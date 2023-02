Quando ricominciano Uomini e Donne e Amici? Ci sarà un lungo stop per i programmi di Maria De Filippi, come è comprensibile. Dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo i programmi Fascino sono stati sospesi, è andato in onda solo il daytime di Amici venerdì scorso. Ma da ieri anche quello è sospeso. Uomini e Donne è fermo da venerdì pomeriggio, così come sono fermi C’è Posta per Te e il pomeridiano di Amici, che non è andato in onda domenica.

Come riportato da Fanpage oggi, lo stop dei programmi sarà più lungo del previsto. Quando si è diffusa la notizia della sospensione anche per oggi, tanti hanno ipotizzato che potrebbero tornare in onda domani. Potrebbe non essere così, anzi la sospensione dovrebbe durare tutta la settimana. Un lungo stop doveroso per rispetto del lutto di Maria De Filippi. Per rispondere alla domanda quando torneranno in onda Uomini e Donne e Amici, dunque, la data dovrebbe essere lunedì 6 marzo.

Una settimana senza i programmi di punta di Maria, un modo per non costringerla a tornare subito in studio per registrare le nuove puntate. Sospendendo la messa in onda, infatti, si conservano puntate da mandare in onda la prossima settimana e consentire a Maria di dedicare qualche giorno alla famiglia. Ma anche consentirle di vivere ed elaborare il dolore per la perdita di Costanzo.

Non si sa ancora cosa succederà sabato sera: C’è Posta per Te potrebbe andare in onda sabato 4 marzo, ma per il momento non c’è ancora certezza. Tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro, si naviga a vista e il pubblico saprà pazientare ed empatizzare con Mediaset così come la De Filippi stessa.

A proposito di C’è Posta per Te e di Amici, va ricordato che mancano ormai pochissime puntate alla conclusione della stagione per uno e di una fase per l’altro. Mancano tre puntate di C’è Posta per Te, mentre solo un paio del pomeridiano di Amici della domenica pomeriggio. La data fissata per l’inizio del Serale di Amici 2023 infatti è sabato 18 marzo, ma tutto potrebbe cambiare adesso. Si devono recuperare le puntate non andate in onda, che saranno due se anche questo weekend saranno fermi. Tutto potrebbe slittare: se ne saprà di più nelle prossime settimane.