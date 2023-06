Armando Incarnato, furia sul poliziotto: “Tua moglie mi guarda”

Armando Incarnato, noto volto del trono over di Uomini e Donne, si è reso protagonista di un sfogo sui social. Il motivo sarebbe legato al comportamento dell’agente delle forze dell’ordine che gli avrebbe fatto una multa, reo di aver compiuto un abuso di potere. Almeno così avrebbe riportato Incarnato. Ecco i dettagli della vicenda.

Il post e la Instagram story: lo sfogo di Armando Incarnato

Armando Incarnato si trova, attualmente, in Calabria. In una Instagram story, l’ex Uomini e Donne avrebbe confessato il suo fastidio nel doversi recare in un ufficio postale per pagare la multa. “Cinque punti della patente e 185,50 euro di verbale” ha detto Incarnato mentre confessava la sua seccatura. “Spero solo di trovare un ufficio uni poste qui in Calabria” avrebbe detto in chiusura della Instagram story.

Armando ha, inoltre, pubblicato un post dove ha spiegato altri dettagli della vicenda, rivolgendosi direttamente al poliziotto che gli avrebbe notificato la multa e la sanzione. “Non è la divisa a darmi fastidio, ma l’abuso di potere” si può leggere in apertura della descrizione. Armando avrebbe sentito ridere di lui il poliziotto, che avrebbe ironizzato sul fatto che avesse preso parte a Uomini e Donne. “Tua moglie però è quella che mi segue tutti i giorni da casa, e forse questa cosa ti disturba la giornata” ha continuato Armando nella descrizione.

Il noto volto di Uomini e Donne avrebbe, inoltre, confessato come il collega del poliziotto a cui si è rivolto nel post si sia scusato per l’accaduto. Il motivo, stando a quanto si legge nella descrizione, sarebbe legato al nervosismo dell’agente, ma anche al fatto che non sembri sopportare Armando. In altre stories pubblicate sul profilo, tuttavia, Armando è stato più specifico riguardo la recente vicenda.

I dettagli dell’accaduto: Armando racconta nelle Instagram stories

In seguito ad alcuni commenti poco gentili ricevuti, Armando sarebbe sceso nei dettagli del recente avvenimento. Due sere prima, il volto di Uomini e Donne si stava recando al ristorante, quando sarebbe stato fermato da una fan che gli avrebbe chiesto una foto. Nel mentre, sarebbe arrivato il marito che, stando a quanto ha riportato Armando, avrebbe avuto un’aria scocciata. “Io me ne accorgo dai visi delle persone quando c’è qualcosa che non va” ha spiegato nelle stories. Ad ogni modo, Armando e la ragazza avrebbero fatto la foto senza alcun problema.

In seguito, mentre era in auto, fermo nel traffico, Armando avrebbe utilizzato il cellulare per ascoltare un audio. Si sarebbero avvicinati degli agenti “in una maniera molto scostumata” come detto da Incarnato. Il noto volto di Uomini e Donne sarebbe stato dichiarato in contravvenzione, pur non avendo, a detta sua, fatto nulla di male. “Patente, libretto, assicurazione, revisione, pneumatici, di tutto e di più” ha raccontato. “Andavano cercando qualsiasi cosa potesse mettermi in condizioni di essere verbalizzato“.

Nonostante, a detta di Armando, non sia stato trovato nulla, l’agente avrebbe comunque deciso di fargli il verbale perché alla guida con il cellulare in mano. “Lo guardo bene e mi accorgo che era il marito della ragazza che mi aveva chiesto la foto” si legge in una delle stories mentre Armando ha continuato a spiegare l’accaduto. In conclusione, il volto di Uomini e Donne avrebbe ribadito come molto spesso venga giudicato da persone che su di lui non sanno nulla. Un evento sicuramente particolare, quello raccontato da Armando Incarnato.