Nessuna scelta nella nuova registrazione di Uomini e Donne. Le anticipazioni fanno sapere che Federico Nicotera ancora non ha scelto. Si pensa, a questo punto, che questo tanto atteso momento verrà registrato domani. Infatti, martedì 7 marzo è prevista un’altra registrazione. Oggi Federico, Carola Carpanelli e Alice Barisciani non erano presenti in studio, secondo quanto riporta su Instagram Lorenzo Pugnaloni. Dopo tutti questi mesi c’è grande attesa per la scelta di Nicotera.

I fan si aspettavano che la scelta sarebbe stata registrata oggi, dunque c’è molta delusione tra i telespettatori che non vedono l’ora di scoprire questo lieto fine. E ci si chiede come mai Nicotera non ha scelto oggi. Difficile pensare che non sia pronto, visto che ha avuto più tempo del previsto per fare le ultime esterne e le ultime riflessioni. Il programma avrebbe dovuto registrazione venerdì scorso ma, com’è giusto che sia, la registrazione è stata rimandata dopo la morte di Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi è così tornata ufficialmente nello studio, dopo aver registrato una nuova puntata di Amici 22. Questa registrazione andrà, però, in onda probabilmente la prossima settimana. Secondo le anticipazioni anche Luca Daffrè non era presente in studio. Per quanto riguarda Lavinia Mauro, ci sono delle novità invece. La tronista, quando si è conclusa la scorsa registrazione, ha raggiunto Alessio Campoli, il quale era abbastanza nervoso per quanto accaduto.

Lavinia ha deciso di portarlo in esterna, ma il corteggiatore romano non si è presentato. In studio hanno discusso e la tronista alla fine ha scelto di ballare con Alessio Corvino. Anche con quest’ultimo ha fatto un’esterna, ma non c’è stato tra loro alcun bacio. Nicole, invece, è uscita con Cristian e tra loro sta procedendo bene.

La nuova tronista non ha portato in esterna Andrea, per cui si è scatenata una lite. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, il litigio ha visto protagoniste Nicole e Roberta Di Padua. Maria ha chiesto alla dama del Trono Over con chi volesse ballare, in quanto in quel momento si trovava lei seduta al centro studio. Ebbene Roberta ha fatto capire che avrebbe ballato volentieri con Andrea.

Nicole non ha digerito affatto l’intenzione della Di Padua di continuare a cercare attenzioni dal suo corteggiatore. Quest’ultimo, anche questa volta, ha dato un bel due di picche alla dama.

Anticipazioni UeD: Gemma riceve strane richieste, Riccardo ci riprova con Roberta

Il primo momento sul Trono Over pare sia stato dedicato a Gemma Galgani, la quale si è incontrata più volte con Silvio nei giorni scorsi. La dama, però, ha ammesso di non apprezzare alcuni lati del cavaliere. Ad esempio, si è lamentata per il suo linguaggio “troppo colorito”. Sembra che sia scoppiato un litigio in studio in quanto Silvio avrebbe fatto una richiesta davvero particolare: “Lui le ha detto che doveva leccargli le ascelle”.

Roberta Di Padua, prima della lite con Nicole, ha raccontato di essere uscita con un cavaliere, ma non è scattato nulla da parte sua. Si è seduto al centro studio di fronte a lei Riccardo Guarnieri. In particolare, Maria ha mostrato una clip in cui è stato possibile vedere il cavaliere tarantino fare “il provolone” con Roberta, quando si è conclusa la scorsa registrazione.

Riccardo ha ammesso che sarebbe disposto a riprovarci con la Di Padua. La dama di Cassino, però, è rimasta ferma nella sua posizione. I due hanno già avuto una frequentazione, che si è poi evoluta in relazione. Tra loro non è andata, anzi si è conclusa abbastanza male. Per questo, Roberta crede che non sia il caso tornare indietro nel tempo.

Desdemona è uscita con Giuseppe e stasera ha deciso di uscire con Ivan. Per una relazione che avuto in passato, sente di avere un blocco durante le sue conoscenze. Pare che sia nata uno scontro tra tutti loro e Armando Incarnato.