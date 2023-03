UeD anticipazioni: un’assenza scombussola tutto! Gemma domina

Nella registrazione di oggi, domenica 19 maggio 2023, un volto del programma non si è presentato in studio generando malumori

Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne segnalano intoppi nel percorso di Lavinia Mauro, la quale si ritrova ad affrontare una situazione spiacevole proprio a un passo dalla scelta. La tronista dovrebbe a breve scegliere, in quanto ormai dalle prime registrazioni di agosto sta portando avanti questo lunghissimo percorso. Lavinia, però, è in alto mare con i suoi corteggiatori Alessio Corvino (il biondo) e Alessio Campoli (il moro). Sembra che la marchesina non riesca a raggiungere la serenità sperata con nessuno dei due.

Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni con il suo profilo Instagram, oggi è avvenuta una nuova registrazione per il programma di Maria De Filippi. E un’assenza ha di sicuro fatto rumore: Alessio Corvino non si è presentato in studio. Nel corso della registrazione di ieri è stato al centro dell’attenzione per via di alcune segnalazioni scottanti. Alessio ‘il biondo’ si è infastidito parecchio nel vedere Lavinia scegliere di ballare con Alessio Campoli, secondo le anticipazioni sulla registrazione di ieri.

Corvino ha lasciato lo studio e si è diretto in camerino. Secondo le anticipazioni di UeD, Lavinia ha raggiunto il corteggiatore dietro le quinte e non ha trattenuto le lacrime. La Mauro si è detta stanca perché, a detta sua, sarebbe sempre lei a rincorrerlo. Ed ecco che dopo questo, Corvino non ha preso parte alla registrazione di oggi.

Lavinia ha ammesso che si aspettava che Alessio ‘il biondo’ non si sarebbe presentato nella registrazione di oggi, in quanto ormai ha capito come è fatto. Nonostante questo, non ha potuto nascondere di essere rimasta male quando Maria le ha dato la notizia. La tronista ha sottolineato che prima delle segnalazioni “era comunque in dirittura di arrivo per la scelta”.

A questo punto, in studio Alessio Campoli ha chiesto cosa succederà se non tornerà Corvino, visto che sembrerebbe essere rimasto solo lui alla corte di Lavinia. Quest’ultima avrebbe semplicemente risposto con un “vediamo”. La tronista, allo stesso tempo, ha anticipato che non andrà a cercare Corvino. Si aspetta che lui torni e le chieda scusa. Inevitabilmente l’assenza di Alessio ‘il biondo’ oggi ha ulteriormente scombussolato il trono di Lavinia Mauro.

Intanto, la nuova tronista Nicole Santinelli ha portato in esterna Carlo e Andrea. Si è trovata bene con entrambi e in studio Cristian pare sia apparso deluso per non essere stato portato in esterna, ma non è intervenuto.

Luca Daffrè è uscito in esterna con delle nuove corteggiatrici e una ragazza che già stava conoscendo nel programma. Pare che tutte loro si siano lamentate del fatto che il tronista è “un po’ superficiale e che non fa domande per conoscersi meglio”.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma ancora protagonista

Per quanto riguarda il Trono Over, anche oggi al centro della scena è tornata Gemma Galgani e Silvio. Il cavaliere vorrebbe mettere fine alla loro conoscenza. Nonostante questo, hanno deciso di darsi un’altra settimana di tempo per capire come andranno le cose. La frequentazione con Silvio riporta Gemma a essere il volto del programma con momenti imbarazzanti e vari battibecchi. Così ancora una volta la Galgani dimostra di poter reggere gran parte delle puntate da protagonista, come fosse un asso nella manica per il programma quando non ci sono grandi colpi di scena. Le dame si sono sfidate in una sfilata, il cui tema è stato ‘Ti lascio senza fiato’.

Una polemica “lunghissima” è nata, invece, con Paola. Quest’ultima pare sia stata accusata da Armando Incarnato di avere un agente che la guiderebbe. Questa accusa è arrivata dopo l’uscita di scena di Desdemona, alla quale proprio Maria ha chiesto di lasciare il parterre.