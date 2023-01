UeD, Federico: Carola o Alice? C’è il segnale, dettaglio su Corvino

A Uomini e Donne continuano i problemi per Federico Nicotera, ancora diviso tra Carola Carpanelli e Alice Barisciani. Questa volta, il tronista ha visto solo la bionda corteggiatrice, tanto amata dalla maggior parte del pubblico di Canale 5. Sembra che tutto sia andato bene in questa esterna, durante la quale Carola ha accompagnato Federico a prendere il treno. I due hanno parlato in auto, tra battute e provocazioni. Dopo tanto tempo, pare esserci un po” di serenità. Ma ecco che in studio, ancora una volta, Nicotera passa all’attacco contro la corteggiatrice.

“Va bene a tratti malissimo, Maria oggi sono agitatissimo. Noto che quando sto con lei smorzo il mio essere razionale. Non vado a fondo nei ragionamenti, nei discorsi. Pure stavolta non si è concluso niente. Sicuramente è colpa mia. Non riesco mai… Sembra sempre che mi fa un favore. Quando mamma ti fa fare un compitino e tu per farla contenta lo fai”

Il pubblico crede che Federico stia esagerando e che trovi ogni scusa per litigare con Carola. In studio la corteggiatrice appare inizialmente perplessa, probabilmente perché credeva che questa volta le cose si fossero un po’ sistemate. In realtà, come dichiara Nicotera, non c’è stato un chiarimento sugli ultimi litigi, cosa che lui avrebbe voluto, ma stando insieme a lei non ha fatto.

Ecco che oggi a UeD Federico e Carola si scontrano ancora, per l’ennesima volta. “Mi dici che sono una persona superficiale, che vado solo a ballare. Da cinque mesi che è così, io sono così, basta”, dichiara la corteggiatrice infastidita. C’è chi crede che Nicotera abbia semplicemente paura di restare deluso. Secondo molti telespettatori il tronista è effettivamente molto preso da lei, ma dall’altra parte non troverebbe lo stesso interesse.

Per quanto starebbe continuando a mandare avanti un trono che ormai dura da mesi, per paura di restare deluso e di non essere ricambiato. In tutto questo, i fan di Carola dovrebbero prestare attenzione ad Alice, la quale ha sempre fatto più passi in avanti con il tronista. Lei, infatti, riesce a dargli più certezze. Dalle parole del tronista si capisce comunque che da parte sua c’è davvero un fortissimo interesse nei confronti di Carola, anche se le riserva parole poco carine:

“Il chiarimento non c’è stato. Perché sono troppo buono, perché mi piaci. Dopo cinque mesi torniamo al punto di partenza e da parte tua non si smuove niente. Mi faccio imbambolare perché sto bene. Poi salgo sul treno e dico ‘ma che abbiamo detto’. Non sei ancora riuscita a dirmi una cosa sensata. Siamo sempre al punto di partenza”

Molti sono convinti che Federico Nicotera sia preso da Carola, ma allo stesso tempo voglia cambiarla. Sembra che la Carpanelli sia nella stessa situazione di Alessio Corvino, il biondo corteggiatore di Lavinia Mauro. Quest’ultima rinfaccia un po’ le stesse cose che Federico rinfaccia a Carola: non fa dei passi in avanti per farle cambiare idea, non ha alcuna iniziativa, va spesso a ballare e fa il ‘divo’ sui social. Da qui parte l’ironico consiglio dei telespettatori: formare le coppie Carola – Alessio e Federico – Lavinia. In effetti, sempre nel corso di questa puntata, la Mauro passa gran parte del suo tempo a cercare di suscitare in Corvino una reazione che lo possa convincere.

Maria De Filippi chiede a Federico con chi vuole ballare, ma questa volta sente di dire “con nessuna delle due”. Sebbene non abbia avuto battibecchi con Alice, preferisce tornarsene a sedere sul suo trono. Tina e Gianni cercano di convincerlo a scegliere con chi ballare. Il tronista, però, chiede di poter solo ascoltare una canzone. Maria lo sostiene in questo, tanto che gli chiede cosa vuole ascoltare: All of Me di John Legend.

Seduto sul suo trono Federico Nicotera scoppia in lacrime. A riportargli il sorriso sul volto è Lavinia, la quale lo invita a ballare. Questo secondo i telespettatori è un chiaro segnalo che il tronista sia davvero molto preso da Carola, altrimenti non avrebbe avuto questa reazione.

Io credo che a Federico piace tantissimo Carola e che abbia paura di non essere ricambiato o di prendere un palo allucinante #uominiedonne — Denny (@dede929300) January 24, 2023

Alessio red e Carola

Federico e Lavinia Si troverebbero tantissimo 100% #UominieDonne pic.twitter.com/8TCyN6jG0F — Sara❤️‍???????? (@giuliettaseitu) January 24, 2023

Federico che dopo ogni esterna con Carola si segna gli insulti da rivolgerle: #uominiedonne pic.twitter.com/nTHBTEw0V1 — Marti✨ (@r4venmarti) January 24, 2023

e dopo che federico ha da ridire anche oggi: carola e alessio red io credo in voi, lasciate perdere i tronisti#uominiedonne pic.twitter.com/qRNmoPSL3J — stan acc (@civuolepiuamore) January 24, 2023

la cosa che mi fa ridere di Federico è che si ricorda ogni minima cosa delle esterne con Carola⚰️ #uominiedonne — Marti✨ (@r4venmarti) January 24, 2023

E comunque a parte gli scherzi da qui si capisce la scelta di Federico. I suoi occhi tutto fa capire che il suo cuore vuole Carola ????❤️ #UominieDonne — ✨✨✨ (@stellarecomeme) January 24, 2023

Comunque Federico è irrispettoso nei confronti di Alice. Io credo sceglierà Carola e che litigare con lei lo destabilizzi (per questo non voleva ballare oggi) ma comunque dall'altra parte c'è Alice che si vede che ci tiene a lui e trattarla così non mi apre giusto #UominieDonne — _occhirossi_ (@YourPrivace) January 24, 2023

UeD: Riccardo e Biagio ancora sotto accusa

Per quanto riguarda il Trono Over, c’è un battibecco tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. Il cavaliere tarantino si infastidisce quando nota che la dama sta ballando con un altro uomo, Alessio. E, ovviamente, non perde tempo e lo fa subito notare. Invece, Biagio e Carla raccontano gli ultimi loro incontri, tra Napoli e Roma, tra passeggiate, cene e solo qualche bacio.

Tina Cipollari e Gianni Sperti accusano il cavaliere, scommettendo che avrà provocato ad andare oltre con la dama. E, in effetti, lui non nega. La discussione, però, per Biagio nasce con Silvia, la quale viene interpellata da Maria, che le chiede cosa ne pensa di questa nuova conoscenza, siccome la loro si è conclusa in malo modo.

Tina e Gianni prendono subito le difese di Silvia, che continua ad accusare Biagio di aver cercato di conquistare Paola mentre si stavano conoscendo. Tra loro era accaduto qualcosa in più e questo ha deluso ulteriormente la dama. “Sei un pagliaccio. Sei qui da quattro anni. Conosci le donne per arrivare al tuo scopo. Non è un mio pensiero”, afferma Sperti furioso.

Le anticipazioni fanno sapere che per Biagio la situazione si mette male. Infatti, il cavaliere si prende un bello schiaffo in studio!