Nella prima parte di questa puntata di Uomini e Donne ci pensano Gemma Galgani e Silvio a tenere alta l’attenzione dei telespettatori. I due dopo la registrazione precedente si sono visti con le telecamere, per poi incontrarsi da soli a casa di lui a Novara. Maria De Filippi fa sapere che prima di questo incontro tanto atteso il cavaliere si è depilato. E su questo nascono diverse battute, soprattutto da parte di Tina Cipollari. Gianni Sperti vuole conoscere i dettagli e la conduttrice fa sapere che questi particolari preparativi hanno messo angoscia in Gemma.

“So che a lei questi dettagli sui preparativi danno ansia”, afferma Maria. La Galgani inizialmente ha pensato di non andare a questo incontro, chiudendo le loro conversazioni telefoniche senza alcun entusiasmo. Notando questo atteggiamento della dama, Silvio ha tentato di rassicurarla. A questo punto, Gemma ha preso il treno e ha raggiunto Novara. ‘Queen Mary’ preferisce che a raccontare il seguito sia la Galgani, anticipando che quest’ultima ha dormito a casa di Silvio, ma che non sono andati oltre.

Infatti, Gemma ha dormito sul divano-letto e il cavaliere nel suo letto. Dopo questo incontro, la Galgani ha cercato di mettersi in contatto con lui, senza ottenere il risultato sperato. Nello studio di UeD Gemma racconta di aver incontrato Silvio alla stazione, dove non riuscivano a trovarsi, poiché si trovavano su due binari diversi. Dopo essersi trovati sono andati a cena insieme.

“Una cena bellissima”, ha spiegato la dama torinese. “Ho visto quel lato romantico in Silvio che cercavo”, continua Gemma. Detto ciò, svela che l’atteggiamento romantico del cavaliere l’ha portata a decidere di continuare la serata a casa di lui. Ma la Galgani non può non ricordare quanto accaduto nelle precedenti puntate, quando anche Maria è intervenuta in sua difesa.

“Prima sentivo pressione e avvertivo ansia per una cosa che dovevo fare. Non mi sentivo più me stessa per il terrore di quello che avrei detto”, dichiara la dama. Tina Cipollari prende la palla al balzo per attaccare Gemma, convinta che da parte sua non ci sia l’interesse di cui parla:

“Sentiva la pressione perché lei non sente lo stesso trasporto. Questa storia è partita male perché a te non è mai piaciuto. Devi dire la verità, hai stancato! In questi anni non ti sei mai lamentata. La cosa non è reciproca. Se era un 40enne vedi! Qualunque cosa l’avresti accettata. Sei falsa. Gemma ti hanno fatto proposte più indecenti, anzi sei stata tu a farle. Si scandalizza di questo e quest’altro, ma a chi la vuoi dare a bere? Lei ha bisogno di carne fresca per andare oltre”

In questo suo attacco, Tina si lascia andare a una serie di espressioni per cui è necessario il bip e le urla di De Filippi. Infatti, la conduttrice richiama più volte la Cipollari, chiedendole di finirla di utilizzare determinati termini. “Sì, ma senza un obbligo! Vorrei vedere te come donna? C’è rispetto verso una donna oppure no?”, si lamenta invece Gemma.

“Gianni ma oggi che cosa ha?”, chiede Maria perplessa sul comportamento di Tina. Nel frattempo, la Galgani racconta che dopo la cena si sono recati a casa di lui. Qui, però, la dama si è sentita nuovamente in difficoltà per via dei soliti discorsi di Silvio. De Filippi sembra comprendere l’imbarazzo di Gemma, tanto che più volte cerca di spegnere gli attacchi di Tina. La Galgani tra una critica e l’altra riesce a dire qualcosa:

“Durante la cena sono stata benissimo, è stato carinissimo. A casa sua sul divano è iniziata quella parte con battute piccanti e non riesco a parlare del sess* a freddo così”

UeD: il pubblico si oppone agli attacchi riservati a Gemma, Maria mette fine a tutto

Tina si oppone al fatto che viene silenziata per via dei termini troppo spinti. Così esce fuori dallo studio e rientra poco dopo con alcuni fogli, che mostra a uno a uno di fronte alle telecamere:

“Aiutatemi sono chiusa, non posso parlare. I colpevoli sono 2, Maria e Davide. Chiede l’aiuto da casa. Io non sono una donna che dice volgarità”

Maria cerca di spiegare con parole consone l’entusiasmo mostrato da Silvio a casa sua mentre si trovavano seduti sul divano. Ed ecco che entra Silvio, il quale rivela la sua versione dei fatti. Su Twitter la maggior parte dei telespettatori si dice indignata. “Che ribrezzo”, “Come fanno tutti lì dentro a stare zitti”, “Orrore totale” e ancora “Raccapricciante e imbarazzante”.

