzato l’assenza definitiva di Armando Incarnato, dopo le ultime scelte fatte da Pier Silvio Berlusconi sui programmi Mediaset.

Ma Maria De Filippi pare abbia l’assoluta libertà di decidere chi può far parte della sua trasmissione. Intanto, molti telespettatori si chiedono se farà ritorno in studio anche Isabella Ricci. Quest’ultima, volto assai discusso del Trono Over, è da mesi al centro delle polemiche per via della fine della sua storia d’amore con Fabio Mantovani dopo un anno di matrimonio.

Isabella potrebbe decidere di tornare per rimettersi alla ricerca dell’amore nel programma di Canale 5. E c’è chi sogna il ritorno di Giorgio Manetti, che sicuramente riuscirebbe a creare scompiglio con Gemma. Cosa farà, invece, Riccardo Incarnato? Nei giorni scorsi, proprio sul cavaliere tarantino è stata fatta un’interessante segnalazione. Le risposte arriveranno tra qualche settimana, con le prime registrazioni.