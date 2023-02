Luca Daffrè è il nuovo tronista di “Uomini e Donne”! Il profilo Instagram ufficiale del dating show ha postato oggi 19 febbraio un video in cui annunciava il giovane che andrà a sedersi vicino a Federico Nicotera. Luca non è nuovo al mondo della televisione. Infatti, ha acquistato notorietà a seguito della sua partecipazione a “Temptation Island” (famoso il suo tatuaggio del cervo sul petto). Inoltre, è sceso dalle scale del programma di Canale 5 ben due volte per corteggiare prima Angela Nasti e poi Teresa Langella. Recentemente, nel 2022, è stato uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, classificandosi al secondo posto.

Insomma, Daffrè non è sicuramente un volto sconosciuto, dato che ha già preso a parte a vari programmi di punta della Mediaset. Per questo, molti utenti hanno protestato sotto il post di “Uomini e Donne”, chiedendo di dare spazio a personaggi nuovi. Gli spettatori, infatti, sono stanchi di vedere persone già navigate nel mondo dello spettacolo che, quindi, sanno bene come muoversi all’interno di un programma televisivo. A detta di molti, la trasmissione avrebbe bisogno di gente genuina per poter risollevare le sorti del trono classico, che negli ultimi anni ha perso molto del suo appeal.

Chi è Luca Daffrè

Luca Daffrè è nato a Trento nel 1995. È un ex nuotatore, deejay e personaggio televisivo. Dopo il diploma si iscrive alla Facoltà di Scienze Motorie, dedicandosi comunque al nuoto agonistico. Dopodiché, intraprende la carriera di modello, trasferendosi nel 2015 a Sidney, in Australia, dove resterà per otto mesi. Al suo rientro si trasferisce a Milano dove inizia a sfilare e posare per i brand più conosciuti, come Dolce & Gabbana e Armani. A Milano conosce Fedez, che gli propone di interpretare un suo video musicale. Sarà grazie a questa collaborazione che Luca acquista una certa popolarità.

Successivamente appare in tv nel 2018 come tentatore in Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia. Sempre nel 2018 è a “Uomini e Donne”, programma in cui tornerà anche nel 2019. Nel 2022, dopo anni di assenza, sbarca a “L’Isola Dei Famosi”. Luca è anche un noto influencer e vanta quasi 400mila followers. Inoltre, ha molti amici nel mondo dello spettacolo, tra cui Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Daffrè è stato legato sentimentalmente alla modella Camilla Caimi e si dice che abbia avuto una frequentazione con Oriana Marzoli, attuale concorrente del “Grande Fratello Vip”. Al momento è single e spera di trovare l’anima gemella nel nuovo percorso da tronista che sta intraprendendo a “Uomini e Donne”.