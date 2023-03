Uomini e Donne, Maria voce del popolo: così bacchetta Gianni

Maria De Filippi inizia la puntata di Uomini e Donne facendo sedere al centro studio Silvio. Gianni Sperti e Tina Cipollari sono curiosi di scoprire come mai il cavaliere torna nuovamente al centro studio, tra l’altro da solo. Ed ecco che c’è una donna, Anna Maria, arrivata nel programma per conoscerlo. Silvio dice subito che non ha intenzione di conoscere nessun’altra donna, ma Maria crede che per educazione sia giusto fare entrare almeno in studio Anna Maria.

Quest’ultima chiede al cavaliere di mostrarsi senza gli occhiali da sole, in modo da poter vedere i suoi occhi. Silvio afferma di portare questi occhiali perché sono graduati e gli è stato permesso dalla redazione. Nonostante questo, li toglie e mostra i suoi occhi. Alla fine, dopo una lunga presentazione di Anna Maria, Silvio ribadisce di voler conoscere solo Gemma. A detta degli opinionisti, la dama torinese non sarebbe per nulla felice di aver ricevuto questa conferma da parte del cavaliere.

Si torna così a parlare del discorso che ha preso gran parte della puntata andata in onda ieri. Gemma a UeD ha dichiarato di essere pronta a lasciarsi andare con Silvio e questo ha generato un lungo momento di domande e attacchi. I due opinioni non credono che la Galgani sia davvero interessata al cavaliere. Ciò che fa parecchio arrabbiare sui social oggi è il modo con cui Gianni parla di questo argomento.

“Io penso che questo sia il momento giusto. Un pomeriggio fantastico, i messaggi di stamattina altrettanto”, dichiara Silvio sulla notte che si sono promessi di trascorrere insieme. Maria fa subito notare che non c’è bisogno di programmare la sera in cui vorrebbero passare al passo successivo e propone a entrambi intanto di vedersi quella stessa sera. Ma Silvio non può restare a Roma.

Pertanto si discute su quando avranno modo di cenare insieme e di trascorrere in intimità il resto della serata. Con insistenza, Gianni sottolinea che dopo un mese di conoscenza e un pomeriggio alla Spa Gemma dovrebbe sentire la voglia di andare oltre. Insieme a Tina, fa anche riferimento alle sue vecchie conoscenze: “Qui in studio parlavi quando lo facevi con tutte le persone che frequentavi”.

E, in effetti, la stessa Gemma ammette di non aver mai nascosto nel programma di essere andata oltre con qualcuno. Ma ovviamente dopo. Sui social network molti telespettatori si dicono d’accordo sul fatto che la Galgani potrebbe non essere poi così presa, ma attaccano il modo con cui Gianni affronta l’argomento. A intervenire ci pensa in studio Maria: “Gianni le stai mettendo l’ansia da prestazione”.

La conduttrice sembra perdere la pazienza e fa presente più volte a Sperti che così sta mettendo solo ansia a Gemma. La stessa Galgani confessa che così per lei sta diventando tutto meccanico. “Sente una pressione di sopra, fissata sul calendario. Ci devono essere le condizioni insomma”, dichiara con saggezza De Filippi.

“Non posso fare a comando”, fa invece notare Gemma, d’accordo con il pensiero della padrona di casa. Gianni, però, non è affatto convinto di questo, probabilmente perché è davvero sicuro che da parte della Galgani non ci sia tutto questo interesse, almeno non quello che hanno visto in passato per altri uomini.

Maria si vuole togliere una curiosità e chiede a Gemma se sente un trasporto che la porterebbe magari ad abbracciarlo. La dama risponde di sì e fa per alzarsi per andare a dare questo abbraccio. Ma De Filippi la ferma perché la sua è solo una domanda, non pretende che lei lo faccia. Al contrario, Gianni le chiede di abbracciare Silvio e lei lo fa. Ballano insieme e più volte Sperti si avvicina a loro per posizionare le braccia e le mani di Gemma in modo più affettuoso.