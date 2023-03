Si inizia con Gemma Galgani a Uomini e Donne. La dama torinese sta continuando a conoscere Silvio, il nuovo cavaliere approdato nel programma di Maria De Filippi solo per lei. La conduttrice fa sapere che prima di ogni puntata la redazione le mostra le clip da mandare in onda. Questa volta ha deciso di non fare entrare subito in studio sia Gemma che Silvio. Il motivo? I filmati sono ‘spinti’, con una Galgani pronta a mettere i puntini sulle ‘i’ e a fare un gioco di seduzione. Questa intenzione della dama di Torino nasce da un gesto di Paola.

Quest’ultima, finita al centro di accese discussioni e polemiche già in passato, durante la registrazione precedente ha chiesto a Silvio di ballare. Per questo motivo, Gemma ha deciso subito dopo di raggiungere in camerino il cavaliere e di sedurlo, facendogli ascoltare il brano Come nelle favole di Vasco Rossi. La dama non si è dovuta sbilanciare più di tanto, in quanto è evidente che Silvio è una persona molto passionale e preso dalla Galgani. Infatti, durante questo momento, sono scattati diversi baci.

La passione tra Gemma e Silvio in queste clip oggi fanno divertire non poco Tina Cipollari. Gianni Sperti è, invece, curioso di scoprire cos’è successo dopo. Non ci sono clip del seguito. I due raccontano, quando entrano in studio, di aver cenato insieme e di essersi scambiati altri baci passionali. Ma si accendono accese discussioni a UeD quando si torna a parlare di Paola. A portare l’attenzione sul gesto compiuto nella passata registrazione dalla dama, ci pensa Gemma.

“Inizierei con un grande applauso per come si è comportato Silvio. Mentre avrei da ridire su cosa ha fatto Paola, che è andata a chiedere a lui di ballare. Sei stata molto scorretta. Lui è venuto qui per me e sei andata da lui a chiedergli di ballare. Credi di essere superiore a me. Non capisco perché, siccome non mi stimi, chiedi di ballare a una persona di ballare. Forse perché in questo momento hai bisogno di metterti in mezzo. Hai aspettato che lui partisse da là e come un falco sei stata lì ad aspettare”

Paola sorride sotto i baffi e già questo infastidisce molti presenti in studio, in quanto sembra voler dimostrare di essere superiore a Gemma. “Chiudi, off e fammi rispondere”, afferma subito la dama. Spiega poi di aver chiesto semplicemente a un uomo di ballare e di non aver visto che la Galgani non c’era. Gemma non riesce a trattenere la rabbia, in quanto convinta che Paola abbia appositamente chiesto a Silvio di ballare per infastidirla e ottenere visibilità.

E, in effetti, chiedendo proprio a lui di ballare, ricevendo tra l’altro un ‘no’ come riposta, è finita al centro dell’attenzione. Gianni Sperti sostiene subito l’idea di Gemma: “Paola lo fa con tutti gli uomini che escono con te, perché ha capito che così ha visibilità. Lo fa sempre, lei va dall’uomo che corteggia Gemma”. Non termina qui l’attacco dell’opinionista.

“Ma non è che siamo tutti stupidi e tu sei quella intelligente. Non sai neanche recitare. Tu volevi proprio questo, che si parlava di te. Tra l’altro è un uomo che ha detto ‘sto qui per Gemma e se lei non mi vuole me ne vado’. Questo è scorretto”

A detta di Gemma la cosa grave sarebbe il fatto che la sua potrebbe essere stata una cosa premeditata. Tra tanti uomini presenti in studio e sapendo che Silvio ha confermato più volte di non aver alcun interesse di conoscere altre donne, sembra a molti presenti in studio strano che Paola abbia scelto proprio lui per ballare. Questo anche perché la dama è corsa verso il cavaliere, com’è possibile vedere nella clip che Maria De Filippi decide di mandare in onda.

Uomini e Donne: Paola travolta dagli attacchi in studio, Gianni perde le staffe

Gianni, dopo aver visto il filmato, fa i complimenti a Silvio, che è rimasto coerente e non ha accettato di ballare con Paola. “Ma stai zitto Gianni”, esclama la dama, scatenando così l’ira dell’opinionista. Sperti si alza in piedi e usa un tono di voce abbastanza alto, mostrandosi furioso con la donna.

