UeD anticipazioni, spinosi rumor creano il caos. Daffrè fa il boom

Arrivano le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione di oggi, che andrà in onda lunedì 20 marzo. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, sono state riportate delle segnalazioni in studio che hanno creato un po’ di disordine. Lavinia Mauro è ancora in altro mare e non si parla per il momento di scelta. Pare che durante la registrazione di questo pomeriggio si sia concentrata in particolare sul suo percorso, che a breve dovrebbe avere il suo lieto fine.

Dopo lo stop di venerdì scorso, il programma di Maria De Filippi torna in onda lunedì prossimo e in studio il pubblico potrà vedere Lavinia con un vestito fucsia. “Era veramente bella”, si legge tra le anticipazioni. La tronista ha portato in esterna entrambi i corteggiatori, Alessio Corvino e Alessio Campoli. Con quest’ultimo si è aperta molto, in quanto con lui ha parlato dei blocchi che ha e alla fine si sono baciati.

Con Corvino inizialmente Lavinia ha avuto un litigio in esterna, ma poi anche tra loro è scattato un bacio. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne quando Alessio ‘il biondo’ è sceso in studio si è riaperto il discorso delle segnalazioni. Sembra che Gianni Sperti abbia sottolineato la cosa, facendo sapere che forse al compleanno di un amico di Corvino era presente anche una sua ex fidanzata. In studio si è così acceso un nuovo litigio, perché pare proprio che Lavinia non riesca a fidarsi di lui.

Non si sa se la scelta di Lavinia, dopo quella di Federico Nicotera, sia vicina. Infatti, ancora una volta, in studio non si è parlato della fine del suo percorso. Non si è parlato neanche della nuova tronista Nicole. Le anticipazioni rivelano che per Luca Daffrè hanno chiamato 1.200 ragazze e “lui ne ha selezionato 50”. Maria De Filippi qualche puntata fa aveva commentato il fatto che per il tronista avevano chiamato ben 300 ragazze. Intanto, Luca va avanti con il suo percorso, tanto che ha fatto due esterne, una con Alessandra e una con un’altra corteggiatrice.

UeD anticipazioni: Gemma, problemi con Silvio. Novità per Riccardo

Per quanto riguarda il Trono Over, si inizia con Gemma Galgani. Lei e Silvio hanno fatto un’esterna all’interno di un centro benessere. Qui Silvio voleva attenzioni da parte sua. Gemma, però, non si è lasciata andare, anzi pare che non si sia sbilanciata per nulla. Nelle puntate precedenti, la dama torinese si è lamentata per il modo in cui Silvio cerca di approcciarsi a lei, a detta sua un po’ troppo spinta.

Inizialmente Silvio non aveva intenzione di chiarire con Gemma, ma alla fine hanno ballato insieme in studio e pare abbiano trovato un punto di incontro. Per Riccardo Guarnieri è arrivata una nuova dama, Valentina. Quest’ultima ha 31 anni ed è riuscita a catturare il suo interesse.