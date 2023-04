Armando Incarnato di nuovo protagonista a Uomini e Donne. Nel corso della registrazione di sabato 8 aprile 2023, il cavaliere napoletano è stato al centro delle dinamiche del Trono Over. Come riferito da Isa e Chia, nei primi 40 minuti della puntata c’è stato un confronto a tre al centro dello studio: Maria De Filippi e Gianni Sperti da una parte e Armando di fronte a loro. Il cavaliere si è detto offeso perché si mormora che lui sia il protetto della conduttrice pavese. Da qui la minaccia di abbandonare il programma. Incarnato si è poi scagliato contro Aurora Tropea in quanto la donna ha insinuato che lui avesse fatto i provini per entrare al Grande Fratello.

A questo punto ha preso in mano la situazione la padrona di casa, che ha spiegato un paio di cose al cavaliere circa il funzionamento del contesto televisivo: “Sapessi quante ne hanno dette di me! Bisogna che tu ti faccia scivolare le cose addosso perché se stai in televisione è normale che le persone parlino“.

Armando però non ha voluto mollare la presa sulla vicenda relativa ad Aurora, ribadendo di essere intenzionato ad lasciare UeD. La De Filippi ha provato a trattenerlo. “Io rimango solo se tu Maria fai una telefonata e chiedi se è vero che io ho fatto il provino del GF”, la richiesta insistente di Incarnato.

Maria ha spiegato al cavaliere che non c’è bisogno che lei faccia alcuna chiamata in quanto già crede alla sua versione. Insomma, la De Filippi, da donna pragmatica qual è, ha consigliato di andare avanti senza perdersi in un bicchier d’acqua. Incarnato, però, non ha voluto indietreggiare ed ha continuato dritto per la sua strada. “Io la chiamata la faccio, ma non adesso”, la risposta sorprendente della conduttrice.

“Io vado via, quando tu hai la risposta allora rientro in studio“, la replica ancor più a sorpresa di Armando. A questo punto Gianni Sperti è entrato a gamba tesa: “Tu non puoi fare un ricatto del genere a Maria, se lei ti dice che ti crede“. Dopo la sferzata dell’opinionista, Incarnato si è seduto come un cane bastonato e non ha più proferito parola per tutto il resto della puntata.

Maria si è quindi alzata e s’è rimessa sul gradino. Gianni ha ripreso il suo solito posto e ha dichiarato: “Va bene, Armando. Ti do la mano, l’importante è che quando noi litighiamo ci atteniamo a quello che succede in trasmissione, perché a me non è piaciuto che tu abbia fatto delle insinuazioni sulla mia vita privata. Io nella mia vita privata faccio quello che voglio, la mia vita privata deve rimanere tale”.

“Mi arrivano tante segnalazioni anche su di te e sulla tua famiglia ma io non dico niente – ha aggiunto l’opinionista -. Però ogni volta che vado a Napoli ci fermano sia me che Tina e ci dicono che sei fidanzato con una certa Jeanette, noi che cosa dobbiamo pensare?“. Armando ha negato.

Claudio sta continuando ad uscire sia con Aurora che con Gabriella, che nel frattempo ha chiuso con Antonio. Una coppia, intanto, ha lasciato il programma. Alberto e Tiziana del Trono Over hanno deciso di viversi la loro conoscenza lontano dalle telecamere. Tanta commozione per la loro uscita.

UeD anticipazioni: Nicole e Andrea sotto accusa, Luca Daffrè elimina una corteggiatrice

Per quanto riguarda il Trono Classico, Luca Daffrè ha deciso di fare tre esterne nei giorni scorsi: una con Alice, una con Alessandra e un’altra con Carmen. Con le tre ragazze si è trovato abbastanza bene. Le anticipazioni fanno sapere che il nuovo tronista ha deciso di fare un’eliminazione. Dopo le polemiche nate, Luca ha eliminato Alessia Spagnulo, la ragazza già nota in televisione che aveva sentito su Instagram prima di andare a L’Isola dei Famosi. Il motivo è legato al comportamento tenuto dal manager di lei, il quale avrebbe contattato il manager di lui spingendolo a convincere Luca a creare una love story con Alessia.

Daffrè non ha affatto apprezzato questa situazione, tanto che ha deciso di eliminare la ragazza per portare rispetto alla redazione. Mentre il comportamento di Luca conquista tutti, ecco che ci sono dei problemi nel Trono di Nicole Santinelli. Quest’ultima è stata beccata da Riccardo Guarnieri mentre prendeva un bigliettino da Andrea Foriglio. Nella registrazione di ieri, si è così acceso il caos intorno a questi due volti del Trono Classico.

Gianni Sperti continua ad avere dubbi su Nicole e Andrea, in quanto teme che si siano messi d’accordo. Ma il corteggiatore oggi gli ha fatto notare che se avessero avuto rapporti fuori non avrebbe avuto senso darle quel bigliettino in studio. Si è acceso anche uno scontro tra Nicole e Roberta Di Padua, mentre Cristian Di Carlo – nella registrazione di ieri ha abbandonato il programma per via della storia legata al bigliettino – non ha fatto ritorno in studio. E sembra che la tronista non sia intenzionata ad andare a riprenderlo.