Uomini e Donne, Armando: “Isabella Ricci, vergogna”. Bufera

Armando Incarnato si è espresso sui social in merito alla fine della relazione di Isabella Ricci con Fabio Mantovani. Ecco le sue parole.

Circa un mese fa, Isabella Ricci aveva annunciato la fine del suo matrimonio con Fabio Mantovani, conosciuto al trono over di Uomini e Donne. Nonostante i due sembrassero uniti e innamorati, alla fine l’esito della loro storia non è stato quello sperato. Sebbene ci sia stato chi è rimasto sorpreso dalla notizia della rottura, c’è anche chi ha avuto conferma delle sue perplessità, relative al fatto che Isabella e Fabio si fossero sposati dopo solo poche settimane di conoscenza.

Armando Incarnato contro Isabella Ricci: le sue parole su Instagram

Tra le persone che si erano esposte su Isabella Ricci c’era stato anche Armando Incarnato. Tra i due è noto non esserci mai stato un buon rapporto, mandandosele spesso a dire nel corso delle puntate del dating show di Maria De Filippi. Anche in occasione della separazione della coppia, Armando Incarnato ha voluto dire la sua attraverso un post Instagram. Nella descrizione, il volto di Uomini e Donne si sarebbe scagliato contro l’ex dama:

“Le coppie nate per interesse sono destinate ad uno spiacevole disinteresse nel preservare perlomeno un minimo di rispetto nei confronti dell’ex partner. E pensare che a dire di ‘qualcuno’ che non ne ha mai ‘azzeccata’ una avrei dovuto prendere esempio e imparare la parola amore da qualcun altro! Che vergogna solo i numeri non indovino“.

Non tutti, nei commenti, hanno apprezzato le parole di Armando Incarnato sulla vicenda. Diversi utenti hanno invitato il volto di Uomini e Donne a pensare agli affari suoi, senza scendere a giudizi sulla relazione di Isabella. Altri, invece, hanno apprezzato la sincerità di Armando, convinti che abbia ragione.

Quando Armando era stato multato: il polemico precedente sui social

Recentemente, Armando Incarnato era stato al centro di una particolare vicenda con le forze dell’ordine. Un agente, infatti, avrebbe compiuto un abuso di potere, multandolo pur non avendo, a detta sua, fatto nulla di male. Il noto volto di Uomini e Donne si era prima sfogato su Instagram in un post dove si era rivolto direttamente all’agente, poi aveva spiegato nei dettagli l’accaduto nelle Instagram stories, dopo aver ricevuto commenti poco piacevoli per le precedenti dichiaraizoni.

Ora, Armando Incarnato si è scagliato contro Isabella Ricci, esprimendosi sulla sua separazione con Fabio Mantovani. Chissà se Isabella deciderà di rispondere alla frecciatina lanciata da Armando. Di sicuro, sotto al post Instagram di quest’ultimo, non tutti hanno apprezzato la sua presa di posizione.