Nella puntata del 30 marzo, scoppia di nuovo il caos per la Galgani e De Filippi interviene per mettere la parola fine a tutto

Maria De Filippi inizia questa nuova puntata di Uomini e Donne con l’annuncio di Lavinia Mauro. La tronista fa sapere ad Alessio Corvino e Alessio Campoli di essere pronta a scegliere. Lo fa con un video, in cui fa presente di aver fatto durare questo percorso 214 giorni, più di 1500 ore, con 40 esterne e 114 puntate. Sa che entrambi i due corteggiatori sono sfiniti, visto che questo trono è durato parecchio, ma chiede a entrambi un ultimo sforzo per le loro ultime esterne.

“E poi finalmente sceglierò”, così si conclude il video. Non manca il commento di Maria per la durata del suo percorso: “Siamo arrivati alla nascita, dopo nove mesi di gravidanza”. Mentre i due corteggiatori appaiono scossi da questo annuncio, probabilmente perché da tempo sperano nella conclusione. “Bisogna chiamarli ‘i sopravvissuti'”, fa notare Gianni Sperti ironicamente. Intanto, Lavinia si commuove all’idea che non farà più parte del programma: “Siete famiglia, volevo temporeggiare un altro po’ solo per voi”.

UeD, Gemma e Silvio: Gianni attacca, De Filippi voce del popolo

Arriva il momento di Gemma Galgani, che si prende ancora tutta la scena nel programma. Maria mantiene la promessa fatta a Tina Cipollari, mandando in onda un video che racchiude alcune sfilate fatte in studio dalla dama torinese e qualche momento condiviso con Marco Firpo, sua ex conoscenza. Tra loro c’era molta passione ed è quello che vuole dimostrare Tina, visto quanto sta accadendo con Silvio.

Dopo le forti critiche contro i due opinionisti per le accuse rivolte a Gemma, ecco che oggi si riaccendono le polemiche. Tina è furiosa e si scaglia contro la storica dama, portando la De Filippi a chiederle cosa le stia accadendo. ‘Queen Mary’ fa sedere al centro studio sia Gemma che Silvio e inizia uno scontro molto acceso tra loro. A un certo punto, la Galgani racconta:

“Non posso raccontare neanche alle mie amiche le cose che mi hai detto. Non mi fare passare per pazza, ho detto tutto alla redazione. Mi ha raccontato altre cose, fatti pesanti. Per cortesia! Ricorda quello che mi hai raccontato, quello che succede su Messenger e non dico altro”

Silvio prova a smentire, ma poi non insiste. Gianni Sperti, schierato dalla parte del cavaliere, inizia ad attaccare Gemma. Maria invece di attaccare dice la sua, facendo intendere di essere favorevole alla fine di questa conoscenza. Non solo, la padrona di casa ci tiene a difendere la Galgani dalle forti accuse dei due opinionisti, divenendo ancora una volta la voce del pubblico a casa.

“Gemma lascerei perdere. Io l’ho capito me l’ha detto Lucia dei discorsi fatti. Non siete assolutamente in sintonia mi sembra evidente. Mi sembra un rapporto malsano. Tu non hai interesse a continuare a frequentarlo. Se tu non ce l’hai e lui non ce l’ha… No Gianni non ha finto le lacrime Gemma. Sperava che lui capisse che certi comportamenti e parole pesavano. Lei dice: ‘Se tu non li avessi avuti, io avrei avuto anche un rapporto con te. Quando dici queste cose mi passa ogni poesia’. Spera che lui si renda conto che per lei quello che dice non è giusto. Sperava che questa cosa sarebbe stata tolta e che avrebbero ricominciato”

Ma Gianni Sperti non si placa e continua ad accusare Gemma. L’opinionista crede, con il sostegno di Tina, che la Galgani abbia finto di essere interessata a Silvio. Sperti vuole portare avanti questo suo pensiero perché non vorrebbe far fare brutta figura al cavaliere per via degli attacchi della dama torinese. “L’ha massacrato”, urla Gianni.

De Filippi non riesce a trattenere il suo disappunto sul pensiero di Sperti. Crede, come la maggior parte dei telespettatori, che sia giusto che Gemma abbia delle sue preferenze e le sue idee, che possono non corrispondere a quelle di Gianni, appunto, o di Silvio.

“Quello che lui ritiene giusto, per lei non lo è. Ci sarà una soggettività. Nel momento stesso in cui lui vede che la sera che lei va lì non succede nulla dice basta e chiude. Stiamo parlando di un argomento che in linea di massima è troppo intimo. Determinati discorsi che avvengono tra un uomo e una donna prima di fare l’amore sono intimi. Ma qual è il fine di Gemma? Per lei è volgare. La soggettività di una cosa è questa”

Silvio ribadisce che ora la sua unica intenzione è lasciare il programma, in quanto non vuole conoscere altre donne. Non solo, dichiara che il suo intento non era quello di “fare l’amore con Gemma”, bensì gli sarebbe bastato avere da parte sua un gesto in più di passione. “Le ho assicurato che se veniva a casa mia non sarebbe successo niente. Lei sbadigliava già al ristorante”, afferma il cavaliere.

A questo punto, interviene Armando Incarnato, che prende le difese della Galgani. Lo scontro per il momento si conclude così, con Maria che consiglia a entrambi di chiudere definitivamente questa conoscenza.