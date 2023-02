UeD anticipazioni, volto storico torna e non dimentica! Duri scontri

Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano il ritorno di una storica dama, molto discussa, che ha lasciato diverso tempo fa quello studio di Canale 5. Si tratta di Aurora Tropea. Ebbene sì, la dama ha deciso di fare ritorno del parterre. Sarà stata la redazione a ricontattarla o è stata lei a prendere la decisione trovando il consenso dall’altra parte? Al momento non si sa. Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram fa sapere solamente che Aurora è tornata nel dating show di Maria De Filippi.

Chi ha seguito il programma di Canale 5 durante le stagioni tra l’anno 2018 e 2021 non può essersi dimenticato di lei. Aurora ha portato avanti nella trasmissione un percorso molto complicato, ricco di polemiche e fortissime discussioni in studio. La dama del Trono Over si è ritrovata a combattere contro Gianni Sperti, Tina Cipollari, Armando Incarnato e Gemma Galgani. Ha conquistato anche molti sostenitori tra il pubblico di Canale 5, ma l’ultima sua puntata nel 2021 è stata decisamente negativa.

I toni nello studio di UeD si sono accesi notevolmente, tanto che alla fine Aurora ha abbandonato il programma. Ora la Tropea è pronta a rimettersi in gioco per trovare l’amore. Di sicuro ci sarà grande attesa di scoprire le reazioni dei presenti in studio di fronte al suo inaspettato arrivo!

UeD: sfilata dei cavalieri, Gemma passionale

Gemma Galgani ha fatto un’esterna con il suo nuovo corteggiatore, durante la quale c’è stata molta passione! “Un’inedita Gemma”, si legge. Ma ecco che non sono mancati i litigi. Gianni Sperti, Paola, Gemma e il suo corteggiatore sono stati protagonista di un “duro scontro”. Pare che il cavaliere si sia definito come “il difensore delle donne”. In realtà, invece, parlerebbe male di Paola. Per questo Gianni si è scagliato contro di lui.

Per i cavalieri è tempo di tornare sulla passerella. Oggi è stata registrata la sfilata maschile, con Riccardi Guarnieri che ha scelto una maschera da uomo tigre, presentandosi a torso nudo sulla passerella. Armando Incarnato ha, invece, optato per un discorso napoletano “molto passionale”, che ha commosso nel parterre delle dame. Ma Aurora sembra non aver gradito, visti anche i loro trascorsi, tanto che gli avrebbe dato un bel 4.

Anticipazioni UeD: Lavinia ancora in alto male, Luca Daffrè non ha perso tempo

Per quanto riguarda il Trono Classico, Lavinia Mauro ha portato in esterna Alessio Corvino. Pare che la tronista abbia provocato parecchio il corteggiatore “da un punto di vista passionale”. Lui, però, non l’ha baciata e, inevitabilmente, lei è rimasta male. A detta sua Corvino avrebbe usato il cervello e non il cuore. In studio, Alessio ha dichiarato di avere un dubbio su Lavinia, ovvero che si fa influenzare dall’esterno. Alessio Campoli, invece, si è arrabbiato molto con la Mauro, tanto che ha lasciato lo studio.

Dopo quanto accaduto nella registrazione di ieri, di Federico Nicotera non si è parlato. Il tronista si è detto pronto a scegliere ed è stato annunciato che la scelta verrà registrata questa settimana. Dunque, tra qualche giorno una tra Carola Carpanelli o Alice Barisciani inizierà una relazione fuori dal programma insieme a Federico. Non resta che attendere di scoprire quando si girerà la prossima registrazione.

Intanto, la nuova tronista Nicole ha portato in esterna Andrea, il quale ha anche lui dei sospetti. Infatti, sembra che il corteggiatore abbia espresso il dubbio sul fatto che la ragazza si potrebbe far influenzare da ciò che dice il pubblico. Gianni Sperti l’ha attaccato. Nicole ha portato in esterna ancheun altro corteggiatore.

Luca Daffrè è il nuovo tronista e ha già avviato il suo percorso in meno di 24 ore. L’ex corteggiatore ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha fatto un’esterna con una ragazza molto carina, che pare somigli tanto a Oriana Marzoli del Grande Fratello Vip 7.