Maria De Filippi a Uomini e Donne sembra non nutrire una particolare simpatia per Andrea Foriglio. Questo si intuisce a inizio puntata, con cui si riprende il momento finale dell’appuntamento andato in onda ieri. Nicole Santinelli è ancora in lacrime, ma nessuno dei due corteggiatori la invita a ballare. Ed ecco che ‘Queen Mary’ chiede sia ad Andrea che a Carlo Alberto Mancini il motivo per cui non l’hanno fatto. Il secondo rivela di aver preferito alzarsi per rilassarsi e chiede di poterlo fare ora.

Carlo e Nicole ballano insieme e Andrea lascia lo studio. Subito dopo il ballo, Maria fa notare l’assenza del corteggiatore. Gianni Sperti per la prima volta ammette di poter capire questo suo gesto. Al contrario, De Filippi non sembra essere d’accordo. “Ah sì e perché?”, chiede seccata la conduttrice al suo opinionista. Gianni crede che Andrea sia uscito per evitare di vedere Nicole e Carlo abbracciati mentre ballano. Ma Maria continua a mostrare il suo disappunto sul comportamento di Foriglio.

“Beh lui aveva appena visto un bacio. Entrambi avevano visto un momento di difficoltà di lei… Tu sei vuoi la superi la tua difficoltà per lei”, afferma stufa la padrona di casa. Alla fine Andrea rientra in studio e dichiara che non gli andava affatto di vedere i due ballare insieme. De Filippi non si ferma, anzi: “Contavi di rientrare? Cosa ti dava fastidio? Lontano dagli occhi lontano dal cuore? Nel senso, il ballo c’è stato comunque”.

Alla fine, Andrea confessa di non capire perché Nicole è così arrabbiata con lui. Maria si premura in questa puntata di far capire a Carlo che non ha niente in meno del suo rivale, continuando il discorso iniziato ieri. Sembra chiaro che la conduttrice voglia aiutare il corteggiatore a fare la cosa giusta.

Uomini e Donne, Armando Incarnato: “Non lavoro più”

Oggi sorge spontanea la domanda di Gianni: ma Armando quale lavoro svolge? Qual è il suo mestiere? Il cavaliere napoletano spiega in studio di essersi laureato in architettura e di aver rivestito dei ruoli in questo ambito. Ha lavorato anche in fabbrica, ma poi ha deciso di non lavorare più. Incarnato, però, non vuole rivelare nulla sul suo lavoro: “Perché dopo magari puoi essere giudicato in maniera positiva o negativa. Non voglio che le persone si relazionino a me per questo”.

In questo modo, Armando fa intendere di essere una persona benestante. Gianni è sempre più incuriosito: “Perché non dire quello che fai? Sei ricco? Mi faccio qualche domanda, sei benestante? Ma se non lavori, come le compri le ostriche lo Champagne?”.

A questo punto, Armando afferma di non poter rivelare altro perché il tutto è legato a una sua questione delicata. Ci tiene, però, a precisare che a lui non manca nulla e che non fa mancare nulla alla persona che frequenta. Su questo ci tiene a dare conferma la dama che oggi siede di fronte a lui, con cui è uscito a cena.

In questi anni, chiaramente per la curiosità del pubblico, si è parlato del lavoro di Armando del Trono Over. Di lui si sapeva che è un imprenditore che gestisce dei saloni di parrucchieri. Ha recitato nella quarta stagione di Gomorra – La serie e, a detta di molti, userebbe i social per sponsorizzare e guadagnare. Inoltre, prenderebbe parte a delle serate dove percepirebbe un guadagno. Altro non si sa.

Uomini e Donne: la sfuriata di Carla genera una bufera

Si passa al Trono Over con una sfuriata di Chiara Belotti, che si scaglia ancora contro Claudio P. e Gabriella. Strillando la dama dà vita a un vero e proprio spettacolo super trash. D’altronde il pubblico ormai la conosce, impossibile dimenticare la sua sfuriata contro Biagio Di Maro. Claudio, dopo quanto accaduto nella registrazione precedente, è ancora furioso con Carla, per come l’ha descritto.

Il cavaliere fa notare che la dama ha delle problematiche e questo scatena la furia di lei.

“Non ti devi permettere di dire certe cose. Ne ho fino a qua di uomini come te, bugiardi e falsi. Sei tu che mi hai messa in disparte. Come mai hai scelto lei? Se tu mi dici sabato usciamo, vuol dire che sabato usciamo! Non ti rispondo perché ho una dignità. Tu dovevi dirmi ‘esco con Gabriella, perché preferisco lei’. Io volevo uscire con te per conoscerci meglio”

Claudio continua a portare avanti la sua versione, dichiarando che lui in realtà l’aveva chiamata, ma da parte sua non ha ricevuto alcuna risposta. Non solo, non ha più alcuna intenzione di prendersi delle pesanti accuse da parte di Carla. Il cavaliere è convinto che la dama si sia arrabbiata e si sia inventata un po’ di cose per andargli contro quando ha saputo che sarebbe uscito anche con Gabriella.

Carla si scaglia anche contro quest’ultima, ribadendo che “da cafona” avrebbe scritto appositamente a Claudio durante una loro cena. “Tu sei un animale ferito”, attacca il cavaliere. Questo genere una bufera in studio, con dei presenti che intervengono. “Un animale ferito? Ma io dico non ti vergogni? Ti devi solo vergognare. Ma è proprio brutto”, afferma Cristina Tenuta.

E Carla inizia a piangere. Le lacrime non toccano per nulla Claudio: “Quello che hai fatto ieri è stato proprio vile che vederti in lacrime non mi dispiace”. Interviene, a questo punto, anche Bruno. Quest’ultimo racconta di essere uscito con Carla e di non trovare che sia come Claudio la descrive. “Queste cose alle donne non le devi dire, ti devi vergognare. Non so dove e come hai vissuto, ma a una donna queste cose non si dicono. Con me hai finito, se mi incontri non mi salutare”, attacca il cavaliere.

Interviene anche Patrizia. La dama fa notare che Claudio ha sbagliato i modi con cui si è rivolto a Carla. “Se ho esagerato chiedo scusa”, afferma così il cavaliere. Intanto, Tina Cipollari e Gianni Sperti si schierano dalla parte di Carla. Quest’ultima, però, tra un urlo e l’altro non ci va piano con le parole: “Tanto Gabriella si è fatta passare tutto il parterre, è uscita con tutti, manca Alessandro. Maria è uscita a cena, non ho detto altro eh”.

Maria crede che sia arrivato il momento di chiudere qui la questione. Durante il ballo, però, seduta al suo posto Carla continua a piangere e la conduttrice non può non farlo notare. “Io ho problemi da risolvere è vero, ma lui non doveva dirlo così”, dichiara in lacrime la dama. Intanto sui social molti si schierano contro Carla, che finisce nella bufera. Infatti, in tanti ritengono che anche lei con le parole ha esagerato e soprattutto con i toni.