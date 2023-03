Finalmente è andata in onda la scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne, che ha concluso il suo percorso con Carola Carpanelli. Un momento tanto atteso da parte dei telespettatori, di sicuro quello più atteso del Trono Classico delle ultime edizioni del programma di Maria De Filippi. La puntata inizia con una clip che ritrae Lavinia Mauro che accompagna Federico a scegliere l’outfit della scelta. Tanta commozione per la marchesina, che ha dato un lungo abbraccio al collega dopo aver trascorso simpatici momenti in un negozio di abbigliamento.

Alla fine, Nicotera ha optato con l’aiuto di Lavinia di un semplice completo giacca e pantalone blu, con camicia bianca. Maria chiede subito al tronista, che approda in studio dopo la clip, se è agitato. Federico non può nascondere l’agitazione ed ecco che partono i momenti più belli con le due corteggiatrici, prima quelli con Carola e poi quelli con Alice Barisciani. La Carpanelli è anche la prima a scendere in studio con un abito bianco stretto e un vertiginoso spacco nella parte posteriore, abbinato a un paio di tacchi fucsia.

In tutto questo, Federico a UeD ci tiene a ringraziare Gemma Galgani, la quale prima della registrazione gli ha riservato un regalo gradito: il modellino di un aereo. Subito dopo entra Alice con un lungo abito nero. “Comunque siete bellissime”, afferma Nicotera emozionato. Il tronista prima della scelta ha fatto le sue ultime esterne. Ci pensa Tina Cipollari a scegliere quale vedere prima: quella di Carola.

Due esterne che hanno generato molta ansia sia in Carola che in Alice. Il tronista ha deciso di non baciare nessuna delle due, per portare rispetto a entrambe, cosa che ha generato un caloroso applauso in studio. Inoltre, ha fatto alle due sue corteggiatrice un regalo, lo stesso, per augurare loro il meglio. Prima dell’uscita di Carola e Alice, che attendono dietro le quinte, Gianni ci tiene a fare un discorso:

“Il modo in cui hai affrontato la vita ti fa essere un esempio. Il modo in cui ha affrontato questo percorso fa di te una bellissima persona. Sono felice di averti conosciuto e vorrei che molti ragazzi prendessero esempio da te, è quello che penso di te”

Federico fa un ringraziamento a coloro che l’hanno supportato durante questo percorso. In seguito, fa entrare in studio un regalo per Maria De Filippi, non un comune mazzo di fiori, bensì una busta piena di caramelle. Ora tocca alla conduttrice fare a Nicotera una sorpresa: per lui sono presenti due persone molto importanti, la mamma e la sorella.

Le due donne si siedono vicino a Gianni Sperti e Federico con ironia avverte, rivolgendosi a Guarnieri: “Riccardo stai calmo lì”. Dopo di che, arriva un’altra sorpresa: un video sulla loro vita insieme. Nicotera non trattiene le lacrime e si emoziona tutto lo studio. La prima a entrare è Alice Barisciani, che non reagisce bene al fatto che non è la scelta, tanto che lascia lo studio senza neppure salutare Federico.

UeD, Federico Nicotera sceglie Carola Carpanelli, ma prima si scusa con lei

Arriva così il momento tanto atteso, in cui Federico Nicotera sceglie Carola Carpanelli. Quest’ultima entra, un po’ timorosa di ritrovarsi di fronte a una spiacevole verità. Invece, ha modo di avere il suo lieto fine.

“Devo darti ragione quando dici che l’amore ti fa tremare le gambe, però tutto questo mi mette paura, è sempre stato tutto ciò che mi spaventa. L’amore ti rende vulnerabile. Oggi ho provato a trovare le parole giuste, ma non ci sono riuscito. Vorrei per questo darti una cosa che mi hai dato mesi fa”

Federico fa così entrare in studio un pupazzo con una scritta: “Mi dispiace”. Ci pensa lo stesso tronista a spiegare il significato, facendo un passo indietro e dimostrando di aver capito di aver spesso esagerato per mettere alla prova Carola.

“Mi dispiace perché tante volte sono stato freddo e non ho capito tanti tuoi silenzi. Mi dispiace averti fatto del male. Mi dispiace non aver capito subito chi è davvero Carola. Però c’è anche altro che devo dirti…”

A questo punto, si sbarazza della scritta ‘mi dispiace’ e lascia quella che non fa trattenere le lacrime a Carola: “Sei la mia scelta”. La Carpanelli inizia a piangere per la felicità e la prima cosa che dice è: “Sei uno str**o”. “Su questo ha ragione”, precisa Maria. “Io ti ho scelto tutte le volte che sono rimasta”, così Carola dice il suo ‘sì’ a Federico. Alla fine, De Filippi ci tiene a fare un discorso, rivelando che c’è una sorpresa per loro:

“L’hai fatta spaventare Federico. In bocca al lupo a tutti e due. Mi sembra che il 2 aprile andate in Crociera, quindi Federico dici al tuo datore di lavoro Carlo di essere paziente”

Tornano così i viaggi di coppia per le scelte del Trono Classico. Arriva anche il momento per Carola di conoscere la mamma e la sorella di Federico. Quest’ultima precisa che da oggi è sua cognata, cosa che fa molto felici i telespettatori.

UeD, il dietro le quinte: Federico e Carola dopo la scelta

Una volta lasciato lo studio, in camerino Federico e Carola si scambiano i numeri di telefono. Un lieto fine tanto atteso e sono tantissimi coloro che in questo momento stanno commentando sui social. La coppia viene poi raggiunta dalla famiglia di lui, compreso il fidanzato della sorella. Si percepisce che i tre sono felici di accogliere Carola nella loro famiglia.

“Tua mamma è bellissima”, afferma imbarazzata la Carpanelli. Dopo di che, in camerino arriva Lavinia Mauro, la quale è chiaramente entusiasta per la scelta di Federico. Successivamente si unisce ai festeggiamenti anche l’altro tronista, Luca Daffrè. “Abbiamo anche il dj andiamo a fare serata tutti quanti”, afferma Nicotera.

Intanto sui social Carola scrive “grazie di tutto” al programma e la mamma di Federico condivide la foto della scelta scrivendo “Amori miei”. Questo fa capire che è una suocera felice per il lieto fine deciso dal figlio.