Maria De Filippi inizia in modo strano questa nuova puntata di Uomini e Donne. La conduttrice invita Gianni Sperti a sedere con lei al centro studio, mentre Tina Cipollari nota una sedia vuota nel parterre dei cavalieri, quella di Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano è finito al centro della bufera per via di alcune rivelazioni di Aurora Tropea, che l’ha accusato di avere più di un manager. Non solo, la dama ha anche fatto presente di aver saputo di una richiesta per entrare a far parte di un reality, come il Grande Fratello Vip.

Non solo, nelle scorse ore due ex dame del Trono Over sono intervenute svelando alcuni retroscena, dicendosi pronte a smascherare Armando. Barbara De Santi e Valentina Autiero hanno, invece, preferito prendere le difese di Incarnato. Ed ecco che oggi in studio Maria cerca un chiarimento con il cavaliere napoletano, dando vita a una scena mai vista prima nel programma. La padrona di casa fa presente di voler risolvere questa situazione, in quanto non ha intenzione di perdere 20 minuti per parlare di Armando e Gianni.

E, invece, passano più di 20 minuti per parlare di questa storia. De Filippi a UeD sedendosi al centro studio nota un dettaglio: “Qua sembra che ti cada addosso il led. Te l’ho detto Gianni che fa strano”. La padrona di casa è impaurita da questa stranezza, che non aveva notato prima.

quant'è mini maria che si caga sotto per il led#uominiedonne pic.twitter.com/Kf2HADJGml — ☀️Ross ツ|| amicizia speciale????✨ (@ironizzando_) April 13, 2023

Entra Armando e si siede di fronte a Gianni e Maria. Una scena che a Sperti fa ridere in quanto ha visto sui social network che qualcuno addirittura ipotizza che loro in realtà si amano. Va prima in onda una clip del post registrazione, che risale al giorno prima. Nasce un confronto tranquillo tra Armando, Maria e Gianni. De Filippi inizialmente ride e chiede al cavaliere perché è così dispiaciuto.

“Si dice che io se sto qua dentro perché sono il tuo pupillo, perché sono protetto da te e dalla redazione. Tante volte mi sono comportato male con la speranza che tu mi cacciavi. Però tu hai avuto sempre la sensibilità di capire perché mi comportavo in quel modo. Ieri arrivo alla fine di tutto e dico vado via. Io ti chiedo per cortesia di fare quella telefonata. Io ho sempre dimostrato con i fatti che posso fare da solo. Io voglio andare via perché questa situazione non la tollero più”

Gianni prende la parola con molta calma e fa notare ad Armando che non sarebbe un problema se lui avesse fatto una richiesta per partecipare a un reality. Sperti precisa, infatti, che è normale che a chi prende parte al programma piaccia la visibilità. L’opinionista, però, contesta ad Armando il fatto che lui ha sempre accusato gli altri con delle segnalazioni, proprio come Aurora ha fatto con lui.

Ma Incarnato continua con la sua linea dichiarando di aver sempre portato le prove sugli altri e di volersi ora ripulire dalle recenti accuse. Detto ciò, Sperti con molta calma spiega al cavaliere napoletano perché a volte si ritrova ad attaccarlo in studio.

“Tutte le volte che vado a Napoli tutti mi dicono che tutta Napoli sa che Armando sta con Jeanette. Dimmi che dovrei fare, è imbarazzante anche per me. Quando Tina si alza e dice che hai una fidanzata a casa è perché ce lo dicono ancora oggi quando andiamo a Napoli. Oltre questo, la domanda che io mi pongo è perché riporti in studio le segnalazioni che ricevi”

Non solo, Gianni accusa Armando di essere stato – giorni fa – da lui minacciato dicendosi pronto a rivelare informazioni sul suo conto. Maria non crede che questa fosse una minaccia e difende ancora una volta Incarnato. Detto ciò, la padrona di casa fa notare ad Armando che Gianni oggi vuole spiegargli che non ha nulla contro di lui personalmente. Maria racconta anche un aneddoto che la riguarda direttamente.

“Parlo in generale, ci devi fare i conti quando ti esponi. Le parole parlano e sono libere di farlo. Di me ne ho sentite di tutte. C’è stato un periodo in cui avevano deciso che io avevo tutti i posteggi di Roma. Io non lo sapevo. Un sacco di gente si rivolgeva a me chiedendomi il permesso di entrare nel centro storico e non capivo il perché questa storia. Poi a un certo punto l’ho capito. Non è che ho fatto una conferenza stampa per dire che non è vero”

UeD: Armando insiste con Maria De Filippi sulla chiamata a Signorini

Per Gianni è strano che le persone continuano a fare le segnalazioni su chi passa dallo studio rivolgendosi ad Armando. Maria su questo ha una sua idea:

“Io penso che la gente contatti lui perché in passato ha già fatto delle segnalazioni. Questo perché è meno impegnativo per le persone, in quanto il programma chiede anche di metterci la faccia. Se io non voglio che la segnalazione sia vagliata la mando a lui. Lui spesso lo dice alla redazione quello che gli viene detto e poi durante una discussione in cui si arrabbia gli viene fuori. Nei fatti importanti lui ne parla con la redazione. Però Gianni quando parla è lui che parla e se ne prende la responsabilità”

A questo punto, interviene Aurora Tropea, la quale ci tiene a precisare che ora Armando sa cosa significa essere accusati di qualcosa. La dama torna indietro nel tempo e si dice sicura di essere stata “massacrata, offesa e denigrata in tutti i modi” dal lui. Ma Gianni asfalta Aurora rivelando di aver ricevuto delle segnalazioni in cui si parla di chat, nelle quali lei avrebbe parlato male del programma.

Dopo di che, Sperti chiede alla Tropea di non esagerare con le parole e invita Armando ad andare avanti con questo confronto solo loro due. E con quel “andiamo avanti io e te” il web va in tilt.

“Andiamo avanti io e te Armando. Scusami Aurora dai. Io quello che ti voglio dire è questo, io sono qua a commentare le vostre dinamiche. Io se la dinamica non la vedo pulita. Mi alzo e ti do la mano. Questo non cambia nulla. Se io penserò qualcosa di te negativo lo dirò”

“Andiamo avanti Armando? andiamo avanti io e te? ❤️” PLEASE ????????❤️❤️ pic.twitter.com/iJn3UFvime — Mike ???? (@sensodelpudore) April 13, 2023

A questo punto, Armando e Gianni si danno la mano in segno di pace. Fatto ciò, entrambi però assicurano che ogni volta che avranno qualcosa da ridire sull’altro continueranno a farlo anche dopo questo chiarimento. Allo stesso tempo Gianni chiede a Incarnato di non puntare sulla sua vita privata e gli fa sapere di aver ricevuto dei commenti sulla sua famiglia e di aver volutamente evitato di parlarne in studio.

Sperti, però, si ritrova nuovamente ad attaccare Armando, insieme a Tina, poco dopo. Incarnato insiste nel chiedere a Maria di chiamare Alfonso Signorini per avere la smentita sulla sua presunta richiesta di prendere parte al GF Vip.

“Armando ma perché devo fare questa chiamata? Ti ho già detto che ti credo, se proprio ci tieni la faccio. Mi sembra assurdo, ma chiamerò Signorini. No, non la vivo come un ricatto. Solo mi sembra tutto esagerato. Ok, lo faccio”

Gianni crede, però, che il modo di Armando di insistere sia presuntuoso e una forma di ricatto nei confronti di De Filippi. Il siparietto si chiude con Incarnato che, su consiglio di Sperti, torna a sedere al suo posto nel parterre.