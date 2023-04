Nel corso della puntata del 17 aprile, la dama dà vita a una scena che non piace ai telespettatori e ai presenti in studio

Maria De Filippi dà inizio a questa puntata di Uomini e Donne con Gemma Galgani e successivamente scoppia il caos. Dopo il due di picche preso dalla dama torinese, siede al centro studio Paola, con cui inizia un acceso scontro. La dama tanto discussa è protagonista di questo momento con il cavaliere che è approdato scorsa settimana in studio per conoscerla. Si tratta di Remo, il quale aveva attirato l’attenzione attraverso un dettaglio fatto notare da Paola, le sue scarpe rosa. Ma tra loro la conoscenza non sta andando bene, anzi. Secondo il pubblico e i presenti in studio, Paola è protagonista di una scena davvero imbarazzante.

Inizia a parlare Remo, che spiega di essere padre di un bambino che vive con lui. Con la madre del figlio ha un buon rapporto e la sente molto spesso. Oltre questo, racconta di aver avuto una conversazione con Paola riguardante eventuali viaggi insieme. Remo da diversi anni, da quando ha un figlio, non va in vacanza. E questo per Paola rappresenta un ostacolo. La situazione sfugge di mano alla dama quando decide di prendere la parola e forse avrebbe fatto più figura a non parlare.

Paola a UeD racconta che, durante una loro uscita, Remo guardava sul telefono una foto. La stessa dama spiega di aver chiesto al cavaliere di mostrargliela. L’uomo inizialmente non voleva farlo, ma poi ha dovuto perché lei insisteva particolarmente. Ebbene Remo ha mostrato a Paola (su sua richiesta, va sottolineato) lo scatto in questione: un water.

Maria De Filippi spiega che Remo è un infermiere specializzato e stava appunto parlando di un suo collega della notte trascorsa a fianco ad alcuni pazienti un po’ particolari. Ma il cavaliere non aveva intenzione di mostrarle questa foto, è lei che ha instisito e che, oltretutto, oggi si lamenta. Il racconto di Paola va avanti e prende sempre di più una piega imbarazzante (e non per come intende lei).

La dama racconta di aver affrontato nei giorni scorsi un lutto in famiglia e, per questo motivo, ha dovuto lasciare la sua città. Dopo il funerale è rientrata in albergo, dove ha deciso di chiamare Remo. A questo punto, Paola sottolinea più volte di aver cercato il cavaliere e di non essere sparita, cosa di cui nessuno l’ha accusata.

“Ma io non ho detto che sei sparita…”, precisa infatti Remo perplesso. Paola va avanti e spiega che in quel momento era stanca e si aspettava maggiore sostegno da parte del cavaliere dopo aver affrontato un funerale. Dove ha notato il mancato sostegno da parte di Remo?

“Dopo un funerale, torno in albergo, lo chiamo. Gli ho detto ‘stai con tuo figlio’ e lui mi ha detto di non preoccuparmi. Mezz’ora a parlare della stitichezza del figlio. Capisci? Stai corteggiando una donna che ha avuto una giornata particolarissima che si aspettava un’altra chiamata. Discorsi imbarazzanti”

Questo racconto viene fatto da Paola con molta ira e non si capisce bene il motivo. Addirittura definire un malessere di un bambino “discorso imbarazzante” sembra un po’ troppo. E interviene Gianni Sperti a farle notare questo. “No scusa sei imbarazzante tu! Di fronte a un problema del genere ridicolizzi così. Hai due figli e sei imbarazzante”, afferma furioso l’opinionista.

“Tu non capisci nulla”, risponde Paola con tutta la sua rabbia. Questa sua risposta scatena ancora di più l’ira di Gianni:

“Allora abbassate la cresta, tu non capisci nulla lo dici a tua sorella. Sai cosa c’è Paola? Il problema è che voi cercate uomini milionari che non hanno problemi perché volete stare bene. Vergognati tu per quello che hai detto. Puoi stare seduta, non ti alterare! Sei insensibile di fronte a dei problemi che un uomo ti racconta. Sei volgare quando parli”

Paola ipotizza di lasciare il programma, si alza, ma alla fine torna a sedersi al centro studio. Maria interviene spiegando la versione dei fatti di Remo:

