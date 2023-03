Nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne da qualche puntata non c’è Ivan Di Stefano. Si tratta del cavaliere che è approdato nel programma di Maria De Filippi per trovare l’amore e dichiarando di essere interessato a Tina Cipollari. Quest’ultima inizialmente ha regalato uno show ai telespettatori, ballando anche in studio con lui. Ma, come si poteva immaginare, non è partita alcuna conoscenza tra loro. Ivan oggi non è più in studio per un motivo ben preciso.

Il cavaliere ha rivelato quanto accaduto con una nuova intervista su Tvpertutti. Ivan ringrazia tutti coloro che l’hanno contattato sui social per chiedergli il motivo della sua assenza. Ed ecco che, a questo punto, Di Stefano confessa di aver avviato una nuova conoscenza, con un’ex dama, che ha da poco ha lasciato il programma. Ivan è stato così sincero con il programma e ha deciso di lasciare il parterre per viversi con serenità questa frequentazione.

“Beh, la verità è che mi sono messaggiato tramite Instagram con una ex dama del parterre un paio di giorni prima dell’ultima registrazione di U&D. Dato che sono un uomo coretto e ho rispetto per il programma, per Maria come anche per la redazione, ho preferito dire la verità e il tutto. La redazione ha gradito molto questa mia sincerità e lealtà. Penso non sia da tutti, lasciare il programma per conoscere una donna che conosci solo dalla TV e neanche ci hai parlato un secondo di persona! Comunque si tratta di Gloria”

L’ex dama di UeD che Ivan sta conoscendo è Gloria Nicoletti, conosciuta al pubblico del programma per le sue travagliate conoscenza con Riccardo Guarnieri. L’ex dama ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi dopo essersi resa conto di essersi innamorata del cavaliere tarantino, senza però essere ricambiata. Ivan va avanti con il suo racconto.

“Dato che mi ha confidato che anche lei è rimasta colpita della mia persona, abbiamo deciso di conoscerci e frequentarci. Come si suol dire: se sono rose…fioriranno!”

Di Stefano, nel corso di questa intervista, conferma che tra lui e Tina Cipollari non è mai accaduto niente. Ma, ancora una volta, smentisce la questione dei messaggi, riguardo a ciò che aveva detto l’opinionista, ovvero che non aveva ricevuto nulla. Molti hanno pensato che, in realtà, Tina non ha consegnato il suo vero numero a Ivan.

“Ho avuto la fortuna di conoscere Tina di persona. É una donna molto bella e penso anche molto profonda di carattere. Le ho fatto un complimento, le ho portato del Tee in camerino, ci siamo scambiati i numeri ed eravamo d’accordo di cenare o prendere un aperitivo insieme. Ma non c’era un appuntamento fisso, questo lo voglio sottolineare! Ci siamo mandati all’inizio dei messaggi. Poi lei ha detto di non aver mai ricevuto nulla. Forse non le funzionava bene il cellulare, non lo so!”

Ivan spiega di aver provato a chiamare il numero di cellulare che Tina gli ha dato, senza però ricevere una risposta. Il cavaliere esprime un bel pensiero su Gemma Galgani, definendola “una splendida signora, molto colta ed elegante”. In fondo la vede bene con Silvio, ma vorrebbe capire se lui è davvero l’uomo che può piacere a lei. Ivan, infine, dice la sua su Riccardo Guarnieri, che è l’uomo con cui Gloria mesi fa voleva uscire dal programma.

“Io non parlo volentieri di persone che non conosco, perlomeno se non sono presenti. Se mi chiedi però un mio parere, non credo ad un ritorno con Roberta. Da quello che ho visto e percepito come tanti telespettatori a casa, Riccardo è sicuramente un bel ragazzo ma penso che sia in alcuni casi un po‘ insicuro in alcune cose, cosa assolutamente normale e che succede a migliaia di persone. In questo caso forse, a volte, lo porta spesso a cercare ‘il pelo nell’uovo’ in altri. Ripeto, non lo conosco e forse ci sta che mi possa sbagliare”

UeD, Lavinia Mauro nei guai: Corvino non si presenta

Ivan Di Stefano crede che Lavinia Mauro sceglierà Alessio Corvino e questo è ciò che si è intuito ormai da qualche tempo. In particolare, nella puntata andata in onda ieri, la tronista sembra aver dato conferma di questo e oggi ancora di più. Maria De Filippi ripercorre quanto accaduto il giorno prima e poi fa sapere che Alessio ‘il biondo’ non si è presentato.

