Si scatena il caos a Uomini e Donne quando Maria De Filippi chiama al centro studio Riccardo Guarnieri, la cui conoscenza con Valentina è già finita. A mettere la parole fine è stata la dama, che oggi lamenta di essere stata accusata dal cavaliere tarantino di essere logorroica. Riccardo resta perplesso e fa presente che, in realtà, avevano scherzato entrambi su questo dettaglio. Ora, invece, a detta di Guarnieri Valentina vorrebbe far passare questa situazione come un fatto pesante.

Si chiude questa parentesi e si accende uno scontro tra Riccardo e Armando Incarnato. Guarnieri è furioso con il cavaliere napoletano, che nella sua nuova intervista per Uomini e Donne Magazine l’ha citato. “Vorrei dare 2 euro ad Armando per andare a comprare un panzerotto. Non ho bisogno delle tue ostriche. La tua intervista è stata di basso livello”, dichiara Riccardo. Incarnato spiega che la sua era solo ironia e fa presente di aver fatto solo un’esempio per far capire a Guarnieri come dovrebbe trattare le donne.

“Sembra che dici di dare di più a una donna a livello economico”, fa invece notare Gianni. Armando chiede, a questo punto, di far leggere questa intervista. Prima, però, Riccardo lancia il suo ultimo attacco: “Posso mangiare un panzerotto seduto sul marciapiede e dare le stesse attenzioni a una donna”. Ed ecco che Gianni nello studio di UeD si scatena accusando duramente Armando:

“Io non so fare l’opinionista e tu sei qua per sopperire alle mie mancanza. Dove non arrivo io, arrivi tu. Io sono un po’ più stupido, tu sei intelligente e sai tutto. Tu sei una persona che ha dentro di sé la cattiveria. Non fai altro che trovare informazioni sulle persone, lo fai con tutti e lo fai anche con me. A me tu che sappia tutto di me, non me ne frega. A me della tua vita non interessa. Di tutti i messaggi che ti arrivano sulle persone che non arrivano a noi, ma arrivano a te perché pensano che tu faccia parte della redazione o sei tu che fai in modo che ti arrivino per minacciare le persone? Quando mi vieni a dire che di me sai tutto e fai il sorrisetto è una minaccia”

Armando Incarnato perde la pazienza e il pubblico si spacca in due. C’è chi sta dalla parte del cavaliere napoletano e chi invece lo accusa di alzare troppo il tono della voce.

“Mi stai scocciando. Ora stai zitto e mi fai parlare. Le persone che stanno in questo studio vengono da più città italiane. La gente mi manda dei messaggi e l’ho sempre detto che non sono la redazione, c’è un numero verde per le segnalazioni. Stai esagerando. Ma va bene così”

A questo punto, Maria ridendo ci tiene a precisare che non esiste nessun numero verde per le segnalazioni nel suo programma.

“Ora mi altero io, hai paura di qualcosa?”, chiede furioso Armando. A questo punto, Maria interviene ancora e spiega al cavaliere che a Gianni le sue parole possono essere apparse come una minaccia che riguarda la sua posizione come opinionista. Sperti, inoltre, non riesce a capire come mai le segnalazioni sui partecipanti del programma ogni volta arrivino ad Armando e non a lui o a Tina.

“Se tu hai un profilo con milioni di follower ti perdi qualche messaggio. Io ho un profilo umile, più piccolo e li leggo tutti”, spiega Incarnato. Attraverso questa affermazione interviene Aurora Tropea e si scoppia il putiferio!

UeD, Aurora attacca Armando e scoppia il caos in studio

Aurora Tropea complica la situazione in studio, intervenendo e lanciando nuove accuse nei confronti di Armando. La dama lo accusa di avere diversi manager dietro di lui e Riccardo Guarnieri conferma rivelando di aver visto una foto che circola sui social. Il cavaliere pugliese si riferisce a uno scatto in cui Incarnato appare a fianco a un uomo.

“Il profilo di Armando non ha nulla di umile. Se poi Gianni me lo permette ti faccio vedere un po’ di cose. Lui ha 7mila manager. Gianni posso parlarti? Lui questa estate ha tentato di fare un provino al Grande Fratello Vip e gli hanno detto ‘mai'”

Armando esce fuori di sé e sottolinea che Aurora sta dicendo una cosa inesatta. Detto ciò, precisa che l’uomo a fianco a lui nella foto in questione è semplicemente un impresario e non il suo manager. A questo punto, Incarnato inizia a urlare, smentendo di aver fatto un provino per un reality e di avere un manager. Alzandosi, cercando di andare via dallo studio, Armando fa una chiara richiesta a Maria:

“Dovete andare a chiedere se io ho fatto provino, sennò me ne vado da qua dentro. Io nel frattempo me ne vado. Aurora sei una persona molto cattiva. Maria per cortesia chiedi informazioni. Se lo fai, io forse torno. Non ho mai avuto nessuno dietro. Non è il mio manager”

De Filippi appare comprensiva con Armando, tanto che più volte gli chiede di tornare a sedere e assicura che gli crede. Detto ciò, la padrona di casa gli fa anche notare che se queste indiscrezioni di Aurora fossero vere non ci sarebbe per lei nulla di male, in quanto non è stato accusato di reato. Invece, Incarnato sente come se fosse stato accusato di un reato. Ciò che in molti notano è che Maria oggi non riesce a non fare da scudo ad Armando, contro gli attacchi.

“Va bene, glielo chiedo. Fermati un secondo. Laddove tu avessi fatto un provino per uno di questi reality per noi non sarebbe grave. Ti prometto che mi informo. Ti credo, anche se non mi informo. Armando io ti credo”

Nonostante questo, Armando lascia lo studio e Gianni Sperti gli consiglia di restare per dimostrare che Aurora ha torto. Alla fine Incarnato va via dicendo di voler bene a Maria come una sorella. Le anticipazioni della registrazione successiva segnalano che Armando fa ritorno in studio e si apre uno scenario inaspettato.

UeD, palo per Gemma Galgani e nuovi scontri in studio

Maria De Filippi dà inizio a questa nuova puntata con Gemma Galgani, che siede al centro studio con Aurora Tropea e Gabriella. Di fronte a loro si posiziona Claudio, il quale non ha lasciato il suo numero alla dama torinese. Ebbene Gemma si ritrova ad affrontare un grande due di picche. La settimana precedente il nuovo cavaliere aveva dichiarato di voler provare a conoscere anche la Galgani. Ma da parte sua, come conferma oggi, non c’è un interesse che può portare a qualcosa che va oltre un’amicizia.

Claudio senza peli sulla lingua questa volta preferisce essere il più chiaro possibile e così riserva un bel palo alla povera Gemma:

“Credo l’ultima volta di aver peccato di galanteria. Ti avevo detto che ti avrei mandato il numero ma intendevo in un contesto diverso, in amicizia. Ma non credo che il nostro obiettivo sia quello. Io sono qui per trovare una persona con cui costruire un progetto. Ho creato un malinteso enorme, scusami. Ho avuto l’onore di ballare con te e ti ho trovata una persona affascinante e interessante. Volevo offrirti questa rosa in segno di amicizia”

Gianni Sperti fa notare che per Gemma questo è un vero e proprio “periodaccio”. L’opinionista è anche convinto che la Galgani dovrebbe portare a casa questo due di picche, in quanto ci sta che Claudio possa non aver compreso subito le dinamiche del programma. Nonostante tutto, Gemma conferma di essere attratta dal cavaliere e sottolinea che nei giorni precedenti sperava in una sua telefonata, che non è mai arrivata.

“Ma è possibile che sei attratta da persone che non ti vogliono. C’era una persona che ti voleva e l’hai scartata”, tuona Tina Cipollari a UeD, riferendosi alla conoscenza finita male tra Gemma e Silvio. Chiuso questo siparietto, Claudio racconta che la sua conoscenza con Gabriella sta procedendo abbastanza bene. Aurora Tropea si intromette chiedendo alla collega come sta andando avanti invece la frequentazione con Antonio a questo punto.

Gabriella spiega, infastidita, che con Antonio la conoscenza procede ed entrambi confermato di voler conoscere altre persone. “Queste tue polemiche le trovo gratuite. Aurora non c’entri niente in questo contesto”, attacca la dama. Interviene Gianni, facendo notare che in effetti questi non sarebbero fatti della Tropea. Quest’ultima, anche se a molti non sembra, dichiara che il suo non è un attacco, bensì un pensiero.

Intanto, Antonio sta conoscendo anche Silvia e dichiara di trovare Gabriella “troppo martellante, assillante”. Si accendono nuovi scontri dopo questa affermazione, in quanto Paola interviene facendo notare a Gabriella che Antonio usa sempre lo stesso copione. Gianni sembra essere d’accordo con lei, tanto che dichiara che la dama dovrebbe avere un po’ più di dignità visto quanto sta dicendo il cavaliere.

Invece, Gabriella sembra propensa a proseguire la loro conoscenza nonostante tutto e Sperti inizia a sospettare che siano d’accordo. Nel frattempo, Silvia interrompe la conoscenza con Antonio, in quanto da parte sua non è scattato nulla e ora preferisce continuare solo con Sabino.