“Lui parlava di un problema che aveva suo figlio, intestinale. Era concentrato su quel problema e ne parlava con Paola. Anche la foto, non è pornografica, assolutamente no… Lui le spiegava come aveva passato la notte”

Sia Gianni che Tina fanno notare che lei, poco prima, avrebbe cercato di far passare questo scatto come chissà che foto. La maggior parte del pubblico si schiera contro Paola, accusandola di aver trattato quest’uomo con troppa rabbia senza nessun motivo. Remo non ha fatto nulla di male, se non raccontarle un problema del figlio, cosa per lui normale, anche perché lei è una mamma.

“Non mi sento di aver fatto qualcosa di male”, afferma con molta calma Remo. “Mi auguro che tu un giorno possa fare il suo stesso lavoro e possa comprenderlo! Ma come sei agitata!”, dichiara invece Armando Incarnato, che prende la parola. Questo intervento fa infuriare ancora di più Paola, che si alza in piedi e corre ad affrontare faccia a faccia il cavaliere napoletano, protagonista di un momento molto particolare durante la scorsa settimana.

La situazione a Paola sfugge decisamente di mano. Probabilmente avrebbe potuto dichiarare di non aver apprezzato il corteggiamento di Remo perché troppo impegnato con il suo lavoro e il figlio. E magari avrebbe potuto pure prendere le sue ragioni. Ma il suo agitarsi e scagliarsi contro il cavaliere, che addirittura nei giorni precedenti le aveva anche chiesto scusa, in automatico la fa cadere in una bufera. Questo perché Remo non ha compiuto chissà quale brutta azione, anzi. Non solo, in studio ha cercato di mantenere la calma nei momenti più tesi.

UeD: Gemma Galgani riceve un altro due di picche

Gemma viene subito presa di mira da Tina Cipollari. La dama torinese siede al centro studio e fa sapere che la sua conoscenza con Elio non sta procedendo bene. Il cavaliere non è disposto ad avere una relazione amorosa con lei, bensì solo un’amicizia. Lo stesso Elio lo conferma in studio e smentisce di aver baciato Gemma, come lei invece sottolinea più volte. La Galgani racconta diversi momenti in cui il cavaliere non sembrava vederla come un’amica.

“Ci siamo dati dei baci a stampo. eri però non mi hai fatto capire questo. Ti ho accarezzato i capelli e mi hai fatto capire che ti piaceva, facendo mmm. Hai tenuto la tua mano tre ore sulla mia gamba e mi hai anche parlato in maniera carina delle mia passionalità”

Elio parla di baci a stampo, definendoli “una cosa superficiale”. Dopo di che, il cavaliere precisare che Gemma è una persona gradevole, ma c’è una differenza di età che lui non vuole accettare. Mentre Tina Cipollari crede che la Galgani non debba illudersi per così poco, Gianni Sperti prende le sue difese: “Scusa Elio se già in partenza lo sapevi, perché hai fatto queste avances e ci è uscito a cena? Hai anche mugugnato quando lei ti ha toccato i capelli”.

Elio precisa che quando Gemma gli ha toccato i capelli era solo per aggiustarli, ma l’ha visto come un gesto da amica. Si accende così uno scontro nello studio di UeD, in quanto i due raccontano versioni un po’ differenti. “Mi sembra proprio che…”, afferma Maria per chiudere questo confronto che non porta a nessun chiarimento.

“La tua conoscenza è molto piacevole, ti ho anche confermato se vuoi venire con me a cena stasera. Ma questa nostra conoscenza ci può portare a una simpatica amicizia. Te l’ho detto per essere corretto”

De Filippi sembra capire il punto di vista del cavaliere, ma Gemma non riesce a capire perché questa considerazione sia arrivata solo dopo la loro uscita. “Com’è che siamo stati fino alle due meno un quarto ad ascoltare canzoni? Io voglio proprio farmi del male, ci sono dei cambiamenti strani che non capisco”, dichiara ancora Gemma perplessa.

Infatti, la dama torinese ci tiene a sottolineare che il fattore età non è stato toccato durante la loro uscita. Elio precisa, invece, di volere al suo fianco una donna più giovane di dieci anni.