Nella registrazione del 2 aprile 2023, mentre Luca ritrova una persona conosciuta in passato, due ex volti dello show tornano in studio

I partecipanti di Uomini e Donne sono tornati in studio per una nuova registrazione e le anticipazioni fanno sapere che Maria De Filippi ha accolto una coppia del Trono Over. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, sono stati ospiti Alessandro Sposito e Pamela, i quali avevano lasciato il programma qualche mese fa in modo improvviso e inaspettato. I telespettatori non si aspettavano questo lieto fine, che ha sorpreso piacevolmente tutti, anche i due opinionisti. Oggi, però, la neo coppia ha raccontato di essere in crisi. Alessandro è apprso propenso a chiudere definitivamente la loro storia d’amore.

Diverse critiche e anche segnalazioni hanno caratterizzato il percorso di Alessandro nel programma. Alla fine ha stupito tutti chiedendo a Pamela di uscire insieme dal programma. Oggi pare che l’ex cavaliere sia giunto in studio “con l’idea di lasciarla”. Scendendo nel dettaglio, Alessandro avrebbe lamentato diversi atteggiamenti dell’ex dama, che “è poco attenta al rapporto, non gli dà i giusti spazi e tempi”. L’ex cavaliere, invece, a detta di Pamela sarebbe un po’ troppo geloso.

Secondo le anticipazioni di UeD, è intervenuta sulla questione Maria De Filippi. La padrona di casa crede che non valga la pena mettere fine a una relazione per cose risolvibili. Ed ecco che, probabilmente grazie all’intervento di ‘Queen Mary’, Alessandro e Pamela si sono riappacificati.

Armando Incarnato, protagonista di un’accesissima lite con Gianni Sperti nei giorni scorsi, sta uscendo con una dama del parterre. Il cavaliere napoletano ha dichiarato che, per il momento, questa ragazza gli piace. Infatti, ha intenzione di uscire di nuovo con lei per andare avanti con la conoscenza. La dama stessa ha assicurato di essersi trovata bene con Armando.

Anche Riccardo Guarnieri si sta dando da fare con una nuova conoscenza. Gemma Galgani sta cercando di andare avanti con nuove conoscenze dopo Silvio. La dama torinese ha lasciato il numero a un nuovo cavaliere, Claudio, con cui ha ballato. E ovviamente non è mancato l’intervento di Tina Cipollari, che ha dato vita a un “momento super comico e ricco di risate”.

UeD anticipazioni: lite tra Nicole e Roberta Di Padua, Luca Daffrè perde una corteggiatrice

Per quanto riguarda il Trono Classico, dopo la scelta di Lavinia Mauro, Nicole Santinelli sta portando avanti il suo percorso e oggi ha raccontato di aver fatto un’esterna con Cristian. La tronista in studio ha rivelato che è lui attualmente il corteggiatore che l’ha presa di più. Tra loro, però, ancora non è scattato il bacio. Invece, con Andrea e Carlo già ha vissuto questo momento, che oggi considera un errore.

Non è mancato l’intervento di Roberta Di Padua, che ha preso la palla al balzo per attaccare Nicole. “L’ha attaccata dandole della ‘fregna moscia’”, si legge. Non solo, la dama di Cassino si sarebbe scagliata anche contro i corteggiatori della Santinelli, convinta che siano “dei sottoni”.

Luca Daffrè è uscito in esterna con una corteggiatrice di Napoli, Chiara. In studio tra loro si è accesa una discussione, in quanto pare che lui le abbia chiesto un abbraccio e lei si sarebbe rifiutata. La ragazza ha fatto presente di non essere riuscita ad abbracciarlo durante la prima esterna.

Luca è uscito anche con Alessia. Quest’ultima è una ragazza che aveva conosciuto prima di prendere parte all’Isola dei Famosi su Instagram. Da allora non si sono più sentiti. Lei ha deciso di riprendere quella conoscenza presentandosi nel programma e dichiarando tutto il suo interesse.

Daffrè ha deciso di ballare con Alessia. Per questo e per la discussione, Chiara ha lasciato lo studio. Maria ha fatto sapere al tronista che la ragazza è andata via in quanto non vuole più corteggiarlo. Luca ha anticipato che non andrà a riprenderla e il pubblico presente in studio ha dimostrato di essere dalla sua parte. Ha preso parte alla registrazione anche Alessandra, ma non è stata portata in esterna.