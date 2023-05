La puntata di Uomini e Donne prende inizio con Nicole Santinelli. Cosa c’è di vero in questo Trono? Probabilmente tutto, ma il pubblico sta perdendo le speranze di vedere qualcosa di davvero interessante. I telespettatori si lamentano con il programma di Maria De Filippi ritenendo che ormai questo Trono convince poco. Nessuno può dire con certezza che c’è finzione, però è ciò che la maggior parte del pubblico percepisce. E oggi Nicole attira ancora più attacchi, purtroppo. Anche se c’è da dire che oggi la tronista dà conferma del fatto che a volte l’apparenza inganna e dietro una faccia da dura si può nascondere un animo dolce.

La Santinelli approda nello studio di Canale 5 pronta a scagliarsi contro Carlo. La tronista accusa il corteggiatore di non averle chiesto di vedersi dopo la registrazione del giorno precedente. Il ragazzo ha solo chiesto alla redazione di mandarle un saluto, consapevole che 24 ore dopo l’avrebbe rivista in puntata. Non solo, a scoppio ritardato, Nicole attacca Carlo per aver abbracciato Roberta Di Padua dietro le quinte, dettaglio uscito fuori durante la puntata andata in onda ieri.

La tronista di Uomini e Donne appare davvero infastidita dalla situazione e parla a muso duro con il corteggiatore. “Quell’abbraccio non significa niente, il mio percorso sembra essere pesato per ogni millimetro, mentre con l’altro no”, afferma il corteggiatore. Nicole, però, trova che i suoi atteggiamenti non corrispondano alle parole dette in studio.

Carlo si giustifica affermando di aver abbracciato Roberta perché si trovava in un momento di difficoltà. La tronista continua, però, ad accusare il corteggiatore ed ecco che interviene la Di Padua, voce del popolo. “Mi sembra una scusa quella di Nicole. Poteva dirlo ieri e avere una reazione di pancia. Io comunque l’avrei fatto con qualsiasi persona”, afferma la dama.

Oltre questo, Nicole Santinelli si lamenta perché alcune dame del parterre ridono e pare la insultino quando si trova al centro studio e vanno in onda le loro esterne. “Le dame mi insultano dietro a bassa voce, ridono quando ci sono le nostre esterne”, dichiara rammaricata la tronista. Gianni Sperti fa notare che Roberta dice tutto con il microfono e Tina Cipollari afferma che chiunque può commentare e dire la propria.

Ma Maria De Filippi non può non difendere Nicole in questo caso e bacchetta le dame del parterre. In particolare, è Carla l’unica ad ammettere di aver riso durante le esterne della tronista, in quanto le trova tutte uguali. Proprio ieri un’ex dama ha criticato apertamente il percorso della Santinelli. Ecco le giuste parole di Maria oggi:

“Gli insulti non sono giustificati comunque. Lei è ha parlato di insulti. Sono due cose completamente diverse!”, afferma ‘Queen Mary’. Aurora Tropea conferma il racconto di Nicole. Gianni, però, interviene e torna sulla questione principale di oggi:

“Quello che non capisco è che usciamo da una puntata in cui tutti pensiamo che tu preferisca Andrea. Il gesto dovevi farlo tu, non Carlo nei tuoi confronti. Usciamo da una puntata in cui passa che Carlo è la ‘non scelta’. Con Andrea tutta sta scenata non la fai”

Maria cerca di capire cosa pensa davvero l’opinionista. Quest’ultimo crede che Nicole voglia cercare “il pelo nell’uovo”. “Si spiana la strada, perché tra poco dovrà dire qualcosa. Dovrà dare delle motivazioni”, continua Roberta. A questo punto, torna a parlare la De Filippi, che cerca di svegliare Carlo, il quale appare agli occhi un po’ di tutto come un “sottone” che accetta tutto.

“Posso? Può essere pesante quello che ti sto domandando. Lei ti dice che le parole non corrispondono ai fatti. Tu vedi che lei bacia quest’altro, non ti viene in mente nient’altro? Lei si è seduta di fronte e ti ha accusato di mancato interesse. Tu hai giustificato il tuo comportamento, raccontandole tutto l’interesse che hai per lei. E vedi un’esterna in cui quello che è andato in camerino l’ha baciata. Perché non le fai una domanda? Fagliele! Perché questo non ti viene Carlo? Cosa hai tu in meno di lui fammi sapere?”

Carlo ammette di non sentirsi a volte all’altezza degli altri. Maria nello studio di UeD cerca di fargli capire che non deve pensarla così e che deve comprendere cosa accade in questo percorso, facendo tutte le domande che vuole. In particolare, la conduttrice crede che il corteggiatore dovrebbe farsi sentire quando vede la tronista dire che si aspettava di vederlo in camerino, quando invece si è lasciata andare a un nuovo bacio passionale con Andrea.

“Avrei preferito ci fossi stato tu in quel momento”, dichiara apertamente Nicole, spiazzando. Quando Andrea arriva in studio si mostra infastidito da questa affermazione, ma preferisce chiudere il discorso. Il corteggiatore ammette, invece, di avere una paura, ovvero che Nicole scelga Carlo perché rappresenta il porto sicuro.

Gianni Sperti crede che questa dichiarazione sulla tronista non sia per nulla positiva. “Gianni manipoli in maniera negativa quello che dico”, fa notare furioso Andrea. Alla fine Nicole decide di non ballare con nessuno dei due corteggiatori. A fine puntata, la tronista non trattiene le lacrime e mostra un lato di sé finora tenuto nascosto. Nicole è rimasta delusa dai mancati gesti dei suoi due corteggiatori durante questo suo percorso, soprattutto quando Gianni le fa notare come invece le corteggiatrici di Luca Daffrè si stiano dando da fare.