Il corteggiatore è furioso perché ha ormai capito che Lavinia non si fida di lui e si dice anche stanco di dover parlare ancora della sua ex fidanzata. “Per me può restare dove sta. Il problema stavolta è che si mette davanti lui”, spiega la tronista oggi in studio. A questo punto, Alessio Campoli le chiede cosa accadrà ora: “E quindi che facciamo? Se lui resta a casa… Andiamo a fare un picnic? È come se tu stia aspettando delle certezze da parte sua, ma se non arrivano cosa facciamo? Io ho messo le radici qui”.

Lavinia appare in difficoltà, non sa proprio cosa fare e cosa rispondere. Maria fa notare che la Mauro vuole prima capire cosa ha intenzione di fare Corvino. Arrivano così guai per Lavinia, il cui percorso dura ormai da tantissimi mesi. Dopo la scelta di Federico Nicotera, si sperava di vedere lei scegliere.

UeD: Gemma Galgani e Silvio vicini al passo successivo

Continua a essere Gemma Galgani il punto centrale delle puntate. La dama torinese torna al centro dell’attenzione e da qualche settimana le registrazioni partono dai confronti in studio tra lei e Silvio. La loro è una conoscenza che sta andando avanti tra alti e bassi. Tra loro ci sono stati vari scontri ultimamente e la situazione aveva portato Gianni Sperti e Tina Cipollari a scagliarsi contro Gemma. I due opinionisti sono convinti del fatto che la dama torinese non sia poi così interessata.

La situazione si è ulteriormente peggiorata con una reazione negativa da parte di Silvio e il pianto di Gemma Galgani. Questo è accaduto nella registrazione precedente a quella andata in onda oggi, che corrisponde al giorno prima. Maria De Filippi in studio spiega che la sera, dopo la registrazione, Gemma e Silvio non si sono visti. A questo punto, la conduttrice fa entrare la Galgani e rivela che il cavaliere ha fatto una richiesta alla redazione.

“Entra solo se prima mandano in onda il vocale di Gemma e la risposta di lui, della loro conversazione su WhatsApp. L’audio è stato accorciato, perché era molto lungo”

Gemma è già consapevole di questo, in quanto la redazione l’aveva informata della richiesta di Silvio, che è stata accettata. Su sua approvazione, dunque, il pubblico può ascoltare un lungo discorso della dama torinese. Quest’ultima chiede al cavaliere di dare alla loro conoscenza un’altra possibilità, convinta che l’ultimo pomeriggio trascorso insieme abbia avuto un senso. Entrambi, con questi messaggi, si chiedono scusa per i loro rispettivi atteggiamenti tenuti in studio.

Silvio raggiunge Gemma in studio e tra loro c’è un saluto molto affettuoso. “O che carini. Hanno fatto la pace”, esulta Gianni Sperti. Il cavaliere fa così un passo indietro e spiega di essere pronto ad andare avanti con la loro conoscenza.

“In quei secondi hai descritto quello che è stato quel pomeriggio. Io vorrei che tu facessi parte del mio mondo, che forse è più fisico, ma anche un po’ più vero. Possiamo ricominciare e vedere un pochettino da che parte andare”

Gemma appare felice, ma le sue risposte non convincono gli opinionisti. Infatti, Gianni chiede alla dama se è effettivamente consapevole del fatto che Silvio vuole compiere il passo successivo. La Galgani si dice pronta ad andare oltre con il cavaliere, senza però convincere. A questo punto, Silvio vuole sapere se trascorreranno la notte insieme quando ceneranno insieme.

Inizialmente, il cavaliere chiede a Gemma di viversi questa serata a casa sua a Torino. Ma la dama non può invitarlo, in quanto ci sono gli scatoloni. La Galgani non spiega il motivo per cui c’è caos nella sua abitazione e Tina Cipollari ironizza affermando che probabilmente la stanno sfrattando. Maria cerca di capire se la dama ha inteso ciò che vuole fare Silvio: “Intende cenare e poi…”.

“Ceniamo e poi trascorriamo la serata insieme, non importa dove”, risponde Gemma. “Ma ‘il come’ l’hai capito?”, chiede ancora la De Filippi. Gemma risponde di sì, ma sottolinea che vorrebbe che tra loro avvenisse in modo naturale. Il cavaliere, però, sembra voler trovare qualunque pretesto per mettere la Galgani alla gogna.

La attacca perché non lo invita a casa sua, sebbene lei abbia spiegato che non è possibile a causa degli scatoloni. La Galgani non capisce quale sia il problema, visto che lei è disposta a trascorrere questa notte in qualsiasi altro luogo adeguato. Lui appare ancora infastidito quando Gemma ribadisce di volere anche del romanticismo.

“Il luogo è un problema, per una donna lo è, la sua prima notte… Ancora con questo romanticismo?”, chiede Silvio. Alla fine i due si riappacificano, decidono di lasciare le cose come stanno e ballano insieme.