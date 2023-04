Ex partecipanti del Trono Over insorgono rilasciando retroscena, versioni e accuse abbastanza pesanti non solo su Armando

Le ultime puntate di Uomini e Donne hanno generato una bufera intorno ad Armando Incarnato. Dopo quanto accaduto in studio, sono intervenute due ex dame del Trono Over, Pamela Barretta e Veronica Ursida. In particolare quest’ultima è stata protagonista di alcuni degli scontri più accesi con Armando Incarnato. Con lui ha avuto una conoscenza abbastanza altalenante caratterizzata da un finale per nulla tranquillo.

Nelle scorse ore, subito dopo la messa in onda della puntata in cui Armando ha lasciato lo studio dopo aver ricevuto diverse accuse, Veronica Ursida si è esposta con il suo profilo Instagram. L’ex dama, non citando direttamente il cavaliere napoletano, ha lanciato diverse frecciate che sono chiaramente indirizzate a lui.

“Io vi dico una cosa … fare le sviolinate alla redazione e su Maria a cosa servono? Sappiamo tutti che Maria è geniale e una donna meravigliosa e la redazione è come una famiglia quando sei là dentro! Però … purtroppo chi sputa sempre veleno verso il prossimo e punta il dito verso gli altri non guardando il suo ha qualcosa o da nascondere o è solo una serpe velenosa e cattiva che in tantissimi episodi si e mostrata davvero per quel che e TRATTANDO CON VIOLENZA VERBALE DONNE (compreso me) o gente che stava nel suo cammino!”

Veronica Ursida non ha un bel ricordo della sua conoscenza con Armando, affatto. L’ex dama di Uomini e Donne ha proprio preso la palla al balzo per scagliarsi contro Incarnato, parlando di “sviolinate alla redazione e su Maria”. Con queste parole si riferisce al momento in cui, mentre stava lasciando lo studio, Armando ha rivelato di voler bene a Maria De Filippi come una sorella.

Non solo, dopo la turbolenta puntata, Incarnato ha condiviso un messaggio su Instagram in cui parla di cattiveria, astio e invidia. Inoltre, il cavaliere napoletano ha dichiarato che non permetterà a nessuno di infangare il suo “cammino fatto di stima, lealtà e rispetto immenso nei confronti di Maria e delle persone che lavorano con lei”.

Veronica non è riuscita a trattenere il suo disappunto, mostrando rancore e rabbia nei confronti di Armando. “TU hai un santo protettore che ti permette di stare ancora la dentro così a fare ciò che vuoi ma di certo SANTO NON SEI TU!!!!”, conclude così questo primo messaggio la Ursida. Ma il suo intervento non finisce qui.

Veronica si dice convinta del fatto che Armando uscirà da questa situazione “illeso come quando venne la sua ex in trasmissione”. E su questo la Ursida ha svelato un particolare retroscena: “Prima della registrazione sapevi già che tutto sarebbe andato apposto per te e te la ridevi alla faccia di tutti noi e di me”.

“Ma prima o poi la ruota girerà e finirai di prendere tutti in giro”, ha scritto la Ursida. Dopo di che, l’ex dama ha confessato che un tempo guardava UeD e “sognava”, con le “coppie meravigliose che uscivano tantissimi anni fa”. Veronica ha fatto notare che non è bello assistere a “questi atteggiamenti così violenti a livello verbale”.

Detto ciò, si è detta tanto dispiaciuta perché – a detta sua – è tutto cambiato. Gli attacchi non si fermano qui. Su Armando Incarnato piovono altre accuse.

Uomini e Donne, Pamela Barretta si scaglia contro Armando Incarnato

Su Instagram è intervenuta anche Pamela Baretta, che si è lasciata andare a un lungo discorso, nel quale ha fatto intendere che Armando più volte avrebbe criticato la redazione e il programma. L’ex dama dopo aver introdotto questo discorso pare abbia ricevuto diversi messaggi da parte dei fan curiosi di scoprire dei retroscena: “A me scrivono di sganciare la bomba… sperando di non vederlo più nel programma”.

A questo punto, Pamela ha deciso di parlare apertamente di Armando Incarnato. “L’ho detto e lo ridico come ha parlato male della redazione”, ha subito dichiarato l’ex dama con un video. Barretta ha ammesso di credere alle parole di Veronica Ursida e ha svelato quella che è una sua versione dei fatti.

“Credo al fatto che lui avrebbe detto ‘lascerò il programma per un’altra cosa, che sia L’Isola ecc…’. Perché quando non fu preso come tentatore lui era furioso con la redazione. Che devo dire? Noto che tutta Italia lo vuole fuori dalla trasmissione. Il consiglio che posso dare è di telefonare la redazione, di scrivere, mandare email, farglielo dunque sapere. Siete davvero in tantissimi e magari è ora che se ne va a casa. Se non piace a nessuno, è inutile tenerlo. Questo è il consiglio che vi posso dare. Protestate, magari lo mandano a casa”

Dopo queste dichiarazioni, Pamela Barretta ha ricordato un altro retroscena. A detta sua, le strane acconciature di Armando, di cui spesso si parla sarebbero sfrutto di strategia. “Devo avere ancora le prove. Maria io ho sempre le prove”, afferma convinta l’ex dama del Trono Over.

UeD, Ursida non si ferma: anche Roberta Di Padua nel mirino e le puntate

Veronica Ursida è, in seguito, tornata alla carica contro Armando. Ma prima l’ex dama si è scagliata contro Roberta Di Padua, oggi protagonista di un acceso scontro con la tronista Nicole Santinelli. Veronica non si è proprio trattenuta e si è lasciata andare ad attacchi abbastanza pesanti.

“La violenza in questo modo fa scappare gli uomini. E pure che fai la terza, la seconda incomoda nelle coppie comunque quanto ti possono scegliere e come ti possono scegliere? Sicuramente non per averti accanto come fidanzata o prima donna. Anche meno direi”

Ha poi definito l’atteggiamento di Roberta “violento e aspro”. Dopo di che, l’ex dama ha ammesso di provare simpatia per Nicole e la sua educazione. La Ursida si è così ricollegata alla situazione di Armando, sferrando nuovi attacchi. Veronica ha confermato il racconto di Pamela su Temptation Island e ha rivelato di avere anche lei delle prove, ovvero delle chat sul suo telefono.

“Sarebbe uscito da là solo ed esclusivamente solo se avrebbe fatto un’altra trasmissione”, ha continuato la Ursida. Detto ciò, ha parlato ancora di “violenza verbale” e non solo. Veronica vorrebbe che Armando smettesse di puntare il dito contro gli altri.

Dopo di che, Veronica Ursida ha espresso il suo disappunto sulle puntate di UeD che stanno attualmente andando in onda, facendo riferimento al fatto che al Grande Fratello Vip 7 sono stati presi dei provvedimenti. “Mi dispiace che ancora permettono queste scene lì in trasmissione”, ha dichiarato l’ex dama. “Lo ricordavamo come le favole e ormai purtroppo non c’è più niente di questo ma solo violenza”, ha concluso Veronica. Non belle parole per il programma, quelle appena spese da Veronica.