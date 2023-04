Anticipazioni UeD, bufera su Armando e Nicole: un corteggiatore se ne va

Nella registrazione del 7 aprile 2023 non sono mancati gli scontri: pioggia di critiche per Armando e Nicole

Una registrazione piena di scontri quella di oggi 7 aprile di Uomini e Donne. Sia nel trono classico che in quello over, due volti del programma sono stati pesantemente attaccati: Nicole Santinelli e Armando Incarnato. Per quanto riguarda i tronisti, c’è stata una polemica riguardante Nicole. Secondo quanto riportato sul profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, esperto del programma di Maria De Filippi, durante un ballo, il corteggiatore Andrea Foriglio le ha lasciato un bigliettino con scritto: “Devi credermi st****a“. Il gesto è stato subito notato da Riccardo, che si è affrettato ad avvertire la redazione.

Da lì, è nata una forte polemica e Nicole è stata presa di mira da tutti, compresa Roberta che le ha dato della falsa e con la quale si sono poi pesantemente scontrate. Neanche gli altri corteggiatori hanno reagito bene al misfatto: Carlo si è detto indeciso se rimanere nel programma, mentre Cristian Di Carlo ha deciso proprio di eliminarsi. A sua discolpa, la tronista ha dichiarato che non sapeva non si potessero ricevevere bigliettini e che, inoltre, non c’era scritto nulla di importante per cui l’aveva dimenticato. Nessuno spazio, invece, al trono di Luca Daffrè.

Trono over: tutti contro Armando

Si passa, poi, al trono over, dove c’è stata una vera e proprio bufera contro Armando. A far scoppiare il caso è stata Aurora Tropea, che ha confermato che anche lui ha un manager che lo segue. Per questo, è stato criticato prima da Gianni Sperti, recriminandogli il suo puntare il dito contro gli altri per cose che fa anche lui. Dello stesso parere anche Riccardo Guarnieri, che si è unito alla discussione. Alla fine il cavaliere, neanche a dirlo, ha deciso di abbandonare lo studio.

Per quanto riguarda il resto del parterre, è sceso un nuovo cavaliere per corteggiare Paola e la dama ha deciso di tenerlo, al contrario di Roberta che ha mandato via un nuovo ragazzo. Dopodiché, si è parlato di Silvia e Aurora, le quali stanno entrambe uscendo con un cavaliere con cui aveva ballato Gemma e a cui aveva anche lasciato il numero. Infine, Antonio ha deciso di uscire con Gabriella, provocando la furia di Paola, che lo ha accusato di essere un falso che sa solo giocare.