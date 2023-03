Armando Incarnato finisce al centro di una polemica a Uomini e Donne e Maria De Filippi prende le sue difese, zittendo sia Gianni Sperti che Tina Cipollari. Ciò che accade nel momento in cui i due opinionisti si rendono conto che il cavaliere napoletano ha lasciato lo studio per recarsi dietro le quinte, per poi tornare. Gianni crede che il suo sia stato un gesto maleducato, in quanto non è un privilegiato che può uscire ed entrare quando vuole dallo studio. Ma Maria non è d’accordo, in quanto crede invece che così facendo sia stato educato.

“Maria stava parlando e ti sei alzato. Non sei un privilegiato. Voglio dire a tutti i partecipanti che possono alzarsi e uscire quando vogliono”, afferma furioso Gianni. Armando si difende dicendo di essere uscito dopo aver sentito alcune affermazioni fatte da Silvio, che stava discutendo con Gemma Galgani, che non gli sono piaciute. Per evitare una discussione inutile, ha preferito lasciare per un momento lo studio. E Maria questo l’ha compreso.

“Io ho capito perché è uscito. Adesso iniziare una nuova discussione… Ma sinceramente, senza offesa ad Armando e a te, se lui esce a me non interessa. Se invece iniziava una discussione su un argomento, sarebbe stato un problema. Uscendo l’ha evitata”

Dunque, Maria a UeD ammette di aver invece apprezzato il gesto di Armando, che le ha evitato l’ennesima discussione da placare. Gianni le fa notare che allora anche lei potrebbe lasciare lo studio ogni volta che si arrabbia, eppure non lo fa. Anche su questo la padrona di casa dà una risposta perfetta a Sperti, zittendolo ancora.

“Ho capito, ma io ci lavoro, non me lo posso permettere. Tina esce va a mangiare, torna indietro… Anche lui l’ha sempre fatto. Quando si inalbera su qualcosa e arriva a capire che io non ho voglia di continuare una discussione lui esce. Io non lo vedo un problema. Io non lo vivo come un atto maleducato, ma come un atto educato. È la verità”

Prende la palla al balzo per attaccare Armando Paola tra le dame del parterre del Trono Over. “Concentratevi su altro, non state a guardarmi”, consiglia Incarnato. Tina si scaglia ancora contro il cavaliere napoletano, il quale non capisce il motivo per cui si sia creata una polemica sulla sua uscita. A questo punto interviene anche Aurora Tropea, che si è svelata in una nuova intervista per il numero di Uomini e Donne Magazine in edicola da oggi.

“Secondo te è normale che mi fissi e poi fai le corna per terra? Secondo te è una cosa carina da fare? Stiamo parlando dell’educazione che ha Armando”, così passa all’attacco la dama. De Filippi resta spiazzata di fronte a questo intervento e chiede ad Armando se Aurora stia dicendo la verità. Gianni, invece, chiede agli altri presenti se hanno visto qualcosa.

“Ma davvero? No, non è normale. Ma che ne so! Fai le corna?”, chiede imbarazzata Maria ad Armando. Dopo di che, la conduttrice fa sapere che non c’è alcun filmato che conferma. Aurora continua così il suo attacco: “Io abbasso lo sguardo perché per me strisci. Sei un vero maleducato e cafone. Io guardo tutti, ma chi ti fissa!”.

Armando smentisce il racconto di Aurora, a cui chiede di evitare di guardarlo. Incarnato torna al centro della polemica, in un secondo momento, quando decide di chiudere la conoscenza appena iniziata con Sara, la donna arrivata nel programma per conoscerlo. “A lui non interessa la testa, ma si basa sul lato estetico”, afferma Gianni, definendolo superficiale.

A questo punto, interviene Alessio del Trono Over. Quest’ultimo gli chiede il motivo per cui ha deciso di iniziare questa conoscenza sebbene fosse già consapevole che esteticamente non è il suo tipo. Armando dichiara di aver voluto dare una possibilità a Sara perché ha riconosciuto in lui “delle qualità che non tutti vedono”.

“Quando arriva l’amore non c’è nessuna parte estetica che tenga”, fa notare Gianni. “Perché in una serata riesci a capire tutto questo? Dicevi che non rientra nei tuoi canoni estetici e la mandavi via”, continua Alessio. E mentre discutono i due cavaliere per qualche secondo non c’è l’audio e i telespettatori non sentono nulla. Probabilmente, in quel frangente, volano parole pesanti. E i telespettatori commentano l’accaduto facendo notare che nel programma non c’è mai stata una censura durata così a lungo.