“Stai zitto lo dici a tua sorella! Non ti ho dato questa confidenza. Non capisco perché con me e Tina vi rivolgete in questo modo e con Maria ve la fate sotto. Chi ti ha dato questa confidenza. Stai zitto lo dici a tua sorella!”

Tina, invece, crede che da parte di Paola non ci sia stata malizia. Armando Incarnato è d’accordo con Gemma e Gianni. De Filippi dà spesso la parola al cavaliere napoletano che passa all’attacco così:

“Il fatto che tu voglia entrare in sfida con Gemma si è capito un bel po’. Visto che ti ha dato il due di picche ora dici che non ti interessa. Il suo scopo è quello di andare contro Gemma, per metterti in visibilità”

Maria cerca di andare avanti chiedendo a Gemma e Silvio di raccontare come è andata avanti la serata. Ma ecco che Paola interviene di nuovo: “Guarda che uomo hai fronte! Non stare a pensare a me”. Ad attaccarla ci pensano ancora Gianni e Armando. Il primo le dà della “falsa”, “finta come i soldi del Monopoli” e “cattiva”. Questo quando Paola accusa Silvio di essere stato poco gentile con lei in quanto non l’ha neppure ringraziata quando si è rifiutato di ballare con lei.

Maria manda così in onda nuovamente la clip che riprende questo momento e si sente chiaramente che Silvio, invece, l’ha ringraziata. Armando non si ferma vedendo Paola continuare ad attaccare ancora la Galgani: “Hai fatto un’altra gran bella figura. Fai la Miss che ti senti la più bella di tutte. Hai perso con Gemma oggi, rassegnati. Quest’uomo preferisce Gemma a te”.

Si unisce agli attacchi contro Paola anche quello di Antonio, con il quale aveva avviato una conoscenza di recente: “Io non andrei mai a ballare con una donna che so che sta qui per un’altra persona. Hai sbagliato. Anzi, ti dirò di più, la conoscenza è chiusa”.

Le anticipazioni della registrazione del 6 marzo annunciano che il pubblico di Canale 5 assisterà a un momento imbarazzante che vedrà protagonisti Gemma e Silvio, con una richiesta davvero molto particolare!

UeD, Roberta Di Padua una furia contro Nicole Santinelli

Scatta lo scontro tra Roberta Di Padua e la nuova tronista Nicole. Ciò accade quando Maria manda in onda la clip dell’esterna della Santinelli con il suo corteggiatore Andrea. Roberta ha ricevuto un bel due di picche dal ragazzo quando ha espresso la sua volontà di conoscerla. Per questo la tronista è tornata a parlare della dama di Cassino nella sua esterna.

In studio, Roberta non si trattiene e perde le staffe: “Porta rispetto, arrivaci all’età mia e poi ne parliamo. Sul discorso dell’età che tu sapevi benissimo, lui te ne aveva già parlato. Hai fatto questo attacco gratuito”. Nicole spiega che il suo attacco non riguarda il fattore età, bensì il fatto che la Di Padua si inserirebbe sempre in una relazione.

“Fino a quando siamo tutti qua dentro siamo tutti in ballo, quando si forma la coppia è un’altra cosa”, fa presente la dama furiosa. “Ti sei intromessa in percorsi già iniziati, come in quello con Riccardo e con Davide, o no?”, continua invece Nicole riferendosi a Guarnieri e a Donadei. Roberta su quest’ultimo ribadisce che si era da poco lasciato con Chiara Rabbi. In studio tra i tre c’è stato un duro confronto quando è iniziata questa stagione del programma e prima che Davide finisse nella Casa del Grande Fratello Vip 7.

Gianni Sperti sostiene Nicole nel suo attacco e Roberta chiede a Riccardo di darle una mano a smentire. Ma il cavaliere tarantino, ridendo, sembra non riuscire a negare ciò che viene detto. Il riferimento viene fatto sugli inizi della loro conoscenza, quando ancora Guarnieri era un po’ concentrato su Ida Platano. Parliamo dell’anno 2019.