A dare inizio alla puntata di Uomini e Donne è oggi Lavinia Mauro, con i suoi corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino. La tronista ha portato in esterna il primo e con lui è tornata a parlare di un argomento per lei importante, che riguarda le sue fragilità tra ansie e attacchi di panico. Mentre con Campoli ha trascorso un’esterna serena e tranquilla, non si può dire lo stesso di quella vissuta con Corvino. Con la clip mandata in onda, è possibile vedere che Lavinia in esterna è tornata a parlare delle segnalazioni ricevute spesso su Alessio ‘il biondo’ e la sua ex fidanzata.

Per parlare della sua passata relazione, Corvino ha chiesto alla Mauro di spegnere le telecamere. Pertanto, non si sa cosa le abbia raccontato. “Ero quasi tentata di chiederti il telefono, tu me lo daresti?”, ha domandato Lavinia, ricevendo una risposta positiva dal corteggiatore. Alla fine tra i due è scattato anche un lungo bacio passionale. Quanto Corvino arriva in studio si accende l’ennesimo scontro, che dà però una conferma al pubblico: sembra essere lui la scelta, altrimenti Lavinia avrebbe già scelto Campoli, da cui ultimamente pare avere più sicurezze.

Un po’ come accaduto nel percorso di Federico Nicotera a UeD, che ha confermato le teorie dei fan che lo vedevano troppo preso da Carola Carpanelli. Di quest’ultima non riusciva a fidarsi, tanto che è arrivato a far durare il suo percorso molti mesi. Lavinia su questo l’ha superato. Infatti, ancora non c’è alcun annuncio riguardante la scelta e le anticipazioni della registrazione successiva segnalano l’assenza di Alessio ‘il biondo’ in studio. In effetti, in passato Alessio ‘il biondo’ è stato accostato a Carola per delle similitudini.

In studio, Corvino appare infastidito dal fatto che Lavinia continua a tenerlo sotto accusa attraverso la sua ex fidanzata. “Capisco che voglia togliersi i dubbi che ha. Avrei preferito parlare di altro”, dichiara il corteggiatore. A detta della tronista, però, Alessio ‘il biondo’ dovrebbe evitare certe situazioni fuori dal programma, in quanto le arrivano spesso delle segnalazioni.

Il pubblico sembra schierarsi dalla parte di Corvino, sostenendo che la discussione di oggi si basi sul nulla, ovvero su voci e ombre. Alessio appare stanco di questa situazione, tanto che le fa notare che forse se avesse già scelto questi problemi non esisterebbero. Pertanto, chiede alla tronista di mettere un punto a questi scontri per lui inutili:

“Non è che se io sto a pranzo con i miei amici e arriva la mia ex fidanzata io devo alzarmi e andarmene. Perché queste cavolate non iniziamo a metterle da parte?”

Ma ecco che interviene Gianni Sperti, il quale spiega di ricevere da mesi delle segnalazioni su Corvino. La domanda dell’opinionista sorge spontanea: “Perché continuano ad arrivare queste segnalazioni su te e la tua ex?”. Gianni si riferisce a una foto della ex fidanzata di Alessio in cui dietro c’è un’ombra che sembra essere quella di lui. A questo punto, Corvino spiega perché secondo lui arrivano segnalazioni:

“Si è creata questa cosa perché si va a rimarcare questa cosa ogni volta. Se vengo invitato a un compleanno e ci sta la mia ex che devo fare? Se la mia ex mi vuole ancora? Non lo so”

Alessio Corvino non riesce a non ridere e questo infastidisce ancora di più Lavinia. “Sono strano io se esistono gli ex tra gli amici in comune?”, chiede il corteggiatore. Ma Lavinia Mauro vuole chiarire il motivo per cui ha tutti questi dubbi:

“Io sono rimasta in buoni rapporto con un mio ex. Ma lo dico! Tu invece non lo dici e poi ti beccano sempre insieme. Se dicono che quella ombra è la tua, vuol dire che ti hanno visto”

Gianni, però, ci tiene a chiarire che questa ombra è lontana rispetto alla posizione della ex fidanzata. Corvino è sempre più infastidito dal fatto che si continui a parlare di questo:

“Secondo me è ridicolo che stiamo ancora qua a parlare di queste cose. Se ci avevano visti vicini avrebbero fatto una foto. L’ombra? Io rido perché pensavo di aver messo un punto a questa cosa facendo spegnere le telecamere durante l’esterna. A me che c’è o non c’è lei non interessa. Siamo arrivati all’assurdo! Ma devo avere paura di vedere la mia ex?”

Uomini e Donne, Lavinia Mauro: Corvino lascia lo studio, Maria si espone

Alla fine Lavinia decide di ballare con Alessio Campoli, provocando la dura reazione di Corvino. Infatti, quest’ultimo lascia lo studio e si dirige nel suo camerino. Gianni inizialmente attacca il corteggiatore, per poi dare una mano a Lavinia a cercare di capire qual è il vero motivo di questo suo gesto. “Fa lui l’infastidito, è follia questa. Così conferma quelle voci”, dichiara in lacrime la tronista. E anche questa reazione della Mauro, ormai quasi a fine percorso, fa capire che nel suo cuore c’è già Corvino.

A dire la sua ci pensa Maria De Filippi, la quale crede che i pensieri di Lavinia non siano folli. La conduttrice cerca di rassicurarla e svela qual è il suo pensiero sul comportamento di Alesso ‘il biondo’:

“Non penso sia confermare le voci, ma penso sia mettere davanti se stesso a te. Prenditi il tempo di cui hai bisogno”

Lavinia ammette di non avere alcuna voglia di correre dietro a Corvino e Maria le consiglia, a questo punto, di non farlo. Bisognerà ora capire cosa accadrà nelle prossime registrazioni, visto che le anticipazioni fanno sapere che nelle prossime puntate Alessio non si presenta in studio.