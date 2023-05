Si svela in una nuova intervista Silvia Zanin dopo Uomini e Donne. L’ex dama, parlando sul profilo Instagram LolloMagazine, ha rivelato quali sono i segnali che ha avvertito dal parterre del Trono Over sui tronisti Nicole Santinelli e Luca Daffrè. Non solo, Silvia parla anche di alcuni suoi ormai ex ‘colleghi’ e di Gianni Sperti. Prima di tutto, però, la Zanin racconta come sta proseguendo la sua relazione con Sabino lontano dalle luci dei riflettori.

La loro uscita dal programma è arrivata in modo inaspettato e veloce. Una scena che ha fatto felici i presenti in studio e che ha emozionato molto. Oggi Silvia e Sabino sono una coppia, ma lei preferisce non parlare della loro storia sui social network. Questo perché l’ex cavaliere è lontano dal mondo del web. L’ex dama gli ha promesso che non avrebbe parlato di loro. Nonostante questo, spiega che tra loro è avvenuta “una cosa travolgente e totalmente imprevista”.

Silvia dopo UeD non nega che la distanza che c’è tra loro è tanta. Per tale motivo, “ci vorrà tanta pazienza e impegno”. Altro, però, non ha potuto dire al riguardo. Arriva così il momento di parlare degli attacchi che nelle settimane scorse ha ricevuto da Gianni Sperti. In particolare, l’opinionista le ha lanciato delle accuse quando lei ha palesato la sua decisione di chiudere la conoscenza con un uomo che di recente ha perso il lavoro.

Oggi Silvia non crede che Gianni non abbia mai creduto in lei. Qui svela un retroscena: “Mi ha attaccato molte volte, ma credo lo facesse per creare la discussione”. Detto ciò, non nega che gli interventi di Sperti siano stati “molto duri”. Nonostante questo, crede che non pensasse realmente ciò che dichiarava. Sarà davvero così?

La Zenin fa notare che Gianni spesso la paragonava a Paola Ruocco, finita spesso sotto accusa. Sebbene non abbia mai avuto problemi con lei, crede che non abbiano molto in comune. L’unica cosa che potrebbe effettivamente accumunarle è l’ironia, pensa l’ex dama. Per quanto riguarda gli scontri tra Armando Incarnato e Aurora Tropea, si schiera dalla parte del cavaliere napoletano.

“Armando tutta la vita! Anche se la verità come si suol dire sta sempre nel mezzo!”, afferma Silvia. Per quanto riguarda invece i tronisti, su Nicole Santinelli, oggi protagonista di un momento di grandi polemiche, non esprime una bella opinione. Dal parterre l’ex dama ha trovato la tronista “molto presuntuosa, troppo sicura di sé e indisponente nel modo di porsi”.

Pertanto, Silvia crede che Roberta Di Padua abbia ragione. “Le sue esterne non hanno anima, sono tutte uguali”, tuona l’ex dama del Trono Over. Invece crede che Luca Daffrè sia una persona molto fragile, anche se molto sicuro di sé e di ciò che vuole. Per questo, Silvia è convinta che l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi dovrebbe avere più tempo.

A detta sua Luca non dovrebbe fare la sua scelta e tornare a settembre ricominciando il suo percorso. Questo perché le corteggiatrici che ha avuto modo di vedere fino a ora “sono tutte carine ma nessuna così speciale”.