Questi sono solo alcuni dei tanti commenti negativi da parte del pubblico furioso per come la questione di Gemma e Silvio viene trattata in studio. Molti sono convinti che Gemma non dovrebbe finire sotto attacco perché non è riuscita ad andare oltre con un uomo che pretendeva questo. Sono tanti coloro che questa volta stanno dalla parte della Galgani, trovando poco carino il modo di fare di lui. C’è anche chi è, allo stesso tempo, sicuro che la dama non fosse poi così attratta da Silvio.

“Una cena fantastica. Mi sono impegnato per convincerla a venire. È un mese che tu mi prendi a calci nelle pall* e mi dai modo. Sono andato avanti, ho resistito, ho evitato. Io ho investito tempo e denaro con te. Non è niente per te. Spa e i ristoranti… Gli alberghi… Ma per che cosa? Per un bacio? Proprio non te ne frega niente. Ma cosa sei venuta a fare a casa mia?”

Come se avesse fatto tutto questo solo per arrivare a una notte di passione con Gemma. Ed è quello che percepisce l’unica dama che si schiera dalla parte della Galgani, Silvia:

“Ti trovo di un maleducato, di un arrogante. No! Non sto zitta Tina. Quando dici che hai investito in ristoranti, in alberghi e non hai investito in una donna? Ti trovo veramente maleducato e arrogante. Io dico quello che penso”

Maria interviene quando Silvio cerca di zittire Silvia. La padrona di casa spiega al cavaliere che il termine “investimento” non è affatto carino. “Forse ti sei spiegato male. Era il termine, come se fosse un negozio”, continua Maria. Silvio, però, è ancora molto arrabbiato perché non sono andati oltre, sostenuto da Gianni e Tina.

A mettere fine a tutto ci pensa la De Filippi con la sua idea: “Hanno due modi di approcciarsi diversi. Siete assolutamente incompatibili”. Quando si parla di baci passionali, Silvio si dice convinto che Gemma non ne abbia mai dato uno e questo porta di nuovo Maria a dire la sua: “Vabbè ognuno ha il suo modo di essere passionale. Però Gemma se continui la conoscenza ti ritrovi sempre nella stessa situazione”.

Alla fine Silvio si dice pronto a lasciare definitivamente il programma, ma per lui arrivano due donne che vorrebbero conoscerlo e che Maria fa entrare per educazione. Il cavaliere, però, non vuole iniziare nessun’altra conoscenza. Nonostante tutto, Silvio si dice tranquillo e sereno.

Le anticipazioni della registrazione di domenica 26 marzo fanno sapere che tra Gemma e Silvio la storia è finita in modo definitivo, con l’uscita di scena di lui.

ragà, discordi imbarazzanti oggi. non che le altre volte fossero meglio, ma oggi si sono proprio superati. imbarazzante #uominiedonne — ???????????????????? ????☁️ (@lepetitprincew) March 27, 2023

Questa puntata è davvero imbarazzante #UominieDonne — Federica (@federicaddf1) March 27, 2023

Imbarazzante. Vergognoso che le donne del parterre tacciano e giustifichino questo uomo incommentabile. E che @TinaCip0llari e @giannispertioff rincarino la dose insultando lei. Vergognoso. #uominiedonne — Fatti Non Foste (@FosteNonfoste) March 27, 2023

È squallido tutto questo e questi in studio che ridono fa abbastanza ribrezzo #uominiedonne — Jon_snow (@Jonsnow_1998) March 27, 2023

Io totalmente dalla parte di Gemma. Questo uomo mi fa quasi ribrezzo.#uominiedonne — BelvaGR (@GrBelva) March 27, 2023

il fatto che Gianni e Tina difendino Silvio quando il suo unico scopo è quello di ????re mi fa venire il ribrezzo #uominiedonne — idk (@ginevramarzico) March 23, 2023