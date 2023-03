UeD, volano stracci. Retroscena “imbarazzante” di Maria su Daffrè

La puntata di Uomini e Donne parte da dove si era conclusa quella andata in onda ieri, ovvero dallo scontro tra Roberta Di Padua e la nuova tronista Nicole Santinelli. La lite è iniziata nel momento in cui quest’ultima si è seduta al centro studio insieme al corteggiatore Andrea, per cui la dama di Cassino aveva mostrato interesse. I due ragazzi si sono visti in esterna e hanno parlato di Roberta. Questo ha infastidito la Di Padua, che ha subito mostrato la sua rabbia contro la tronista.

La dama del Trono Over si è scagliata contro Nicole e oggi lo scontro continua. Riccardo Guarnieri, interpellato, provoca Roberta facendo notare che l’attacco della tronista potrebbe corrispondere a verità. Scendendo nel dettaglio, la Santinelli ha dichiarato ieri di vedere la Di Padua sempre propensa a inserirsi nelle relazioni degli altri. Guarnieri sottolinea che ha fatto proprio questo con Davide Donadei e Chiara Rabbi. La dama sottolinea che i due ragazzi si erano già lasciati quando è uscita a cena con l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Ma Riccardo a UeD fa notare che Chiara ha lamentato il fatto che a Davide arrivassero messaggi su Instagram da parte della Di Padua. “Eri motivo di discussione tra loro. E tu li aiutavi a risolvere i loro problemi…”, afferma Guarnieri. Ed ecco che spunta Aurora Tropea, storica dama che in passato è stata protagonista di forti polemiche in studio, che l’hanno portato a salutare il programma.

Oggi è tornata ufficialmente a far parte del parterre del Trono Over e qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato di aver scoperto un tumore di recente. “Il rispetto lo devi portare anche tu”, afferma Aurora rivolgendosi a Roberta. A questo punto, i due opinionisti mostrano il loro stupore nel vedere la dama di nuovo in studio dopo anni di assenza.

“Ma io non l’avevo vista”, dichiara stupito Gianni Sperti. “Scusate ma quando è entrata?”, chiede invece Tina Cipollari. Il primo si lascia andare a qualche battuta, sottolineando i malumori del passato che ci sono stati tra loro: “Bentornata. Maria ti ho sempre detto di chiudere le finestre, perché escono dalla porta e rientrano dalle finestre”. Sperti punzecchia subito la dama chiedendole se ora le piace il programma.

“Se ci fossero persone meno fastidiose mi piacerebbe di più. Mi sto rimettendo in gioco, qual è il problema?”, afferma nervosa Aurora. “Mi ricordo che tu e la tua amica non avete parlato bene del programma. Ah ha parlato male lei, pensavo fossi stata anche tu. Comunque spero sia la volta buona”, continua Gianni. Aurora, però, precisa di non aver mai parlato male della trasmissione.

Aurora scuote decisamente gli animi e torna carica in scena. Continua il suo scontro con Roberta e inaspettatamente riceve il sostegno di Gianni, con cui anni fa ha dato vita a scontri molto accesi. “Gli dai l’esempio di cosa vuol dire portare rispetto. Ho detto solo questo, non sono venuta qui per litigare con te”, afferma convinta la Tropea. Ecco che arriva l’appoggio di Sperti: “Beh ha ragione Aurora. Roberta sei imbalsamata lì. Non parla con nessuno, non ci prova con nessuno”.

UeD, gli Over danno vita ad accesi scontri: Cristina sotto attacco

Come sempre a tenere vita l’attenzione del pubblico di Canale 5 ci pensano i protagonisti del Trono Over. Volano stracci tra Riccardo Guarniei e Claudio. Il cavaliere tarantino passa all’attacco quando il suo collega si scaglia contro Cristina Tenuta. Ad attaccare quest’ultima, inizialmente, ci pensa Tina Cipollari, la quale la accusa nuovamente di essere nel parterre inutilmente, in quanto non avvia delle conoscenze importanti.

L’opinionista chiede conferma a Claudio, che aveva criticato ampiamente Cristina, dicendo di non aver ricevuto da lei neanche un ‘grazie’ dopo la loro uscita. Per questo il nuovo cavaliere la accusa di non aver avuto rispetto. Entra in gioco Riccardo, che racconta una situazione del dietro le quinte. Essendo che ha il camerino vicino a Claudio l’ha sentito più volte comportarsi in modo irrispettoso verso chi lavora nel programma.

Il cavaliere si difende e Gianni si schiera dalla parte di Riccardo: “Dici che bisogna avere rispetto e poi fai attendere chi lavora perché devi fare le tue telefonate. Prima fai le telefonate e poi vieni qua. Altrimenti lavori a casa tua”. Tina sposta di nuovo l’attenzione su Cristina. Quest’ultima spiega di non avere problemi a lasciare il programma.

La Cipollari va avanti con le accuse, affermando che a detta sua Cristina starebbe qui solo per dire la sua su ciò che accade in puntata. La dama spiega che nessuno dei cavalieri riesce ad attrarla, fatta eccezione per Armando Incarnato. “Con Claudio eravamo in una situazione bella, su una terrazza. Si è avvicinato e non ho sentito quella cosa. Non è scattata che ti devo dire”, spiega.

Maria De Filippi fa capire poi a Cristina che Tina è sicura che abbia una relazione fuori e che non crede che al suo fianco non ci sia nessuno. Allo stesso tempo, la conduttrice precisa che sulla dama non sono mai arrivate delle segnalazioni.

Luca Daffrè a UeD: il percorso inizia con Alessandra

Maria invita Luca a sedere al centro studio, perché deve mandare in onda la sua prima esterna, quella con Alessandra. Prima, però, la De Filippi svela un retroscena. Quando hanno annunciato che Daffrè è il nuovo tronista del programma è accaduto qualcosa che l’ha sorpresa. “Sono arrivate per te 300 richieste, una cosa imbarazzante”, racconta Queen Mary.

“Sono stato piacevolmente sorpresa da questa esterna. Quello che mi ha colpito di lei è la semplicità. Mi sembra una persona pura. Sei molto timida, ma questo non vuol dire che non hai carattere”, afferma Luca.